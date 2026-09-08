Đại lộ dài nhất, rộng nhất Việt Nam với 16 làn xe đẹp như Châu Âu được loạt “ông lớn” Vingroup, Masterise, MIK Group, CapitaLand… dồn dập đổ về xây gần 60 tòa nhà cao tầng

Với chiều dài gần 30 km, Đại lộ Thăng Long không chỉ là trục giao thông huyết mạch kết nối trung tâm Hà Nội với Hòa Lạc mà còn trở thành “thỏi nam châm” hút hàng loạt “ông lớn” bất động sản như Vingroup, MIK Group, CapitaLand, Masterise Homes...

Đối với Thủ đô Hà Nội, Đại lộ Thăng Long là một trong những trục giao thông quan trọng, kết nối khu vực trung tâm với đô thị vệ tinh Sơn Tây, đồng thời mở lối tới các điểm du lịch giàu tiềm năng như Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Ba Vì, Suối Hai.

Đặc biệt, tuyến đường còn được xem là nền tảng để phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc – một trong những dự án trọng điểm có sức lan tỏa lớn tới kinh tế khu vực.

Không chỉ đóng vai trò hạ tầng giao thông, Đại lộ Thăng Long còn trở thành động lực thúc đẩy quá trình mở rộng không gian đô thị về phía Tây và Tây Nam của Thủ đô.

Dọc tuyến Đại lộ Thăng Long dài gần 30 km, hàng loạt khu đô thị và dự án quy mô lớn đã được các “ông lớn” bất động sản như Vingroup, MIK Group, Masterise, CapitaLand... đầu tư và phát triển.

Đáng chú ý, Vingroup đã và đang triển khai một số dự án lớn trên trục đường này như Vinhomes Green Bay, Vinhomes Smart City và Vinhomes Thăng Long.

MIK Group đang triển khai dự án Imperia Sky Park với quy mô hơn 4 ha, gồm 6 tòa tháp cao từ 31-40 tầng. Dự án được khởi công vào tháng 4 năm nay.﻿

Đặc biệt, KĐT Vinhomes Smart City với 58 tòa nhà cao tầng tập trung 4 ông lớn Vingroup, Masterise, MIK Group, CapitaLand cùng xây dựng.

Trong đó, khu chung cư Lumi Hanoi do CapitaLand phát triển với tổng vốn đầu tư 18.000 tỷ đồng. Dự án có tổng diện tích đất 5,6 ha, gồm 9 tòa tháp cao từ 29-35 tầng, cung cấp khoảng 4.000 căn hộ với diện tích đa dạng ra thị trường.

Cùng với đó, Masterise cũng cho xây dựng dự án Masteri West Heights của Masterise Homes tại đại đô thị Smart City.

Bên cạnh những dự án trên, nhiều chủ đầu tư khác cũng đã và đang phát triển các dự án dọc Đại lộ Thăng Long. Trong đó có Khu đô thị Thiên đường Bảo Sơn do Tập đoàn Bảo Sơn đầu tư, Khu đô thị Geleximco của Tập đoàn Geleximco.﻿

CTCP Địa ốc Phú Long cũng đang phát triển khu đô thị Mailand Hanoi City (Hà Nội). Keppel cũng đang có kế hoạch phát triển 1 dự án lớn dọc trục này.

Không chỉ tập trung các khu đô thị, dọc Đại lộ Thăng Long những năm qua còn xuất hiện thêm nhiều công trình điểm nhấn như Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2...

Bên cạnh đó, trên trục đại lộ còn có Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, hiện là một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học lớn của cả nước.

Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 km về phía Tây, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội có quy mô hơn 1.100 ha, là cơ sở giáo dục đại học có diện tích lớn nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.

Bên cạnh các dự án, công trình đã được đầu tư, UBND TP Hà Nội mới đây đã ký Quyết định số 3793 phê duyệt hồ sơ mời thầu dự án đầu tư xây dựng Khu chức năng đô thị Nam Đại lộ Thăng Long.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 20.247 tỷ đồng, diện tích thực hiện khoảng 75 ha, nằm tại phường Đại Mỗ và có quy mô dân số khoảng 10.000 người. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2025-2030.

Đại lộ Thăng Long chính thức thông xe và được gắn biển vào ngày 3/10/2010, là công trình chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Dự án có tổng mức đầu tư 7.500 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước đóng góp 1.800 tỷ đồng, phần còn lại 5.700 tỷ đồng do Hà Nội và Hà Tây (cũ) đảm nhiệm.

Toàn tuyến Đại lộ Thăng Long dài gần 30 km, bắt đầu từ Km 1+800 tại nút giao Trung Hòa – Nhân Chính và kết thúc tại Km 31+064, nút giao Hòa Lạc với Quốc lộ 21A.

Tuyến đường có từ 12-16 làn xe, chiều rộng trung bình khoảng 140 m, bao gồm dải đường cao tốc, dải đường đô thị, dải đất dự trữ, dải trồng cây xanh và vỉa hè.

Không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô, Đại lộ Thăng Long còn nổi bật với hệ thống cây xanh đa tầng phong phú. Dọc tuyến là sự kết hợp của nhiều loại cây như trúc anh đào, hoa dâm bụt, thảm cỏ, các loài hoa và cây cọ dầu, tạo nên cảnh quan xanh mát, sinh động.