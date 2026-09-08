Công ty từng thuộc hệ sinh thái GVR, doanh thu 900 tỷ: Nay sắp biến mất khỏi sàn, toàn bộ lao động đã nghỉ việc

Công ty đưa cổ phiếu lên UPCoM từ năm 2015 và từng gắn với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR), trước khi GVR thoái gần hết vốn vào năm 2016.

Theo quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), hơn 5,3 triệu cổ phiếu RCD của CTCP Xây dựng - Địa ốc Cao su sẽ bị hủy đăng ký giao dịch từ ngày 14/9/2026. Ngày giao dịch cuối cùng trên UPCoM là 11/9, với tổng giá trị chứng khoán bị hủy theo mệnh giá hơn 53 tỷ đồng.



Nguyên nhân là RCD không còn tư cách công ty đại chúng. Cuối tháng 8, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định doanh nghiệp thuộc trường hợp bị hủy tư cách do không công bố báo cáo tài chính năm đã kiểm toán trong hai năm liên tiếp 2024-2025. Trước đó, RCD cũng bị xử phạt 85 triệu đồng vì không công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Không còn doanh thu, toàn bộ lao động đã nghỉ việc



Trong giải trình gửi HNX, RCD cho biết hiệu quả kinh doanh những năm gần đây suy giảm mạnh, doanh thu không còn phát sinh và toàn bộ người lao động đã nghỉ việc. Công ty đã tạm dừng hoạt động, chờ xử lý các vấn đề tồn đọng để thực hiện thủ tục giải thể.



Việc không duy trì hoạt động liên tục cũng khiến công tác kiểm toán gặp khó khăn, dẫn tới các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và 2025 chưa thể hoàn tất.



Năm 2025, RCD không ghi nhận doanh thu, trong khi năm trước vẫn còn gần 600 triệu đồng. Doanh thu tài chính giảm hơn 90%, còn gần 166 triệu đồng. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lên hơn 1 tỷ đồng, khiến công ty lỗ ròng gần 900 triệu đồng, đảo chiều so với khoản lãi khoảng 1,4 tỷ đồng năm 2024.



Đến cuối năm 2025, tổng tài sản của RCD vẫn gần 94 tỷ đồng, trong đó khoảng 73 tỷ đồng là các khoản phải thu ngắn hạn. Nợ phải trả hơn 36 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu trên 57 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 11 tỷ đồng.

Từ doanh thu 896 tỷ đồng 10 năm trước đến chặng cuối trước giải thể



Tiền thân của RCD là Xí nghiệp Kỹ thuật Xây dựng Cơ bản Cao su, thành lập năm 1993 và cổ phần hóa năm 2004. Công ty đưa cổ phiếu lên UPCoM từ năm 2015 và từng gắn với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR), trước khi GVR thoái gần hết vốn vào năm 2016.



Trong giai đoạn thuận lợi, RCD từng nhận thầu nhiều công trình nhà máy, trụ sở, hạ tầng khu công nghiệp, giao thông cho các doanh nghiệp ngành cao su, đồng thời tham gia phát triển dự án khu dân cư 9,54 ha tại Trảng Bom, Đồng Nai.



Doanh thu giai đoạn 2012-2018 chủ yếu duy trì quanh 100-200 tỷ đồng mỗi năm. Riêng năm 2016, công ty đạt mức cao nhất gần 896 tỷ đồng, chủ yếu nhờ hoạt động bất động sản.



Sau đó, quy mô kinh doanh thu hẹp nhanh. Giai đoạn 2019-2022, doanh thu mỗi năm chỉ còn khoảng 1-28 tỷ đồng. Từ năm 2023, việc công bố báo cáo tài chính bắt đầu gián đoạn, trước khi doanh nghiệp dừng hoạt động và đi đến chặng cuối của quá trình giải thể.