Công an đề nghị 269 chủ phương tiện dưới đây nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168
Quá thời hạn, chủ phương tiện không đến giải quyết, Phòng CSGT sẽ tiến hành gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm.
- Công an đề nghị 386 chủ phương tiện nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
- Công an đề nghị tất cả chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
- Công an yêu cầu tất cả chủ xe máy, ô tô vi phạm có biển số sau đây nhanh chóng đến nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá vừa thông báo danh sách các phương tiện vi phạm phạt nguội được phát hiện qua Hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn từ ngày 13/7/2026 đến ngày 19/7/2026.
Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày vi phạm, Phòng CSGT gửi thông báo đến chủ phương tiện vi phạm, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính được biết và phối hợp thực hiện giải quyết theo quy định.
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục CSGT.
Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày vi phạm), yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến bộ phận một cửa của Công an tỉnh Thanh Hóa (số 01 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) hoặc trụ sở Công an địa phương (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.
Quá thời hạn trên, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính không đến giải quyết hoặc Phòng CSGT Công an Thanh Hóa chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết, xử lý vụ việc sẽ tiến hành gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm.
|
STT
|
Thời gian vi phạm
|
Phương tiện
Biển số
|
Vị trí vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|
1
|
13-07-2026
06:08
|
Ô tô
36A-011.31
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
2
|
13-07-2026
06:22
|
Ô tô
36A-393.28
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
3
|
13-07-2026
06:24
|
Ô tô
36A-431.01
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
4
|
13-07-2026
06:41
|
Ô tô
14A-397.96
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
5
|
13-07-2026
06:45
|
Ô tô
14A-938.89
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
6
|
13-07-2026
06:51
|
Ô tô
29A-282.93
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
7
|
13-07-2026
06:52
|
Ô tô
36A-806.61
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
8
|
13-07-2026
06:55
|
Ô tô
36A-440.59
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
9
|
13-07-2026
07:04
|
Ô tô
36B-554.27
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
10
|
13-07-2026
07:08
|
Ô tô
36A-047.21
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
11
|
13-07-2026
07:43
|
Ô tô
36K-882.68
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
12
|
13-07-2026
07:43
|
Ô tô
29X-3879
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
13
|
13-07-2026
08:07
|
Ô tô
36A-404.29
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
14
|
13-07-2026
08:08
|
Ô tô
36A-666.26
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
15
|
13-07-2026
08:12
|
Ô tô
36B-038.35
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
16
|
13-07-2026
08:19
|
Ô tô
75A-286.12
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
17
|
13-07-2026
08:24
|
Ô tô
37H-205.69
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
18
|
13-07-2026
08:29
|
Ô tô
36A-128.84
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
19
|
13-07-2026
08:36
|
Ô tô
36B-361.87
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
20
|
13-07-2026
08:43
|
Ô tô
36A-065.16
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
21
|
13-07-2026
09:26
|
Ô tô
36H-105.35
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|
22
|
13-07-2026
09:27
|
Ô tô
14A-794.51
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
23
|
13-07-2026
10:07
|
Ô tô
36C-379.90
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
24
|
13-07-2026
10:07
|
Ô tô
36C-379.90
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
25
|
13-07-2026
10:42
|
Ô tô
36H-141.53
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|
26
|
13-07-2026
11:36
|
Ô tô
36K-091.10
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
27
|
13-07-2026
11:41
|
Ô tô
36A-990.64
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
28
|
13-07-2026
12:03
|
Ô tô
36A-728.87
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
29
|
13-07-2026
12:30
|
Ô tô
43A-821.16
|
Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
30
|
13-07-2026
15:10
|
Ô tô
36A-578.95
|
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
31
|
13-07-2026
15:11
|
Ô tô
36K-212.75
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
32
|
13-07-2026
15:43
|
Ô tô
30K-577.58
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
33
|
13-07-2026
15:44
|
Ô tô
36A-236.24
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
34
|
13-07-2026
16:27
|
Ô tô
36A-563.98
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
35
|
13-07-2026
16:34
|
Ô tô
36A-244.06
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
36
|
13-07-2026
16:38
|
Ô tô
36A-413.92
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
37
|
13-07-2026
16:53
|
Ô tô
36A-890.87
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
38
|
13-07-2026
16:58
|
Ô tô
36K-496.54
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
39
|
13-07-2026
16:58
|
Ô tô
37S-7702
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
40
|
13-07-2026
17:00
|
Ô tô
30M-358.85
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
41
|
13-07-2026
17:06
|
Ô tô
36A-239.08
|
Ngã tư Trường Xuân - Đường tránh Tây QL1, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
42
|
13-07-2026
17:19
|
Ô tô
36K-045.14
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
43
|
13-07-2026
17:27
|
Ô tô
36H-047.79
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
44
|
13-07-2026
17:32
|
Ô tô
36F-011.86
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
45
|
13-07-2026
17:33
|
Ô tô
36A-885.44
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
46
|
13-07-2026
17:49
|
Ô tô
36A-090.00
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
47
|
13-07-2026
17:55
|
Ô tô
36A-256.39
|
Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
48
|
13-07-2026
17:55
|
Ô tô
36A-380.36
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
49
|
14-07-2026
06:15
|
Ô tô
36A-681.04
|
Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
50
|
14-07-2026
06:15
|
Ô tô
36K-167.94
|
Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
51
|
14-07-2026
06:56
|
Ô tô
36A-440.59
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
52
|
14-07-2026
07:02
|
Ô tô
36A-806.61
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
53
|
14-07-2026
07:04
|
Ô tô
36K-176.93
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
54
|
14-07-2026
07:06
|
Ô tô
36A-431.01
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
55
|
14-07-2026
07:22
|
Ô tô
36A-328.10
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
56
|
14-07-2026
07:28
|
Ô tô
26A-450.53
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
57
|
14-07-2026
07:43
|
Ô tô
36F-001.33
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
58
|
14-07-2026
07:46
|
Ô tô
36A-666.26
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
59
|
14-07-2026
08:00
|
Ô tô
36A-014.18
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
60
|
14-07-2026
08:06
|
Ô tô
36A-459.59
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
61
|
14-07-2026
08:15
|
Ô tô
37K-244.08
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
62
|
14-07-2026
08:21
|
Ô tô
36K-141.58
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
63
|
14-07-2026
08:25
|
Ô tô
36A-322.11
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
64
|
14-07-2026
08:29
|
Ô tô
36K-530.00
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
65
|
14-07-2026
08:42
|
Ô tô
30K-702.80
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
66
|
14-07-2026
09:57
|
Ô tô
37K-578.28
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
67
|
14-07-2026
10:54
|
Ô tô
36K-040.33
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
68
|
14-07-2026
10:54
|
Ô tô
36K-040.33
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
69
|
14-07-2026
12:48
|
Ô tô
36C-457.06
|
Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
70
|
14-07-2026
12:48
|
Ô tô
36A-059.89
|
Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
71
|
14-07-2026
13:29
|
Ô tô
30F-5609
|
Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
72
|
14-07-2026
13:37
|
Ô tô
36A-002.76
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
73
|
14-07-2026
14:32
|
Ô tô
36C-406.66
|
Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
74
|
14-07-2026
14:58
|
Ô tô
36A-080.15
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
75
|
14-07-2026
15:12
|
Ô tô
50LD-160.23
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
76
|
14-07-2026
15:40
|
Ô tô
37A-952.97
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
77
|
14-07-2026
17:08
|
Ô tô
36A-806.61
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
78
|
14-07-2026
17:50
|
Ô tô
36A-275.68
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
79
|
14-07-2026
18:35
|
Ô tô
89A-913.73
|
Ngã 4 Đại Lộ Nam Sông Mã - Bạch Đằng, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
80
|
14-07-2026
18:52
|
Ô tô
36A-447.81
|
Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
81
|
14-07-2026
19:17
|
Ô tô
61A-277.86
|
Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Đi vào đường có biển “Cấm đi ngược chiều” đường của đường một chiều
|
82
|
14-07-2026
19:40
|
Ô tô
36A-871.27
|
Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
83
|
14-07-2026
21:27
|
Ô tô
36A-352.38
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
84
|
15-07-2026
06:02
|
Ô tô
29H-307.46
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
85
|
15-07-2026
06:08
|
Ô tô
36C-370.34
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
86
|
15-07-2026
06:28
|
Ô tô
36B-235.97
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
87
|
15-07-2026
06:38
|
Ô tô
36A-839.77
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
88
|
15-07-2026
06:48
|
Ô tô
36A-648.34
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
89
|
15-07-2026
06:49
|
Ô tô
36A-417.47
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
90
|
15-07-2026
07:13
|
Ô tô
36N-1802
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
91
|
15-07-2026
07:29
|
Ô tô
36A-044.39
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
92
|
15-07-2026
08:20
|
Ô tô
34B-218.62
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
93
|
15-07-2026
08:27
|
Ô tô
50LD-160.23
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
94
|
15-07-2026
09:59
|
Ô tô
36A-067.11
|
Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
95
|
15-07-2026
12:56
|
Ô tô
36A-775.18
|
Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
96
|
15-07-2026
13:21
|
Ô tô
29Z-1519
|
Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
97
|
15-07-2026
19:15
|
Ô tô
36A-518.77
|
Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Đi vào đường có biển “Cấm đi ngược chiều” đường của đường một chiều
|
98
|
16-07-2026
06:23
|
Ô tô
30G-831.83
|
Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
99
|
16-07-2026
07:03
|
Ô tô
36A-642.54
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
100
|
16-07-2026
07:06
|
Ô tô
36K-083.00
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
101
|
16-07-2026
07:31
|
Ô tô
36A-766.95
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
102
|
16-07-2026
07:56
|
Ô tô
36A-495.50
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
103
|
16-07-2026
07:56
|
Ô tô
36A-361.62
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
104
|
16-07-2026
08:09
|
Ô tô
36K-747.34
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
105
|
16-07-2026
08:11
|
Ô tô
29E-732.67
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
106
|
16-07-2026
08:58
|
Ô tô
36C-301.64
|
Ngã ba Bạch Đằng (KCN Lễ Môn) - Thanh Chương (QL45), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
107
|
16-07-2026
08:59
|
Ô tô
20B-181.19
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
108
|
16-07-2026
09:09
|
Ô tô
36A-528.35
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
109
|
16-07-2026
09:29
|
Ô tô
36K-860.73
|
Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh Tây QL1, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
110
|
16-07-2026
09:42
|
Ô tô
61A-992.98
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
111
|
16-07-2026
09:55
|
Ô tô
36A-975.85
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
112
|
16-07-2026
09:57
|
Ô tô
36A-004.58
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
113
|
16-07-2026
09:59
|
Ô tô
36C-556.66
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
114
|
16-07-2026
10:23
|
Ô tô
36A-808.14
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
115
|
16-07-2026
10:47
|
Ô tô
36K-091.10
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
116
|
16-07-2026
10:51
|
Ô tô
36A-393.62
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
117
|
16-07-2026
10:57
|
Ô tô
36A-593.41
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
118
|
16-07-2026
11:04
|
Ô tô
36H-104.24
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
119
|
16-07-2026
11:22
|
Ô tô
36A-622.27
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
120
|
16-07-2026
11:42
|
Ô tô
36A-767.76
|
Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
121
|
16-07-2026
11:54
|
Ô tô
36K-356.68
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
122
|
16-07-2026
12:04
|
Ô tô
36K-315.93
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
123
|
16-07-2026
14:26
|
Ô tô
36A-069.03
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
124
|
16-07-2026
16:05
|
Ô tô
36B-458.25
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
125
|
16-07-2026
16:41
|
Ô tô
36A-138.18
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
126
|
16-07-2026
16:55
|
Ô tô
36A-185.86
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
127
|
16-07-2026
17:07
|
Ô tô
36A-331.71
|
Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
128
|
16-07-2026
17:28
|
Ô tô
36A-805.35
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
129
|
16-07-2026
17:43
|
Ô tô
36A-376.36
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
130
|
16-07-2026
18:37
|
Ô tô
36A-240.47
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
131
|
16-07-2026
18:39
|
Ô tô
36H-157.92
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp (White Place), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
132
|
16-07-2026
18:56
|
Ô tô
36A-767.54
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
133
|
16-07-2026
19:18
|
Ô tô
36A-140.40
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
134
|
16-07-2026
20:34
|
Ô tô
36A-809.18
|
Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Đi vào đường có biển “Cấm đi ngược chiều” đường của đường một chiều
|
135
|
17-07-2026
01:37
|
Ô tô
74C-044.53
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
136
|
17-07-2026
01:37
|
Ô tô
74C-044.53
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
137
|
17-07-2026
06:14
|
Ô tô
36H-081.72
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
138
|
17-07-2026
06:27
|
Ô tô
36C-168.09
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
139
|
17-07-2026
07:25
|
Ô tô
36A-188.40
|
Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
140
|
17-07-2026
07:38
|
Ô tô
29E-732.67
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
141
|
17-07-2026
07:38
|
Ô tô
29E-732.67
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
142
|
17-07-2026
07:39
|
Ô tô
36K-205.87
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
143
|
17-07-2026
07:57
|
Ô tô
36A-213.73
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
144
|
17-07-2026
08:07
|
Ô tô
36C-076.45
|
Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
145
|
17-07-2026
08:08
|
Ô tô
36C-174.92
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
146
|
17-07-2026
08:18
|
Ô tô
30F-174.78
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
147
|
17-07-2026
08:19
|
Ô tô
99C-065.92
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
148
|
17-07-2026
08:19
|
Ô tô
99C-065.92
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ
|
149
|
17-07-2026
08:25
|
Ô tô
36A-152.59
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
150
|
17-07-2026
08:27
|
Ô tô
36A-806.61
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
151
|
17-07-2026
08:46
|
Ô tô
36A-020.80
|
Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
152
|
17-07-2026
08:46
|
Ô tô
36K-299.98
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
153
|
17-07-2026
08:57
|
Ô tô
36A-481.70
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
154
|
17-07-2026
09:05
|
Ô tô
36K-093.63
|
Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
155
|
17-07-2026
09:09
|
Ô tô
36A-060.62
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
156
|
17-07-2026
09:22
|
Ô tô
36C-187.10
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
157
|
17-07-2026
09:37
|
Ô tô
36K-831.87
|
Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
158
|
17-07-2026
10:25
|
Ô tô
36A-266.07
|
Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
159
|
17-07-2026
11:45
|
Ô tô
36A-139.68
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
160
|
17-07-2026
12:55
|
Ô tô
36A-816.94
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
161
|
17-07-2026
12:56
|
Ô tô
36A-431.01
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
162
|
17-07-2026
13:03
|
Ô tô
30M-692.82
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
163
|
17-07-2026
13:38
|
Ô tô
36A-376.36
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
164
|
17-07-2026
14:51
|
Ô tô
36K-919.51
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
165
|
17-07-2026
15:19
|
Ô tô
36C-383.10
|
Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Đi vào đường có biển “Cấm đi ngược chiều”
|
166
|
17-07-2026
15:28
|
Ô tô
36K-390.62
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
167
|
17-07-2026
15:43
|
Ô tô
36N-1802
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
168
|
17-07-2026
16:50
|
Ô tô
30F-644.11
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
169
|
17-07-2026
16:57
|
Ô tô
36A-353.31
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
170
|
17-07-2026
17:16
|
Ô tô
36A-125.53
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
171
|
17-07-2026
17:16
|
Ô tô
36A-125.53
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
172
|
17-07-2026
17:28
|
Ô tô
82A-076.53
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
173
|
17-07-2026
17:48
|
Ô tô
30F-245.50
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
174
|
17-07-2026
18:09
|
Ô tô
36A-844.03
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
175
|
18-07-2026
07:49
|
Ô tô
36A-806.61
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
176
|
18-07-2026
09:18
|
Ô tô
30E-519.99
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
177
|
18-07-2026
09:18
|
Ô tô
30E-519.99
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
178
|
18-07-2026
09:58
|
Ô tô
36A-457.89
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
179
|
18-07-2026
10:14
|
Ô tô
36C-125.36
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
180
|
18-07-2026
10:52
|
Ô tô
37C-141.78
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
181
|
18-07-2026
13:09
|
Ô tô
36A-613.90
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
182
|
18-07-2026
14:22
|
Ô tô
36A-116.27
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
183
|
18-07-2026
14:53
|
Ô tô
51C-584.80
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
184
|
18-07-2026
15:43
|
Ô tô
36A-577.61
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
185
|
18-07-2026
16:24
|
Ô tô
36A-694.61
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
186
|
18-07-2026
16:32
|
Ô tô
36C-428.28
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
187
|
18-07-2026
16:46
|
Ô tô
29A-650.95
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
188
|
18-07-2026
16:54
|
Ô tô
36A-196.12
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
189
|
18-07-2026
16:54
|
Ô tô
36A-196.12
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
190
|
18-07-2026
16:57
|
Ô tô
30H-038.19
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
191
|
18-07-2026
17:54
|
Ô tô
20A-744.17
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
192
|
19-07-2026
06:06
|
Ô tô
36B-1589
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
193
|
19-07-2026
06:20
|
Ô tô
36K-280.01
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
194
|
19-07-2026
06:28
|
Ô tô
36C-092.70
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
195
|
19-07-2026
07:19
|
Ô tô
36A-042.08
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
196
|
19-07-2026
07:25
|
Ô tô
36B-451.36
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
197
|
19-07-2026
07:30
|
Ô tô
30M-366.86
|
Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Đi vào đường có biển “Cấm đi ngược chiều” đường của đường một chiều
|
198
|
19-07-2026
07:47
|
Ô tô
30A-496.39
|
Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
199
|
19-07-2026
08:03
|
Ô tô
37K-824.26
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
200
|
19-07-2026
08:06
|
Ô tô
30K-356.96
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
201
|
19-07-2026
08:06
|
Ô tô
30K-356.96
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển xe tham gia giao thông đang di chuyển trên đường
|
202
|
19-07-2026
08:07
|
Ô tô
30H-119.14
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
203
|
19-07-2026
08:21
|
Ô tô
36C-507.71
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
204
|
19-07-2026
09:02
|
Ô tô
36A-806.61
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
205
|
19-07-2026
09:26
|
Ô tô
36A-044.39
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
206
|
19-07-2026
09:43
|
Ô tô
36A-675.25
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp -ĐLHùng Vương, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
207
|
19-07-2026
10:11
|
Ô tô
36A-241.09
|
Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
208
|
19-07-2026
10:14
|
Ô tô
36A-498.98
|
Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
209
|
19-07-2026
10:19
|
Ô tô
36A-599.29
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
210
|
19-07-2026
10:26
|
Ô tô
36C-291.24
|
Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
211
|
19-07-2026
11:22
|
Ô tô
36A-282.91
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
212
|
19-07-2026
13:01
|
Ô tô
36A-472.88
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
213
|
19-07-2026
13:12
|
Ô tô
52V-3193
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
214
|
19-07-2026
13:12
|
Ô tô
52V-3193
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
215
|
19-07-2026
13:42
|
Ô tô
36A-074.00
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
216
|
19-07-2026
13:46
|
Ô tô
36A-242.75
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
217
|
19-07-2026
13:54
|
Ô tô
36A-866.58
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
218
|
19-07-2026
15:18
|
Ô tô
36A-153.16
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
219
|
19-07-2026
15:40
|
Ô tô
36A-473.94
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
220
|
19-07-2026
15:44
|
Ô tô
36K-538.38
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
221
|
19-07-2026
15:48
|
Ô tô
36A-924.30
|
Ngã ba Bạch Đằng (KCN Lễ Môn) - Thanh Chương (QL45), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
222
|
19-07-2026
16:48
|
Ô tô
92A-118.50
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
223
|
19-07-2026
16:48
|
Ô tô
92A-118.50
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
224
|
19-07-2026
17:07
|
Ô tô
36A-399.99
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
225
|
19-07-2026
17:10
|
Ô tô
36A-749.56
|
Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
226
|
19-07-2026
19:23
|
Ô tô
36H-228.83
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
227
|
19-07-2026
20:22
|
Ô tô
36K-972.91
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
228
|
19-07-2026
21:30
|
Ô tô
36K-317.22
|
Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
229
|
14-07-2026
06:01
|
Mô tô
(Xe máy)
36B1-649.00
|
Ngã tư Vòng xuyến Chim Hạc - Phía Đại lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
230
|
14-07-2026
06:01
|
Mô tô
(Xe máy)
36B1-649.00
|
Ngã tư Vòng xuyến Chim Hạc - Phía Đại lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
231
|
14-07-2026
06:01
|
Mô tô
(Xe máy)
36AC-699.87
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
232
|
14-07-2026
06:01
|
Mô tô
(Xe máy)
36AC-699.87
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
233
|
14-07-2026
06:11
|
Mô tô
(Xe máy)
36X1-7217
|
Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
234
|
14-07-2026
06:11
|
Mô tô
(Xe máy)
36AB-850.29
|
Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
235
|
14-07-2026
06:12
|
Mô tô
(Xe máy)
36AE-491.08
|
Ngã tư Vòng xuyến Chim Hạc - Phía Đại lộ Lê Lợi, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
236
|
14-07-2026
20:57
|
Mô tô
(Xe máy)
36B4-254.44
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
237
|
14-07-2026
20:59
|
Mô tô
(Xe máy)
36AC-668.88
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
238
|
15-07-2026
05:59
|
Mô tô
(Xe máy)
36B7-637.85
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
239
|
15-07-2026
06:00
|
Mô tô
(Xe máy)
36AC-583.45
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
240
|
15-07-2026
06:01
|
Mô tô
(Xe máy)
36B8-768.86
|
Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
241
|
15-07-2026
06:01
|
Mô tô
(Xe máy)
36B8-768.86
|
Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
242
|
15-07-2026
08:16
|
Mô tô
(Xe máy)
36B7-976.60
|
Ngã ba Bạch Đằng (KCN Lễ Môn) - Thanh Chương (QL45), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
243
|
15-07-2026
08:16
|
Mô tô (Xe máy)
36B7-976.60
|
Ngã ba Bạch Đằng (KCN Lễ Môn) - Thanh Chương (QL45), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
244
|
15-07-2026
08:16
|
Mô tô
(Xe máy)
36AE-221.43
|
Ngã ba Bạch Đằng (KCN Lễ Môn) - Thanh Chương (QL45), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
245
|
15-07-2026
08:16
|
Mô tô
(Xe máy)
36AE-221.43
|
Ngã ba Bạch Đằng (KCN Lễ Môn) - Thanh Chương (QL45), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
246
|
15-07-2026
14:02
|
Mô tô
(Xe máy)
36B6-994.40
|
Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
247
|
18-07-2026
11:33
|
Mô tô
(Xe máy)
36MĐ9-071.12
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
248
|
18-07-2026
15:16
|
Mô tô
(Xe máy)
36AG-027.83
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
249
|
18-07-2026
16:30
|
Mô tô
(Xe máy)
36BF-024.71
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
250
|
18-07-2026
16:30
|
Mô tô
(Xe máy)
36BF-024.71
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
251
|
18-07-2026
17:06
|
Mô tô
(Xe máy)
36B3-833.76
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
252
|
18-07-2026
21:09
|
Mô tô
(Xe máy)
36AE-127.78
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
253
|
18-07-2026
21:09
|
Mô tô
(Xe máy)
36AE-127.78
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
254
|
18-07-2026
21:46
|
Mô tô
(Xe máy)
36B4-646.12
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
255
|
18-07-2026
21:46
|
Mô tô
(Xe máy)
36B4-646.12
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
256
|
18-07-2026
22:45
|
Mô tô
(Xe máy)
36AC-544.09
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
257
|
18-07-2026
22:45
|
Mô tô
(Xe máy)
36AC-544.09
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
258
|
19-07-2026
17:11
|
Mô tô
(Xe máy)
36AE-146.75
|
Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
259
|
19-07-2026
17:11
|
Mô tô
(Xe máy)
36AE-146.75
|
Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
260
|
19-07-2026
17:11
|
Mô tô
(Xe máy)
36BF-034.53
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
261
|
19-07-2026
17:12
|
Mô tô
(Xe máy)
36AC-600.81
|
Ngã tư Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
262
|
19-07-2026
21:42
|
Mô tô
(Xe máy)
36B1-881.87
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
263
|
19-07-2026
22:26
|
Mô tô
(Xe máy)
36B2-200.25
|
Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
264
|
19-07-2026
22:26
|
Mô tô
(Xe máy)
36B5-388.54
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
265
|
19-07-2026
22:26
|
Mô tô
(Xe máy)
36B5-388.54
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
266
|
19-07-2026
22:27
|
Mô tô
(Xe máy)
36AC-648.48
|
Ngã tư Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
267
|
19-07-2026
22:29
|
Mô tô (Xe máy)
36AD-969.87
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
268
|
19-07-2026
23:07
|
Mô tô
(Xe máy)
36AD-639.29
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
|
269
|
19-07-2026
23:19
|
Mô tô
(Xe máy)
36AD-555.31
|
Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
Cách tra cứu phạt nguội mới nhất
Để tra cứu phương tiện vi phạm, Công dân tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.
Hoặc chủ phương tiện có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https://csgt.bocongan.gov.vn/tra-cuu-phat-nguoi
Mức phạt lỗi không đội mũ bảo hiểm theo Nghị định 168