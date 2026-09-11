Diễn biến mới nhất tại siêu dự án hơn 7.300 tỷ đồng do Sun Group đầu tư, hé lộ tuyến cáp treo chưa từng có tại nơi được mệnh danh “lạnh nhất Việt Nam”

Dự án hơn 7.300 tỷ đồng do Sun Group đầu tư tại Mẫu Sơn sẽ có tuyến cáp treo đưa du khách lên thẳng đỉnh núi cao 1.541m, cùng quần thể nghỉ dưỡng và vui chơi quy mô lớn.

Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Công văn số 8298/VP-KTCN ngày 8/9/2026, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác phối hợp thực hiện dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Công ty TNHH Mặt trời Mẫu Sơn khẩn trương rà soát, hoàn thiện kế hoạch tổng thể và chi tiết triển khai dự án, trong đó xác định cụ thể các hạng mục, trình tự thực hiện, nhu cầu mặt bằng và các mốc tiến độ để các cơ quan của tỉnh chủ động phối hợp.

Đồng thời tập trung bố trí kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo các nội dung đã thống nhất; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch liên quan đến hướng tuyến cáp treo và các hạng mục của dự án, gửi cơ quan có thẩm quyền thẩm định trước ngày 30/9/2026.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với UBND các xã Mẫu Sơn, Lộc Bình, nhà đầu tư và các cơ quan liên quan, căn cứ kế hoạch triển khai dự án của nhà đầu tư để xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng khu vực, hạng mục.

Kế hoạch này phải xác định rõ khối lượng công việc, tiến độ và trách nhiệm của từng đơn vị, trong đó tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tại khu vực ga đi, ga đến và các vị trí cần thiết nhằm đáp ứng tiến độ triển khai dự án.

Sở Xây dựng có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với nhà đầu tư và các cơ quan liên quan hướng dẫn, rà soát việc điều chỉnh quy hoạch do thay đổi hướng tuyến cáp treo và các nội dung liên quan. Cơ quan này sẽ tiếp nhận, thẩm định hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét hồ sơ theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ dự án.

Trong khi đó, Sở Tài chính, với vai trò cơ quan thường trực Tổ công tác, tiếp tục theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Trước đó, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 17/6/2026, chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn.

Theo quyết định này, Công ty TNHH Mặt Trời Mẫu Sơn, thành viên của Sun Group, tiếp tục là nhà đầu tư dự án. Đây là lần thứ ba dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư, sau hai lần điều chỉnh trong giai đoạn 2020-2022. Theo kế hoạch mới, thời gian thực hiện dự án được gia hạn đến quý IV/2032.

Giai đoạn I được triển khai từ quý II/2026 đến quý II/2031. Riêng trong năm 2026, dự án phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Từ quý II/2026 đến hết quý II/2028, dự án sẽ tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, xây dựng nhà ga đi, nhà ga đến, hệ thống cáp treo cùng một số hạng mục theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

Các hạng mục còn lại của giai đoạn I gồm khách sạn nghỉ dưỡng, trung tâm hội nghị - sự kiện, khu thương mại dịch vụ, khu vui chơi giải trí, khu ẩm thực - mua sắm, quảng trường, bãi đỗ xe và hệ thống giao thông nội bộ, dự kiến hoàn thành vào quý II/2031.

Giai đoạn II kéo dài từ quý II/2026 đến quý IV/2032, tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và các thủ tục đầu tư, đồng thời triển khai xây dựng để đưa toàn bộ dự án vào khai thác.

Dự án có tổng vốn đầu tư 7.352 tỷ đồng, quy mô khoảng hơn 692ha, trải rộng trên địa bàn huyện Lộc Bình và huyện Cao Lộc trước khi sáp nhập.

Theo quy hoạch, Sun Group sẽ phát triển quần thể du lịch với nhiều hạng mục đạt tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới xây dựng Mẫu Sơn trở thành một “thị trấn tuyết” độc đáo của Việt Nam và khu vực, qua đó khai mở tiềm năng của Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn.

Các hạng mục chính gồm hệ thống cáp treo, khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, khu vui chơi giải trí, khu thương mại dịch vụ cùng hệ thống hạ tầng đồng bộ.

Trong đó, cáp treo được xác định là một trong những điểm nhấn của dự án, với tổng chiều dài khoảng 6km, gồm tuyến Xuân Mãn - Phặt Chỉ dài khoảng 4,2km và tuyến Phặt Chỉ - Mẫu Sơn dài khoảng 1,8km. Dự án bố trí ga đi tại chân núi, ga trung chuyển ở khu vực Phặt Chỉ và ga đến trên đỉnh Mẫu Sơn.

Tâm điểm của quần thể là Sun World Mẫu Sơn với 3 phân khu chủ đề gồm Lâu đài tuyết, Ngôi làng sương mù và Thành phố nham thạch. Các không gian này được thiết kế dựa trên truyền thuyết về đỉnh Mẫu Sơn, kết hợp những đường nét kiến trúc lấy cảm hứng từ thiên nhiên và bản sắc văn hóa của cộng đồng Dao, Tày, Nùng.