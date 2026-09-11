Đúng 4 ngày nữa, Hà Nội cấm các loại xe này qua cầu Thăng Long: Người tham gia giao thông chú ý

Theo phương án phân luồng, phương tiện từ phía Bắc còn có thể lựa chọn các tuyến qua: QL2, QL2C, QL32, cầu Vĩnh Thịnh hoặc các tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Bắc Giang, QL5, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để kết nối với cầu Thanh Trì và Vành đai 3.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án tổ chức, điều chỉnh giao thông phục vụ thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc cầu Thăng Long (giai đoạn 2), nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế ùn tắc trong quá trình thi công.

Ảnh: Cơ quan Báo và PTTH Hà Nội

Cụ thể, tại khu vực đầu cầu phía Bắc, thuộc địa bàn xã Vĩnh Thanh, giai đoạn 1 sẽ rào chắn 2 làn đường chiều Hà Nội đi Đông Anh, dài khoảng 150m, dự kiến thi công trong 25 ngày. Các phương tiện được tổ chức lưu thông hai chiều trên 3 làn đường còn lại.

Sau khi hoàn thành giai đoạn này và bảo đảm điều kiện an toàn, 2 làn đường chiều Hà Nội đi Đông Anh được thông xe; 3 làn đường theo chiều Đông Anh đi Hà Nội sẽ được rào chắn để thi công. Khi đó, phương tiện lưu thông hai chiều trên 2 làn đường còn lại. Toàn bộ thời gian rào chắn, điều chỉnh giao thông dự kiến từ 15/9 đến 10/11.

Trong thời gian thi công, xe tải có khối lượng toàn bộ từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt), bị cấm qua cầu Thăng Long từ 5h đến 24h hằng ngày. Tốc độ tối đa tại khu vực thi công được điều chỉnh giảm dần xuống 40km/h; các phương tiện cũng bị cấm dừng, đỗ trong khu vực thi công.

Đối với các phương tiện thuộc diện hạn chế từ các tỉnh phía Bắc có nhu cầu đi qua cầu Thăng Long xuống khu vực phía Nam cầu, Sở Xây dựng tổ chức phân luồng từ xa theo hướng qua cầu Thanh Trì hoặc cầu Vĩnh Thịnh.

Các xe khách tuyến cố định có điểm đầu, cuối tại Bến xe Mỹ Đình, Yên Nghĩa, Sơn Tây có lộ trình qua cầu Thăng Long sẽ tạm thời đi theo hướng Phạm Văn Đồng - Tân Xuân - An Dương Vương - cầu Nhật Tân và ngược lại. Phương án này áp dụng từ 5h đến 24h trong thời gian 15/9 đến 10/11.

Nhiều tuyến xe khách liên tỉnh từ Bến xe Mỹ Đình đi các tỉnh phía Bắc cũng được điều chỉnh lộ trình, thay vì qua cầu Thăng Long sẽ đi theo hướng cầu Nhật Tân - An Dương Vương - Tân Xuân - Vành đai 3, sau đó tiếp tục hành trình. Các tuyến đi: Cao Bằng, Quảng Ninh, Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Thái Nguyên... nằm trong diện điều chỉnh.

Theo phương án phân luồng, phương tiện từ phía Bắc còn có thể lựa chọn các tuyến qua: QL2, QL2C, QL32, cầu Vĩnh Thịnh hoặc các tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Bắc Giang, QL5, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để kết nối với cầu Thanh Trì và Vành đai 3.

Sở Xây dựng đồng thời gia hạn phương án tổ chức giao thông trên đường Đỗ Mười đến hết ngày 6/10; riêng phương án tại nút giao phía Bắc đầu cầu Thăng Long phục vụ giai đoạn 1 được gia hạn đến 15/9.

Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị bố trí biển báo từ xa, lực lượng trực chốt 24/24h. Các lực lượng chức năng phải thường xuyên theo dõi lưu lượng giao thông, nhất là giờ cao điểm và cuối tuần, kịp thời điều chỉnh phương án nếu phát sinh bất cập, không để xảy ra ùn tắc kéo dài tại khu vực cầu Thăng Long.

Theo Cổng TT Chính phủ