Hà Nội phân luồng cầu Thăng Long, hạn chế xe tải và xe khách từ 15/9

Từ 15/9, Hà Nội tổ chức rào chắn từng phần tại phía Bắc cầu Thăng Long, giảm tốc độ qua khu vực thi công và phân luồng xe tải, xe khách từ xa.

Ngày 10/9, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ ngày 15/9 đến 10/11, thành phố sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao phía Bắc đầu cầu Thăng Long để phục vụ thi công trạm cân tải trọng xe, giai đoạn 2.

Theo phương án, việc rào chắn và phân luồng giao thông tại chỗ được thực hiện theo 2 đợt.

Đợt 1, tại đường đầu cầu Thăng Long, phía xã Vĩnh Thanh, rào chắn 2 làn đường theo chiều Hà Nội đi Đông Anh, với chiều dài khoảng 150 m. Thời gian thi công dự kiến 25 ngày.

Trong thời gian này, các phương tiện được tổ chức lưu thông hai chiều trên phần đường còn lại gồm 3 làn.

Đợt 2, sau khi hoàn thành đợt 1 và bảo đảm đủ điều kiện an toàn khai thác, 2 làn đường chiều Hà Nội đi Đông Anh sẽ được tháo rào, thông xe. Lúc này, 3 làn đường chiều Đông Anh đi Hà Nội sẽ được rào chắn với chiều dài khoảng 150 m để tiếp tục thi công.

Các phương tiện sẽ được tổ chức lưu thông hai chiều trên phần đường còn lại gồm 2 làn.

Trong thời gian từ 15/9 đến 10/11, Hà Nội cấm xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt) lưu thông qua cầu Thăng Long từ 5h đến 24h hàng ngày.

Tốc độ tối đa qua khu vực thi công được điều chỉnh giảm dần xuống 40 km/h. Các phương tiện cũng bị cấm dừng, đỗ trên tuyến đường thuộc khu vực thi công.

Đối với xe tải có khối lượng toàn bộ từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt) từ các tỉnh phía Bắc có nhu cầu đi qua cầu Thăng Long đến khu vực phía Nam cầu, Hà Nội tổ chức phân luồng theo hướng cầu Thanh Trì hoặc cầu Vĩnh Thịnh và ngược lại.

Riêng xe khách kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định có điểm đầu, cuối tại các bến xe Mỹ Đình, Yên Nghĩa, Sơn Tây, nếu có lộ trình qua cầu Thăng Long, được hướng dẫn đi theo tuyến Phạm Văn Đồng - Tân Xuân - An Dương Vương - cầu Nhật Tân và ngược lại.

Thời gian phân luồng từ 5h đến 24h hàng ngày, trong thời gian từ 15/9 đến 10/11.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan bố trí đầy đủ biển báo từ xa, cách khu vực thi công 500 m và 100 m; đồng thời tổ chức hệ thống biển báo, đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo ban đêm và các thiết bị bảo đảm an toàn giao thông tại công trường.

Các biển báo phân luồng được bố trí tại nhiều nút giao quan trọng như Quốc lộ 2 - Võ Văn Kiệt, Võ Văn Kiệt - đường Mê Linh, Kim Chung, Ciputra, Mai Dịch, Trần Duy Hưng, Nguyễn Trãi, Pháp Vân và các lối lên Vành đai 3 trên cao theo hướng đi cầu Thăng Long.

Lực lượng chức năng cũng được bố trí tại hai đầu khu vực thi công, nút giao Kim Chung, Ciputra, Mai Dịch và các vị trí lên Vành đai 3 trên cao để điều tiết giao thông.

Sở Xây dựng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội phối hợp hướng dẫn, phân luồng phương tiện, hạn chế nguy cơ ùn tắc; đồng thời kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị.

Các phường, xã liên quan được yêu cầu phối hợp điều tiết giao thông, tuyên truyền cho người dân về phương án phân luồng và tiến độ thi công; xử lý tình trạng dừng, đỗ trái phép, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây mất an toàn giao thông.