564 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng

Lực lượng tìm kiếm phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Khu B Công viên Lê Thị Riêng ngày 3/9, nâng tổng số được tìm thấy lên 564 bộ.

Ngày 3/9, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí thứ hai (Khu B), Công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, TP.HCM).

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, xử lý hơn 450 m³ đất để tiếp cận những khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ.

3 máy cuốc, một xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn được huy động để phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu B Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM)

Kết quả trong ngày 3/9, lực lượng chức năng phát hiện, quy tập thêm 11 bộ hài cốt liệt sĩ và một bộ di vật tại Khu B.

Như vậy, tính đến hết ngày 3/9, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 564 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 263 bộ có di vật.

Trong tổng số hài cốt được quy tập có 531 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể. Trong đó, 2 vị trí mộ tập thể nằm tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai từ cuối tháng 6, trước tiên tại Khu A. Sau khi phát hiện nhiều hài cốt và các vị trí mộ tập thể, phạm vi tìm kiếm được mở rộng sang Khu B trên cơ sở thông tin của nhân chứng và kết quả khảo sát thực địa.

Khu B sau đó trở thành một trong những khu vực trọng tâm của cuộc tìm kiếm. Lực lượng chức năng liên tục bóc tách, di dời khối lượng lớn đất để tiếp cận những vị trí nghi còn hài cốt liệt sĩ.

Công viên Lê Thị Riêng trước đây là một phần của Nghĩa trang Đô Thành (còn gọi là Nghĩa trang Chí Hòa). Qua nghiên cứu tài liệu, thu thập thông tin nhân chứng, lực lượng chức năng xác định nơi đây có khả năng còn hài cốt của cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 chưa được quy tập.