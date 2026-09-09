Chuyển khoản thành công 499.000.000 đồng, người đàn ông ở Quảng Ninh lập tức trình báo công an

Ông N.H.D chuyển khoản nhầm 499 triệu đồng vào tài khoản lạ và may mắn nhận lại toàn bộ số tiền ngay trong ngày nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an.

Ngày 8/9, theo thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh nhận được bức thư tay cảm ơn của ông N.H.D, trú tại tỉnh Quảng Ninh, về việc đã kịp thời hỗ trợ ông nhận lại được gần 500 triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận đơn đề nghị giúp đỡ của ông N.H.D về việc chuyển khoản nhầm số tiền 499.000.000 đồng vào tài khoản của một người khác. Ngay sau khi tiếp nhận đơn, Phòng An ninh kinh tế đã khẩn trương phối hợp Công an xã Tiên Yên tiến hành xác minh, làm rõ thông tin liên quan.

Chuyển khoản nhầm 499 triệu đồng, người dân may mắn nhận lại toàn bộ số tiền ngay trong ngày. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định việc chuyển khoản nhầm là đúng sự thật. Đồng thời, Công an xã Tiên Yên cũng tiếp nhận thông tin từ ông H.V.L, trú tại xã Tiên Yên, tỉnh Tuyên Quang về việc nhận được số tiền 499.000.000 đồng từ số tài khoản lạ.

Ngay trong ngày 8/9, toàn bộ số tiền 499.000.000 đồng đã được hoàn trả cho ông N.H.D, dưới sự chứng kiến của lực lượng chức năng, theo đúng quy định của pháp luật.

Nhận lại tài sản, ông N.H.D bày tỏ sự cảm ơn đối với cán bộ chiến sĩ Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh và Công an xã Tiên Yên vì đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ. Vụ việc là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.