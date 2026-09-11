"Siêu" cầu vượt sông Hồng 16.200 tỷ đồng nối khu phố cổ với Long Biên do Sun Group triển khai đã hoàn thành GPMB, đang cẩu lắp hơn 26.000 tấn thép trên sông, độc đáo với "vòm vô cực"

Cầu Trần Hưng Đạo hiện đã hoàn thành gần 40% khối lượng tổng thể. Từ ngày 31/8, các đơn vị thi công bắt đầu triển khai chiến dịch cẩu lắp hơn 26.000 tấn kết cấu thép.

Công tác lắp đặt dầm dọc chủ với độ nghiêng 33 độ so với phương ngang, bám sát thiết kế “vòm vô cực”. (Ảnh: Sun Group)

Theo thông tin mới nhất, TP Hà Nội đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với cầu Trần Hưng Đạo. "Siêu" cầu vượt sông Hồng này khởi công từ tháng 12/2025 với tổng mức đầu tư gần 8.000 tỷ đồng. Dự án hiện đã hoàn thành gần 40% khối lượng tổng thể.

Trong đó, 5 trụ cầu chính giữa sông đã đạt 90% tiến độ thi công phần kết cấu bên dưới của cầu, tạo điều kiện để dự án chuyển sang giai đoạn lắp dựng hệ dầm và vòm thép. Từ ngày 31/8, các đơn vị thi công bắt đầu triển khai chiến dịch cẩu lắp hơn 26.000 tấn kết cấu thép.﻿

Đây được xem là giai đoạn có yêu cầu kỹ thuật phức tạp của dự án, khi các cấu kiện thép có tải trọng lớn được lắp đặt hoàn toàn trên hệ nổi giữa sông Hồng.﻿

Hệ thống vòm thép của cầu Trần Hưng Đạo được tạo hình ảnh biểu tượng vô cực (∞).

Theo thiết kế, hệ thống vòm thép của cầu Trần Hưng Đạo được tạo thành từ những đường cong uốn lượn liên tục, vắt qua 6 nhịp và giao thoa tại các vị trí hợp long, tạo hình ảnh biểu tượng vô cực (∞).﻿

Thiết kế này tạo nên hình dáng khác biệt so với các mẫu cầu truyền thống, đồng thời được lấy cảm hứng từ hình ảnh dòng chảy sông Hồng. Các đường cong của hệ vòm được thiết kế để phù hợp với yêu cầu về khí động học của kết cấu phần trên.

Phối cảnh minh họa Cầu Trần Hưng Đạo với làn đường dành cho người đi bộ.

Công trình tích hợp trục đường đi bộ rộng rãi, làn dành riêng cho xe đạp, các đài vọng cảnh ngắm sông... Thiết kế tạo kết nối liền mạch với chuỗi công viên ven bờ, mở ra một không gian văn hóa, du lịch và sinh hoạt kinh tế đêm độc đáo chưa từng có tại Hà Nội.﻿

Giai đoạn chuyển tiếp từ kết cấu phần trụ cầu sang thi công lắp dựng hệ dầm và vòm thép là cột mốc quan trọng của dự án nhưng cũng bước sang giai đoạn nhiều thử thách về mặt kỹ thuật phức tạp nhất. Các cấu kiện thép của dự án thuộc diện cấu kiện nặng mà lắp đặt hoàn toàn trên hệ nổi.

Hệ thống móng trụ cầu và đà giáo tạm được lắp dựng vững chắc, đảm bảo cho công tác lắp đặt dầm, sàn, vòm thép trên cao.

Để giải quyết triệt để bài toán này, đội ngũ thi công đã áp dụng chuỗi giải pháp đồng bộ.

Đầu tiên là, kiểm soát dung sai không gian, bởi để khớp nối hai nhánh vòm thép tại đỉnh đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối. Mọi sai số nhỏ về tọa độ, cao độ hay góc nghiêng đều có thể dẫn đến hiện tượng ứng suất cưỡng bức nội tại, làm suy giảm khả năng chịu lực dài hạn. Dự án xây dựng Cầu Trần Hưng Đạo đang ứng dụng toàn diện Mô hình thông tin công trình (BIM) kết hợp công nghệ quét Laser 3D để kiểm tra chéo tọa độ từ khâu gia công tại nhà máy đến khi định vị trên công trường.

Đại diện Ban Quản lý dự án chia sẻ, hiện đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thi công, ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm hỗ trợ quan trắc và giám sát chất lượng. Tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp lý hiện hành của Luật Xây dựng, công trình đang được tích hợp lắp đặt Hệ thống quan trắc sức khỏe kết cấu (Bridge Health Monitoring System). Hệ thống cảm biến này sẽ thu thập dữ liệu thời gian thực về độ võng, biến dạng và ứng suất cục bộ, đảm bảo tính ổn định và an toàn tuyệt đối từ giai đoạn cẩu lắp, hợp long cho đến suốt vòng đời khai thác.

Bên cạnh đó, việc xây dựng giữa không gian dòng chảy bất định của sông Hồng đòi hỏi sự thích ứng chủ động về thủy văn. Theo ông Hồ Huy Hùng, Ban QLDA Cầu Trần Hưng Đạo (Tập đoàn Sun Group), hệ thống móng trụ cầu và đà giáo tạm được thiết kế với hệ số an toàn để đảm bảo khả năng chống chịu sự thay đổi phức tạp của dòng chảy sông Hồng và các điều kiện thủy văn cực đoan mùa mưa bão.

Bước vào giai đoạn thi công trên không mang tính quyết định, Ban Quản lý dự án cùng các nhà thầu đang dồn toàn lực với kỷ luật khắt khe nhất để hướng tới mục tiêu kép: đưa công trình về đích trước thềm sự kiện APEC 2027, đồng thời sớm đưa vào khai thác, san sẻ áp lực giao thông với cầu Chương Dương và Vĩnh Tuy.