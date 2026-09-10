Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Những tỉnh nào sẽ có mưa to nhiều ngày liên tiếp?

Đợt gió mùa Đông Bắc lần này được dự báo sẽ kết hợp với hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới có thể gây ra một đợt mưa lớn diện rộng tại miền Trung.

Nhiệt độ thấp nhất tại miền Bắc trong đợt không khí lạnh đầu mùa

Bà Trần Thị Thuý Nga, Dự báo viên phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, trong những ngày vừa qua, miền Bắc trải qua những ngày thời tiết đặc trưng của mùa thu với ít mưa, nhiều nắng.

Tuy nhiên, từ khoảng ngày 9-11/9, một đợt gió mùa Đông Bắc đầu mùa có khả năng xuất hiện, làm thay đổi thời tiết khu vực.

Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, trong khoảng thời gian trên, khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6. Sóng biển cao 2-3m, biển động.

Trên đất liền miền Bắc, từ khoảng ngày 9-10/9, nhiều nơi có mưa, mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm xuống dưới 33 độ C, trong khi nhiệt độ thấp nhất ban đêm có khả năng xuống dưới 25 độ C.

Tại khu vực trung du và vùng núi, nhiệt độ có khả năng giảm xuống dưới 22 độ C. Đêm và sáng, thời tiết chuyển mát.

Đáng chú ý, đợt gió mùa Đông Bắc lần này khả năng kết hợp với hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới có thể gây ra một đợt mưa lớn diện rộng tại miền Trung, thông tin này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Những khu vực nào ở Trung Bộ sẽ có mưa lớn nhất những ngày tới?

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết ngoài không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng từ ngày 9/9, trên Biển Đông đang hình thành dải hội tụ nhiệt đới.

VTV dẫn số liệu dự báo hiện tại của cơ quan khí tượng dự báo có 2 kịch bản mưa như sau:

Kịch bản 1 (xác suất 60-70%): Mưa lớn ở miền Trung bắt đầu từ ngày 10/9 và kéo dài đến ngày 16/9, vùng tâm mưa là khu vực từ Hà Tĩnh đến Gia Lai.

Kịch bản 2 (xác suất 30-40%): Mưa lớn ở miền Trung bắt đầu từ khoảng ngày 14/9 và kéo dài đến khoảng ngày 17/9, vùng tâm mưa tập trung ở khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế.

Đến thời điểm này, cơ quan khí tượng nhận định khả năng kịch bản 1 xảy ra là rất lớn. Theo cơ quan khí tượng, đợt mưa lớn trên khả năng hình thành trong bối cảnh dải hội tụ nhiệt đới hoạt động, kết hợp với không khí lạnh và khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới/bão trên Biển Đông.

Trao đổi với báo Sức khỏe và Đời sống, TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, từ chiều qua (8/9), các đám mây đang phát triển khá mạnh ở phía Tây của Quảng Trị và Huế.

Dự báo là các đám mây dông này sẽ di chuyển dần về phía Đông và Đông Nam gây mưa ở phía Nam Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc và Trung Trung Bộ được dự báo kéo dài, cao điểm là từ ngày 10-15/9. Đặc biệt lưu ý Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình (cũ), Quảng Trị, Huế nhiều nguy cơ mưa lớn trong các ngày 11-14/9.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định, mưa lớn ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp, phụ thuộc vào hoạt động của không khí lạnh và áp thấp nhiệt đới có khả năng hình thành trên Biển Đông. Vì vậy cần cập nhật các bản tin dự báo mới nhất.

Người dân cần đề phòng khả năng ngập lụt ở các khu vực thấp, vùng hạ lưu sông, vùng núi đề phòng sạt lở.