Đúng 9 giờ ngày 9/9, Vinhomes có một sự thay đổi lớn

Sự thay đổi này có thể tác động mạnh đến những người chủ sở hữu Vinhomes.

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vào ngày 27/8, ngày giao dịch của chứng khoán thay đổi niêm yết đối với hơn 4,1 tỷ cổ phiếu Vinhomes (mã VHM) là 9/9. Như vậy, từ 9 giờ sáng ngày 9/9, lượng cổ phiếu “khổng lồ” này sẽ chính thức được phép giao dịch.

Đây là số cổ phiếu Vinhomes phát hành để trả cổ tức năm 2025 theo tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới) cho 34.021 cổ đông. Đợt phát hành hoàn tất vào ngày 7/8 trước đó.

Sau phát hành, tổng lượng cổ phiếu lưu hành của Vinhomes tăng lên mức 8,2 tỷ đơn vị, tương ứng vốn điều lệ cũng tăng gấp đôi lên mức hơn 82.148 tỷ đồng. Phần lớn lượng cổ phiếu này nằm trong tay tập đoàn mẹ là Vingroup (chi phối 71,7% vốn). Do đó, áp lực từ nguồn cung tự do cũng vơi đi đáng kể.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu VHM đã tăng 23% từ đầu năm 2026 và hiện đang dừng ở mức 73.600 đồng/cp. Vốn hóa của Vinhomes tương ứng hơn 600.000 tỷ đồng, đứng thứ 2 toàn thị trường, chỉ sau tập đoàn mẹ là Vingroup.

Mới đây, Vinhomes đã phê duyệt phương án chào bán 2 lô trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị huy động 3.000 tỷ đồng. Cả hai lô đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm, lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, có kỳ hạn 24 tháng, mục đích phát hành nhằm thực hiện dự án đầu tư của doanh nghiệp. Tài sản bảo đảm cho trái phiếu là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Vinhomes và/hoặc bên thứ ba.

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, Vinhomes ghi nhận doanh thu 116.565 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 52.091 tỷ đồng, tăng lần lượt gấp 3,4 lần và 4,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp bất động sản này đã hoàn thành 41% kế hoạch doanh thu (285.000 tỷ đồng) và 87% mục tiêu lợi nhuận (60.000 tỷ đồng) cả năm đề ra.

Trong một diễn biến liên quan, Vinhomes vừa khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị đa mục tiêu quy mô hơn 600 ha tại xã Bình Minh và xã Tam Hưng, Hà Nội. Dự án có quy mô hơn 600 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 111.137 tỷ đồng, tọa lạc tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô, kết nối với trục không gian Quốc lộ 1A, thuộc khu vực đang được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng và mở rộng không gian phát triển.