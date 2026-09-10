Hà Nội mưa to nhất miền Bắc

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn xuống, Hà Nội ngày thứ hai liên tiếp đón mưa lớn diện rộng. Từ chiều nay (10/9), Thủ đô chuyển mát.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, chiều nay (10/9), không khí lạnh đã ảnh hưởng yếu đến hầu khắp khu vực Đông Bắc Bộ, gây mưa dông rải rác, nhiệt độ giảm xuống còn 27-30 độ.

Dự báo, trong chiều tối và đêm 10/9, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Nhiệt độ Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thấp nhất đêm nay phổ biến từ 21-24 độ, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 20 độ. Ngày 11/9, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 26-29 độ.

Hà Nội hứng chịu mưa dông mạnh trong chiều nay (10/9). Ảnh: Nguyễn Hoài

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Hà Nội là khu vực có mưa lớn nhất, trên diện rộng nhất tại các tỉnh miền Bắc chiều nay.

Chỉ trong hơn một giờ đồng hồ, từ khoảng 14h30 đến 15h30, nhiều nơi ở Thủ đô ghi nhận lượng mưa trên 40mm như tại xã/phường Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên, Yên Sở, Phú Xuyên, Mỹ Đức.

Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối 10/9 đến sáng 11/9, khu vực miền Bắc, gồm Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Hà Nội mưa to nhất chiều nay tại miền Bắc. Ảnh lúc 15h10.

Tại khu vực miền Trung, mưa lớn đã xuất hiện ở nhiều nơi. Dự báo đêm 10/9 và ngày 11/9, khu vực Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Khu vực Đắk Lắk và Lâm Đồng trong đêm 10/9 và ngày 11/9 cũng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, có nơi mưa rất to trên 120mm.

Sang đêm 11/9 và ngày 12/9, khu vực từ Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Tây Nguyên và Nam Bộ trong đêm 11 và ngày 12/9 có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Sau đó, từ đêm 12/9 và ngày 13/9, khu vực Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp, phụ thuộc vào hoạt động của áp thấp nhiệt đới có khả năng hình thành trên Biển Đông, cần liên tục cập nhật các bản tin dự báo mới nhất.