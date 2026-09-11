Giữa lúc tài xế Grab rộ lời kêu gọi tắt app 2 ngày, một khoản phí đặc biệt được chú ý: Không cố định, có thể thay đổi theo từng cuốc xe

Một bộ phận tài xế Grab đang kêu gọi tắt ứng dụng trong hai ngày 12 và 13/9, trong bối cảnh tranh luận về giá cước, các khoản phí và thu nhập thực nhận. Một trong những khoản được nhắc đến là Phí sử dụng ứng dụng linh động.

Những ngày qua, lời kêu gọi tài xế Grab cùng tắt ứng dụng trong hai ngày 12 và 13/9 được chia sẻ trên nhiều hội nhóm mạng xã hội (MXH). Một số tài xế đăng ảnh lịch sử chuyến đi và cho rằng số tiền thực nhận chưa tương xứng với quãng đường và chi phí vận hành.

Theo phản ánh được ghi nhận, các bài đăng trên MXH tập trung vào giá cước, các khoản phí và cách phân chia số tiền trên mỗi chuyến. Một số tài xế cho rằng cách tính hiện nay khiến họ khó dự đoán số tiền thực nhận sau mỗi cuốc.

Giữa bối cảnh đó, thông tin về "Phí sử dụng ứng dụng linh động (Phí SDUD)" mà phía Grab đang áp dụng được nhiều người nhắc đến.

Theo thông báo của Grab khi triển khai thử nghiệm từ năm 2024, Phí SDUD được áp dụng linh động trên từng chuyến xe, đơn hàng. Việc triển khai được Grab thực hiện theo từng giai đoạn với các nhóm đối tác Grab 2 bánh tại nhiều địa phương, sau đó mở rộng ra các tỉnh, thành còn lại.

Trong điều khoản dịch vụ dành cho đối tác tài xế, Grab hiện vẫn quy định Phí Sử Dụng Ứng Dụng có thể được áp dụng linh động theo từng chuyến xe, đơn hàng. Điều khoản này được cập nhật ngày 20/7/2026.

Cụ thể, với đối tác 2 bánh và đối tác xích lô, Grab định nghĩa Phí SDUD là khoản doanh thu Grab nhận được từ hoạt động hợp tác kinh doanh với đối tác. Khoản này được thể hiện trong bảng kê chi tiết của mỗi chuyến và là phần chênh lệch giữa tổng giá cước người dùng thanh toán, sau khi loại trừ các khoản được quy định, và doanh thu vận tải mà đối tác nhận được.

Theo điều khoản hiện hành, khoản phí này được áp dụng linh động tùy từng chuyến, thời điểm đặt chuyến, nỗ lực của đối tác trong quá trình cung cấp dịch vụ, tình hình cung cầu tại từng khu vực và thời điểm trong ngày cùng các yếu tố khách quan khác. Grab cũng quy định có thể xem xét hoặc thay đổi cách tính và giá trị Phí SDUD bằng việc thông báo trước cho đối tác theo thời hạn quy định.

Trong thông báo, Grab giải thích việc áp dụng cơ chế này nhằm phản ánh công sức của tài xế trong toàn bộ quá trình thực hiện chuyến xe, gồm thời gian, quãng đường và các yếu tố ảnh hưởng đến việc hoàn thành chuyến như thời tiết, cung cầu, lưu lượng giao thông.

Grab cũng phân biệt Phí SDUD với phí nền tảng và phí dịch vụ. Theo hãng, Phí SDUD là khoản doanh thu Grab nhận được từ thỏa thuận hợp tác kinh doanh với đối tác, trong khi phí nền tảng và phí dịch vụ được sử dụng cho hoạt động vận hành nền tảng, cải tiến kỹ thuật, tính năng và các ưu đãi.

Các hình ảnh lịch sử chuyến đi được tài xế chia sẻ trên MXH những ngày qua cho thấy số tiền khách thanh toán và thu nhập tài xế nhận được có thể gồm nhiều cấu phần khác nhau.

Một trường hợp đăng tải hình ảnh cho thấy chuyến GrabBike dài 18,34 km, tài xế nhận 30.860 đồng. Các tài xế cho rằng mức thu nhập này chưa tính các khoản họ phải tự chi trả như nhiên liệu, bảo dưỡng và hao mòn phương tiện.

Đây là trường hợp cụ thể được chia sẻ, không đại diện cho toàn bộ hoạt động trên nền tảng.

Tài xế chỉ nhận hơn 30.000 đồng cho chuyến đi hơn 12km. Ảnh: MXH

Với tài xế hai bánh, Grab áp dụng Phí sử dụng ứng dụng linh động, trong đó mức phí không cố định mà có thể được điều chỉnh tùy chuyến, thời điểm, khu vực, tình hình cung cầu và các yếu tố liên quan. Bên cạnh các khoản được tính vào phần thanh toán của tài xế, người dùng cũng phải trả phí nền tảng. Hiện GrabBike áp dụng mức 3.000 đồng/chuyến, còn các dịch vụ Grab bốn bánh, ngoại trừ GrabTaxi, có mức phí nền tảng 5.000-19.000 đồng, tùy vị trí đón và quãng đường.

Điểm đáng chú ý là không thể lấy phần chênh lệch giữa số tiền khách trả và tiền tài xế nhận để đồng nhất với toàn bộ khoản Grab thu. Trên một chuyến xe có thể đồng thời xuất hiện nhiều cấu phần như phí nền tảng, Ride Cover, Phí SDUD và thuế.

Với Phí SDUD, chính cơ chế “linh động” theo từng chuyến khiến số tiền được phân bổ cho mỗi cuốc không nhất thiết giống nhau. Điều khoản Grab hiện hành cũng không quy định đây là một tỷ lệ cố định áp dụng đồng nhất cho mọi chuyến.

Theo tài liệu thử nghiệm của Grab, có những chuyến mà doanh thu chia sẻ của đối tác được ghi nhận cao hơn hoặc ngược lại. Grab đồng thời cho biết nếu đối tác vẫn duy trì hiệu quả công việc đều đặn trong điều kiện nhu cầu thị trường ổn định, thu nhập về cơ bản không bị ảnh hưởng bởi việc thử nghiệm.

Trong khi đó, phản ánh của một số tài xế hiện nay tập trung vào việc số tiền thực nhận sau mỗi chuyến khó dự đoán và chưa tương xứng với chi phí vận hành. Đây là lý do được họ đưa ra khi kêu gọi cùng tắt ứng dụng trong hai ngày 12 và 13/9.

Về phía Grab, ngày 10/9, doanh nghiệp cho biết hoạt động vận hành các dịch vụ trong những ngày gần đây vẫn diễn ra bình thường, các chỉ số về chất lượng dịch vụ và hoạt động của đối tác tài xế được duy trì ổn định.

Grab cũng cho biết đang ghi nhận các thông tin, thảo luận liên quan đến hãng trên mạng xã hội, trong đó có thông tin giả mạo, và đang đánh giá tình hình. Doanh nghiệp khẳng định tiếp tục lắng nghe ý kiến, phối hợp với các bên liên quan và ưu tiên các giải pháp hỗ trợ nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của đối tác tài xế.