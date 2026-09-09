Đại diện Cục Thuế: Chúng tôi đặt ra mục tiêu khi người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ thì giải quyết đóng mã số thuế trong 3 ngày

Đây là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Thu - Trưởng ban Nghiệp vụ thuế (Cục Thuế) về Chiến dịch cao điểm “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”.

Bà Nguyễn Thị Thu - Trưởng ban Nghiệp vụ thuế (Cục Thuế). Ảnh: Ngọc Duy.

Chia sẻ trong bài phỏng vấn trên Cổng thông tin điện tử Cục Thuế, bà Nguyễn Thị Thu - Trưởng ban Nghiệp vụ thuế (Cục Thuế) cho biết khi tiến hành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hay khôi phục hoạt động, doanh nghiệp vẫn phải hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

Điều này bảo đảm tính công bằng giữa người nộp thuế đã chấp hành và người nộp thuế đang hoạt động. doanh nghiệp không phải tốn thêm bất kỳ chi phí tuân thủ phát sinh nào khác ngoài các nghĩa vụ phải thực hiện với ngân sách nhà nước theo quy định.

Theo bà Thu, hiện nay, người nộp thuế khi quay trở lại hoạt động kinh doanh vẫn phải thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy định. Tuy nhiên, đây là một đợt cao điểm và là một đợt xử lý với số lượng lớn.

Đại diện Cục Thuế cho biết cũng đã nắm bắt các vướng mắc phát sinh, từ việc nộp những khoản nợ còn tồn đọng hay những nghĩa vụ mà người nộp thuế cần phải kê khai từ thời điểm họ rời khỏi địa chỉ kinh doanh cho đến thời điểm hiện tại. Cơ quan thuế trong giai đoạn thực hiện chiến dịch từ nay đến cuối năm 2026 đã bố trí đầy đủ nguồn lực để hỗ trợ người nộp thuế.

“Chúng tôi đặt ra mục tiêu là khi người nộp thuế đã có hồ sơ đến cơ quan thuế, đã hoàn thành các nghĩa vụ của mình với ngân sách nhà nước thì thời gian giải quyết chấm dứt hiệu lực mã số thuế chỉ trong vòng 3 ngày làm việc. Chúng tôi cũng đặt ra các mục tiêu cụ thể cho từng công chức thuế trong việc hỗ trợ người nộp thuế thực hiện các thủ tục”, bà Thu nhấn mạnh.

Ngành Thuế triển khai tối đa nguồn lực để hỗ trợ người nộp thuế làm sạch mã số thuế. Ảnh: Cục Thuế.

Trước tình trạng một số doanh nghiệp cho biết, do “thả trôi” công ty nhiều năm không hoạt động, nay quay lại làm thủ tục đóng mã số thuế thì gặp vướng mắc về các khoản phạt chậm kê khai với số tiền lớn, bà Nguyễn Thị Thu cho biết cơ quan thuế đã ghi nhận và tổng hợp đầy đủ các vướng mắc thực tế phát sinh liên quan đến nghĩa vụ kê khai tồn đọng cũng như các khoản nợ thuế của các doanh nghiệp đã bỏ địa chỉ kinh doanh từ lâu.

Hiện nay, Cục Thuế đang tích cực tổng hợp và đề xuất các giải pháp tháo gỡ trình các cấp có thẩm quyền xem xét. Mục tiêu là tạo cơ chế linh hoạt, thuận lợi nhất để doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ, chính thức khép lại hoặc yên tâm quay trở lại hoạt động kinh doanh.

“Chúng tôi hy vọng với các giải pháp tháo gỡ này, doanh nghiệp có thể hoàn thành các thủ tục một cách nhanh nhất, để họ có thể yên tâm mở thêm doanh nghiệp mới hoặc quay trở lại hoạt động kinh doanh và hoàn toàn yên tâm với tình trạng pháp lý chính thức của mình. Đấy là mục tiêu của chiến dịch cũng như các giải pháp mà chúng tôi đang tổng hợp và đề xuất với các cấp có thẩm quyền”, bà Thu nhấn mạnh.

Bà Thu cho biết, trong quá trình hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế làm thủ tục, cơ quan thuế đồng thời rà soát, phát hiện các trường hợp lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp để mua bán hóa đơn bất hợp pháp hoặc trốn thuế. Từ đó, cơ quan thuế sẽ áp dụng các biện pháp xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với những doanh nghiệp chấp hành tốt, chiến dịch giúp họ hoàn tất thủ tục và xác nhận tình trạng pháp lý chính thức trên hệ thống. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, đây là cơ hội để rà soát, loại bỏ khỏi hệ thống quản lý, qua đó lành mạnh hóa môi trường kinh doanh.

Chiến dịch làm sạch mã số thuế được Cục Thuế triển khai từ tháng 7/2026 nhằm rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, hoàn tất tình trạng pháp lý của những doanh nghiệp đã chấm dứt hoạt động, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp có nhu cầu trở lại sản xuất, kinh doanh. Trong 8 tháng, khoảng 95.000 mã số thuế đã được làm sạch, trên 3.000 mã số thuế được khôi phục.