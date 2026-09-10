Mưa trắng trời giờ tan tầm ở TP.HCM: Book xe 1 tiếng chưa có, dân công sở chật vật "vượt sóng" về nhà

Cơn mưa lớn kéo dài vào chiều tối 10/9 khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM ngập nước, phương tiện di chuyển khó khăn, một số xe chết máy giữa đường.

Cơn mưa lớn trút xuống TP.HCM tối 10/9 khiến việc di chuyển của nhiều người sau giờ làm trở nên chật vật. Không ít dân công sở phải nán lại công ty, có người đặt xe hàng chục phút nhưng vẫn không có tài xế nhận cuốc, trong khi những người lên đường phải cùng tài xế công nghệ “vượt sóng”, len qua các tuyến đường ngập và ùn ứ để về nhà.

Clip: Di Anh

Chị Thùy Dung, cho biết sau cuộc họp tại công ty, chị dự định về nhà ngay nhưng mưa lớn khiến việc đặt xe trở nên khó khăn. “Tôi ngồi lại công ty đến khoảng 19h, đặt xe cả tiếng nhưng không có tài xế nhận”, chị kể.

Tình cảnh tương tự cũng xảy ra với nhiều người làm việc tại khu vực trung tâm. Anh Nguyên, cho biết sau giờ làm, anh cùng tài xế công nghệ phải chật vật di chuyển qua những đoạn đường ngập, kẹt xe để về nhà. Có người chọn ở lại công ty, tranh thủ ăn tạm mì gói, chờ mưa ngớt và đường bớt ùn mới tiếp tục hành trình.

Tại khu vực đường Hòa Bình (phường Phú Thạnh) và Lê Văn Lương (phường Tân Hưng) đã xuất hiện tình trạng ngập úng

Các phương tiện di chuyển qua khu vực này phải lựa chọn phần đường ít ngập hơn (Ảnh: Di Anh)

Người điều khiển xe máy phải giảm tốc độ, thận trọng khi đi qua những khu vực ngập nước nhằm tránh phương tiện bị chết máy (Ảnh: Di Anh)

Mưa lớn cũng khiến nhiều đoạn đường vốn đông phương tiện trở nên khó di chuyển (Ảnh: Di Anh)

Nước ngập khiến việc lưu thông trở nên khó khăn, một số phương tiện không thể tiếp tục di chuyển khi bị nước tràn vào (Ảnh: Di Anh)

Nước dâng cao khiến người dân gặp khó khăn khi di chuyển (Ảnh: Di Anh)

Nhiều người phải xuống xe dắt bộ (Ảnh: Di Anh)

Mưa lớn trùng thời điểm tan tầm khiến một số đoạn đường xuất hiện tình trạng ùn ứ (Ảnh: Di Anh)

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, thời tiết khu vực Nam Bộ những ngày này chịu ảnh hưởng của rìa phía nam dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Nam Trung Bộ và giữa Biển Đông. Hình thái này khiến trời nhiều mây hơn, cường độ nắng giảm, đồng thời mưa gia tăng cả về diện và lượng so với những ngày trước.

Dự báo, các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Thời gian mưa tập trung chủ yếu từ trưa đến chiều và tối.

Tại Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Đáng chú ý, thời điểm này Nam Bộ và TP.HCM đang trong kỳ triều cường đầu tháng 8 âm lịch. Cơ quan khí tượng cảnh báo cần đề phòng tình trạng mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp.

Ngoài ra, nền nhiệt tại Nam Bộ đang ở mức cao, trong khi không khí lạnh khuếch tán xuống khu vực dù không còn ảnh hưởng mạnh. Sự tương tác giữa hai hình thái thời tiết có tính chất trái ngược có thể làm gia tăng bất ổn trong khí quyển.

Do đó, trong những ngày tới, Nam Bộ có khả năng xuất hiện các trận dông sét mạnh, kèm nguy cơ lốc xoáy và gió giật rất mạnh. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, đặc biệt trong thời gian mưa dông, đồng thời đề phòng ngập úng tại các khu vực thấp trũng.