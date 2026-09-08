Tìm thấy hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật trong rừng tràm Quảng Trị

Mở rộng tìm kiếm, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ tại khu rừng tràm từng là nghĩa trang ở bản Bãi Dinh (xã Dân Hoá, tỉnh Quảng Trị).

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, ngày 8/9, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 (Phòng Chính trị) vừa tiếp tục khảo sát, tìm kiếm và quy tập được thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng tràm của người dân tại bản Bãi Dinh (xã Dân Hoá, tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, từ những nguồn thông tin thu thập được, qua khảo sát thực địa, lực lượng tìm kiếm phát hiện dấu hiệu bất thường tại khu vực đất sụt lún sâu khoảng 30cm. Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng quy tập phát hiện ở độ sâu khoảng 1,5 m một bộ tăng còn nguyên. Đáng chú ý, bộ tăng vẫn còn 3 dây màu trắng nguyên vẹn, chưa cắt, chưa mở, được buộc tại các vị trí phần đầu, thân và chân.

Lực lượng chức năng đang thực hiện quy tập hài cốt liệt sĩ vừa được phát hiện ở khu vực rừng tràm ở bản Bãi Dinh (xã Dân Hoá, tỉnh Quảng Trị). (Ảnh: Hoàng Cuối)

Khi thực hiện cất bốc, phần hài cốt bên trong bộ tăng bị phân hủy hoàn toàn, chuyển thành đất màu đen. Qua kiểm tra, lực lượng quy tập nhận định đây là hài cốt còn nguyên vị trí, chưa được khai quật trước đó. Cùng với hài cốt, lực lượng tìm kiếm phát hiện bên trong bộ tăng có 6 cúc áo quần bộ đội. Từ vị trí, đặc điểm mộ và các di vật được phát hiện, lực lượng chức năng xác định đây là mộ liệt sĩ.

Đến nay, hài cốt chưa xác định được danh tính, quê quán của liệt sĩ. Ngay sau khi cất bốc, cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 tổ chức bảo quản hài cốt và di vật, tiếp tục phục vụ công tác nghiên cứu, đối chiếu, xác minh thông tin. Đồng thời, thực hiện chu đáo việc chăm sóc, hương khói theo phong tục.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, khu rừng tràm kể trên ở bản Bãi Dinh (xã Dân Hoá) được trồng trên nghĩa trang cũ, trước đây các liệt sỹ tham gia chiến đấu, hy sinh tại Lào được đưa về an táng. Trước đó, trong các ngày 3 và 4/9, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 tổ chức tìm kiếm và quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.

Hiện nay, lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng tràm ở bản Bãi Dinh. (Ảnh: Hoàng Cuối)

Hài cốt thứ nhất được phát hiện ở độ sâu 1,3m trong tình trạng còn được bọc nguyên trong tấm tăng gồm một đoạn xương cánh tay dài khoảng 18cm còn tương đối rõ; các phần xương khác vỡ vụn, phân hủy thành nhiều đoạn nhỏ, ngắn và lẫn trong lớp đất đen. Di vật kèm theo gồm tăng nguyên tấm, 1 thắt lưng bộ đội, đinh cái đóng quan tài 24 cái và 1 cúc áo.

Hài cốt thứ hai được phát hiện ở độ sâu 1,1m gồm xương cánh tay có 2 đoạn, mỗi đoạn dài 20cm và 17cm nhưng bị gãy từng khúc ngắn, nhiều xương khác bị vỡ vụn, phân hủy thành đất đen. Di vật gồm cúc áo, quần bộ đội 5 cái, đinh 30 cái, tăng lớp dưới còn nguyên, lớp trên bị mục rách một ít.

Đến ngày 7/9, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 phát hiện thêm 1 hài cốt liệt sĩ ở độ sâu khoảng 1,2m, được bao gói trong tấm tăng. Hài cốt phân hủy nghiêm trọng, phần lớn hóa thành đất đen, chỉ còn một đoạn xương cánh tay dài khoảng 19cm. Cùng với hài cốt, lực lượng tìm kiếm phát hiện 8 cúc áo quần bộ đội, 18 đinh đóng quan tài, 1 tấm tăng và 1 dây buộc hài cốt.