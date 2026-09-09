SACOMBANK thu giữ loạt bất động sản để xử lý nợ

Sacombank mới đây liên tiếp thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ, tài sản trải từ đất khu công nghiệp, đất dự án của doanh nghiệp đến nhà đất của khách hàng cá nhân tại nhiều tỉnh, thành.

Chẳng hạn, ngày 20/8/2026, SACOMBANK thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của ông Vũ Thế Anh và ông Nguyễn Hoàng Phong, cùng cư trú tại xã Châu Pha (TP.HCM). Tài sản là hai thửa đất liền kề, diện tích lần lượt 117,5 m² và 133,2 m². Thời gian tiến hành thu giữ dự kiến từ cuối tháng 9/2026 cho tới khi thu giữ xong tài sản bảo đảm.

Ngày 21/8/2026, ngân hàng cũng thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của CTCP Đầu tư và Xây dựng Đại Phước An cùng bà Nguyễn Thị Thu Thảo và ông Nguyễn Văn Chánh (bên bảo đảm). Tài sản là hai thửa đất số 190 và 191 tại phường Chơn Thành, TP. Đồng Nai (thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cũ), tổng diện tích hơn 3.016 m². Thời gian tiến hành thu giữ từ ngày 25/9/2026.

Ngày 25/8/2026, SACOMBANK thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Hạ Tầng Công Nghiệp Logistics Ngân Như. Tài sản là 4 thửa đất khu công nghiệp tại tỉnh Phú Thọ (trước thuộc huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc), tổng diện tích hơn 174.551 m², tương đương khoảng 17,4 ha, là đất khu công nghiệp thuê trả tiền một lần, thời hạn sử dụng đến ngày 20/12/2067. Thời gian tiến hành thu giữ từ ngày 25/9/2026.

Ngày 26/8/2026, SACOMBANK thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của CTCP Tập đoàn Đầu tư Phương Huy và ông Nguyễn Hữu Đàm. Tài sản là hai thửa đất tại phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM, tổng diện tích hơn 1.111 m². Thời gian tiến hành thu giữ từ ngày 25/9/2026.

Ngày 27/8/2026, tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Thương mại Tân Tạo QN và ông Ngô Minh Tuấn (bên bảo đảm) cũng được ngân hàng phát thông báo thu giữ để xử lý. Tài sản là thửa đất 109,2 m² tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai (TP. Pleiku cũ). Thời gian tiến hành thu giữ từ ngày 25/9/2026.

Ngày 3/9/2026, SACOMBANK cùng lúc phát đi ba thông báo thu giữ khác. Với Công ty TNHH MTV Xây dựng Dịch vụ Thương mại Trường Hải Vina cùng ông Nguyễn Đăng Luận và bà Cao Thị Oanh, tài sản là thửa đất trồng cây hàng năm rộng 12.793,7 m² tại xã Xuân Hòa, TP. Đồng Nai, thời gian tiến hành thu giữ từ ngày 25/9/2026. Với bà Trần Thị Ngọc Hân, tài sản là thửa đất 389,1 m² tại phường Chánh Hiệp, TP.HCM, thời gian tiến hành thu giữ từ ngày 23/9/2026. Với ông Phạm Lê Duy An, tài sản là thửa đất 491,1 m² tại phường Chơn Thành, TP. Đồng Nai, thời gian tiến hành thu giữ từ ngày 30/9/2026.