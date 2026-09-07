Phát hiện cây bút khắc tên "Ngô Học" trong mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính

Tại phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Kon Tum, lực lượng chức năng Quảng Ngãi phát hiện cây bút khắc tên "Ngô Học".

Ngày 7/9, trong quá trình khai quật các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin để phục vụ công tác giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Kon Tum, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi, Đội lấy mẫu số 01, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cùng lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự phường Đăk Cấm phát hiện một cây bút có khắc tên “Ngô Học”.

Cây bút được phát hiện trong phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. (Ảnh: Q.N)

Cây bút được tìm thấy tại phần mộ số 4, hàng 1, lô 8. Đây là nguồn thông tin quan trọng để đối chiếu, xác minh, góp phần làm rõ danh tính liệt sĩ. Lực lượng chức năng hy vọng, từ thông tin trên hiện vật cùng với kết quả giám định ADN và các nguồn tư liệu liên quan, sẽ có thêm cơ sở để xác định danh tính liệt sĩ, đưa các anh trở về với gia đình, quê hương.

Việc khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để phục vụ công tác giám định ADN là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc và trách nhiệm tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ.

Liên quan đến công tác khai quật các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, mới đây, Đội lấy mẫu số 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, phát hiện di vật được an táng cùng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Tơ.

Cụ thể, tại phần mộ số 10, hàng số 8, khu B, lực lượng chức năng tìm thấy một chiếc ví da. Bên trong ví còn lưu dãy số “20/3/70” cùng dòng chữ viết tay có tên “Trọng Thanh”.

Do nằm dưới lòng đất lâu năm, chiếc ví đã hư hỏng, bong tróc và hoen ố, song những thông tin bên trong vẫn còn tương đối rõ nét. Theo nhận định ban đầu, dòng chữ “Trọng Thanh” có thể là tên của liệt sĩ, trong khi dãy số “20/3/70” nhiều khả năng liên quan đến ngày, tháng, năm nhập ngũ.