Từ 28/9/2026, người hưởng lương hưu có thể nhận tiền qua VNeID nếu đáp ứng 3 điều kiện này

Quy định mới mở thêm một hình thức nhận lương hưu thuận tiện hơn, nhưng người hưởng cần đáp ứng một số điều kiện nhất định trước khi sử dụng.

Từ 28/9/2026, người đang hưởng lương hưu có thể nhận tiền qua Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP.

CÂU HỎI 1: Từ 28/9/2026, người đang hưởng lương hưu có thể nhận tiền qua phương thức mới nào trên VNeID?

A. Qua ví điện tử do Bộ Công an phát hành riêng.

B. Qua Tài khoản hưởng an sinh xã hội tích hợp trên VNeID. ✔

C. Qua thẻ Căn cước công dân gắn chip trực tiếp.

D. Qua cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Đáp án đúng: B. Qua Tài khoản hưởng an sinh xã hội tích hợp trên VNeID.

Lời giải thích: Căn cứ Nghị định 320/2026/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 69/2024/NĐ-CP), từ ngày 28/9/2026, người hưởng lương hưu có thể nhận khoản tiền này qua Tài khoản hưởng an sinh xã hội được tích hợp trên ứng dụng VNeID. Việc triển khai phương thức chi trả này giúp tối ưu hóa công tác quản lý an sinh xã hội, bảo đảm tiền lương hưu được chuyển đến người hưởng một cách nhanh chóng, công khai và minh bạch.

CÂU HỎI 2: Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID cho phép tích hợp những loại tài khoản nhận tiền nào?

A. Chỉ áp dụng duy nhất đối với tài khoản thanh toán ngân hàng.

B. Tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động. ✔

C. Tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng.

D. Tài khoản chứng khoán và tài khoản giao dịch tài chính.

Đáp án đúng: B. Tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động.

Lời giải thích: Theo quy định tại Nghị định 320/2026/NĐ-CP, Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID là thông tin định danh cho phép người dân liên kết một trong các loại tài khoản nhận tiền hợp pháp gồm: tài khoản thanh toán ngân hàng, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động. Các loại tài khoản này được sử dụng để tiếp nhận lương hưu, tiền hỗ trợ và các khoản chi trả an sinh xã hội khác.

Từ 28/9/2026, người đang hưởng lương hưu có thể nhận tiền qua Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP. (Ảnh: VTV)

CÂU HỎI 3: Điều kiện bắt buộc về tài khoản định danh VNeID để nhận lương hưu qua hệ thống an sinh xã hội là gì?

A. Người dùng chỉ cần cài đặt thành công ứng dụng VNeID.

B. Đã kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1.

C. Đã đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. ✔

D. Đã đăng ký mã số thuế cá nhân trực tuyến trên ứng dụng.

Đáp án đúng: C. Đã đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Lời giải thích: Để nhận lương hưu qua VNeID, một trong ba điều kiện bắt buộc là người hưởng lương hưu phải sở hữu tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đã đăng ký và kích hoạt thành công. Tài khoản mức độ 2 chứa đựng thông tin xác thực sinh trắc học và độ an toàn cao nhất, bảo đảm tính chính xác khi thực hiện giao dịch và tích hợp tài khoản an sinh xã hội.

CÂU HỎI 4: Yêu cầu về tính chính chủ đối với tài khoản nhận tiền khi tích hợp trên VNeID được quy định thế nào?

A. Có thể sử dụng tài khoản của người thân trong cùng hộ khẩu.

B. Phải là tài khoản chính chủ có thông tin trùng khớp với VNeID. ✔

C. Được phép đăng ký tài khoản của chủ hộ gia đình.

D. Chỉ cần đại diện pháp lý đứng tên đăng ký thay.

Đáp án đúng: B. Phải là tài khoản chính chủ có thông tin trùng khớp với VNeID.

Lời giải thích: Nghị định 320/2026/NĐ-CP quy định tài khoản được tích hợp trên VNeID (ngân hàng, ví điện tử hay tiền di động) bắt buộc phải là tài khoản chính chủ của người hưởng lương hưu. Thông tin cá nhân của chủ tài khoản phải trùng khớp tuyệt đối với dữ liệu định danh điện tử trên VNeID nhằm bảo đảm nguồn tiền chi trả đến đúng đối tượng thụ hưởng, hạn chế tối đa nguy cơ gian lận.

CÂU HỎI 5: Trường hợp người hưởng lương hưu chưa đăng ký tài khoản an sinh xã hội trên VNeID thì việc nhận lương hưu có bị ảnh hưởng không?

A. Bị tạm dừng chi trả lương hưu cho đến khi đăng ký VNeID.

B. Không ảnh hưởng, vẫn nhận lương hưu qua các hình thức chi trả hiện hành. ✔

C. Phải làm thủ tục chuyển quyền nhận lương cho người thân.

D. Bị khấu trừ phí quản lý do không thực hiện đúng quy định.

Đáp án đúng: B. Không ảnh hưởng, vẫn nhận lương hưu qua các hình thức chi trả hiện hành.

Lời giải thích: Trường hợp người hưởng lương hưu chưa tạo lập Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID và chưa có văn bản ủy quyền tiếp nhận khác, cơ quan chức năng vẫn thực hiện chi trả lương hưu theo các phương thức hiện hành (như tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng trực tiếp). Do đó, quyền lợi nhận lương hưu hằng tháng của người dân hoàn toàn không bị gián đoạn hay ảnh hưởng.