Công an các tỉnh xác minh loạt giao dịch chuyển khoản từ 22,5 triệu, 50 triệu, 499 triệu đến 620 triệu... của các trường hợp sau

Liên tiếp nhiều vụ chuyển khoản nhầm từ 22,5 triệu đến hơn 620 triệu đồng được lực lượng Công an tại các địa phương xác minh, hỗ trợ hoàn trả, giúp người dân nhanh chóng nhận lại tài sản.

Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều trường hợp người dân tại các địa phương vô tình chuyển nhầm tiền với số tiền từ hàng chục đến gần 500 triệu đồng đã được lực lượng Công an kịp thời xác minh, hỗ trợ hoàn trả. Những câu chuyện này không chỉ giúp người dân nhận lại tài sản mà còn lan tỏa tinh thần trung thực, trách nhiệm trong cộng đồng.

Chuyển nhầm 62 triệu đồng, người dân được Công an hỗ trợ nhận lại

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an xã Đinh Văn Lâm Hà đã kịp thời xác minh, phối hợp hỗ trợ người dân nhận lại số tiền 62 triệu đồng do chuyển nhầm tài khoản, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an cơ sở gần dân, trách nhiệm, tận tình hỗ trợ Nhân dân.

Theo đó, trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển khoản, một người dân trên địa bàn không may chuyển nhầm tiền vào tài khoản của người khác. Sau khi phát hiện sự việc, người dân đã liên hệ Công an xã Đinh Văn Lâm Hà để nhờ hỗ trợ.

Công an xã Đinh Văn Lâm Hà hướng dẫn người dân trình báo. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Tiếp nhận thông tin, Công an xã nhanh chóng xác minh các thông tin liên quan đến giao dịch, đồng thời phối hợp với các bên có liên quan để liên hệ với người nhận nhầm tiền.

Qua tuyên truyền, vận động và hỗ trợ của lực lượng Công an, người nhận nhầm đã phối hợp hoàn trả số tiền cho người chuyển.

Nhận lại tài sản, người dân bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đinh Văn Lâm Hà và gửi thư cảm ơn đến đơn vị.

Chuyển nhầm 50 triệu đồng tiền tiết kiệm, cụ bà nhận lại sau khi công an kết nối

Cũng trong ngày 9/9, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an phường Sông Trí tiếp nhận thông tin từ Công an phường Long Xuyên, tỉnh An Giang về việc cần hỗ trợ công dân Dư Mai Hoa (SN 1950), cư trú tại số 92, đường Lý Mật Mã, Khóm Bình Khánh 7, phường Bình Đức, tỉnh An Giang. Theo đó, ngày 9/8/2026, bà Hoa có chuyển nhầm 50 triệu đồng vào số tài khoản 0973706681.

Cụ bà nhanh chóng trao trả 50 triệu đồng cho người chuyển nhầm vào tài khoản. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Sông Trí chủ động xác minh nhanh, xác định người nhận được số tiền do chuyển nhầm là bà Chu Thị Độ (SN 1961), trú tại TDP 2 Hải Phong, phường Sông Trí, Hà Tĩnh. Công an đồng thời liên hệ, gặp gỡ và làm việc với bà Độ.

Với tinh thần trung thực, trách nhiệm và tấm lòng nhân ái, bà Độ đã phối hợp với Công an phường tiến hành các thao tác chuyển lại toàn bộ số tiền 50 triệu đồng vào tài khoản của bà Dư Mai Hoa.

Qua trao đổi, bà Hoa cho biết đây là số tiền tiết kiệm bà tích góp được để dưỡng già, khi chuyển vào tài khoản thì lại nhầm số tài khoản.

Sau khi nhận lại được số tiền, nhờ sự kết nối của cán bộ Công an phường, hai công dân đã gọi video cho nhau và trao cho nhau những tình cảm rất ấm áp.

Nhận 22,5 triệu đồng chuyển nhầm, người phụ nữ chủ động trình báo Công an

Ngày 9/9, Công an phường Ngã Năm, thành phố Cần Thơ cũng đã trả lại số tiền bị chuyển nhầm cho chủ sở hữu. Theo đó, vào ngày 6/9, chị Nguyễn Anh Thư, trú tại Khu vực 1, phường Ngã Năm, thành phố Cần Thơ, nhận được số tiền 22,5 triệu đồng do một tài khoản ngân hàng lạ chuyển vào số tài khoản của chị.

Sau đó, chị Thư nhận được thông tin phản hồi từ người chuyển nhầm tiền qua tài khoản ngân hàng của chị, với mong muốn trả lại số tiền cho người chuyển nhầm.

Người dân trao trả số tiền chuyển nhầm cho chủ sở hữu

Chị Nguyễn Anh Thư đã đến Công an phường Ngã Năm trình báo nội dung sự việc. Sau khi tiếp nhận, Công an phường Ngã Năm khẩn trương xác minh, làm rõ và xác định chủ sở hữu số tiền chuyển nhầm vào tài khoản của chị Thư là chị Trần Thị Thúy Loan.

Tại cơ quan Công an, chị Nguyễn Anh Thư đã tận tay trao trả số tiền cho người chuyển khoản nhầm.

Nhận lại được số tiền, chị Loan rất vui mừng và bày tỏ sự biết ơn đến chị Nguyễn Anh Thư cùng lực lượng Công an phường Ngã Năm vì đã nhanh chóng tạo điều kiện để chị nhận lại tài sản.

Chuyển khoản nhầm 499 triệu đồng, người dân nhận lại toàn bộ ngay trong ngày

Trước đó, theo thông tin đăng tải trên trang thông tin điện tử Công an tỉnh Tuyên Quang, ngày 8/9, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh nhận được thư tay cảm ơn của ông N.H.D., trú tại tỉnh Quảng Ninh, sau khi được hỗ trợ nhận lại gần 500 triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Trước đó, sáng cùng ngày, ông D. đến Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Tuyên Quang trình báo và đề nghị giúp đỡ vì đã chuyển nhầm 499 triệu đồng vào tài khoản của một người khác.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn, Phòng An ninh kinh tế phối hợp Công an xã Tiên Yên khẩn trương xác minh thông tin liên quan.

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định việc chuyển khoản nhầm là đúng sự thật. Cùng thời điểm, Công an xã Tiên Yên tiếp nhận thông tin từ ông H.V.L., trú tại xã Tiên Yên, về việc tài khoản của ông bất ngờ nhận được 499 triệu đồng từ một số tài khoản lạ.

Sau khi xác minh, đối chiếu thông tin, lực lượng chức năng hỗ trợ các bên thực hiện thủ tục hoàn trả tiền.

Ngay trong ngày 8/9, toàn bộ 499 triệu đồng đã được hoàn trả cho ông N.H.D. dưới sự chứng kiến của lực lượng chức năng và theo đúng quy định của pháp luật.

Hơn 620 triệu đồng liên tiếp chuyển vào tài khoản của một công dân

Trước đó, ngày 4/9, Công an xã Lộc An, thành phố Huế đã nhanh chóng xác minh, hỗ trợ giải quyết vụ việc chuyển khoản nhầm với tổng số tiền hơn 620 triệu đồng, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Theo đó, trong quá trình đi mua cau trên địa bàn, 3 người dân đã không may chuyển nhầm tiền vào tài khoản của anh Nguyễn Hữu Hỹ, sinh năm 1992, trú tại thôn Sư Lỗ, xã Lộc An, thành phố Huế.

Công an xã Lộc An hỗ trợ người dân nhận lại hơn 620 triệu đồng chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an thành phố Huế

Cụ thể: ông Nịnh Văn Lại, sinh năm 1989, trú tại thành phố Quảng Ninh, chuyển nhầm số tiền 439.450.000 đồng; bà Nguyễn Thị Hiếu, sinh năm 1986, trú tại thành phố Đà Nẵng, chuyển nhầm 18.000.000 đồng; ông Huỳnh Tấn Hưng, sinh năm 1984, trú tại thành phố Đà Nẵng, chuyển nhầm 165.550.000 đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Lộc An đã khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc, liên hệ các bên có liên quan và hỗ trợ thực hiện thủ tục để số tiền chuyển nhầm được hoàn trả cho người chuyển.