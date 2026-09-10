Án tử hình cho kẻ nổ súng giết tài xế taxi, truy sát bố mẹ vợ ở Quảng Trị

Từ những mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng, Nguyễn Ngọc Đạo mang súng tự chế từ Đà Nẵng về Quảng Trị nổ súng sát hại tài xế taxi và truy sát bố mẹ vợ.

Ngày 9/9, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Ngọc Đạo (trú xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị) về các tội Giết người, Cướp tài sản và Chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Trị, Nguyễn Ngọc Đạo và vợ là chị Phan Thị Diễm H. nảy sinh mâu thuẫn. Đạo có báo sự việc với gia đình vợ để nhờ can thiệp nhưng giữa Đạo và bố mẹ vợ lại nảy sinh mâu thuẫn.

Từ những mâu thuẫn đó, Nguyễn Ngọc Đạo nảy sinh ý định giết bố mẹ vợ là ông Phan Văn H. và bà Đinh Thị Thanh T. để vợ Đạo sống trong đau khổ. Ngày 26/03, Đạo mang theo 1 cây súng do Đạo mua linh kiện và tự chế tạo, đón xe taxi do anh Biện Thái S. lái để đi từ TP Đà Nẵng về nhà bố mẹ vợ ở thôn Tân Bình (xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị).

Nguyễn Ngọc Đạo tại phiên toà xét xử sơ thẩm

Khi gần đến nhà bố mẹ vợ, Đạo sử dụng khẩu súng bắn chết anh Biện Thái S. để cướp ô tô trị giá 380 triệu đồng. Sau đó Đạo lái xe đến nhà bố mẹ vợ, dùng súng bắn vào vùng đầu ông H. (ông H. bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 85%).

Đạo nghĩ ông H. đã chết và thấy bà T. bỏ chạy nên đuổi theo và bắn nhiều phát làm bà T. tử vong.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Ngọc Đạo khai nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Trị nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, mang tính chất côn đồ, thể hiện sự quyết liệt, hung hãn khi liên tiếp dùng súng tấn công các bị hại đến cùng, xâm phạm nghiêm trọng sức khỏe, tính mạng của người khác. Hành vi của bị cáo cần được xử lý nghiêm để cách ly khỏi xã hội, đồng thời răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Ngọc Đạo tử hình về tội “ Giết người ”; 12 năm tù về tội “Cướp tài sản” và 1 năm tù về tội “Chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tử hình.

Về trách nhiệm dân sự, Nguyễn Ngọc Đạo bị buộc bồi thường cho vợ, con tài xế taxi 916 triệu đồng, đã bồi thường 118 triệu đồng; đồng thời bồi thường cho gia đình bố mẹ vợ hơn 450 triệu đồng.