494 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập tại công viên Lê Thị Riêng

Ngày 25/8, các đơn vị tìm kiếm phát hiện thêm 13 bộ hài cốt liệt sĩ và 3 bộ di vật tại Khu B công viên Lê Thị Riêng, nâng số hài cốt liệt sĩ quy tập tại đây lên 494.

Thông tin từ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 25/8, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 13 bộ hài cốt liệt sĩ và 3 bộ di vật tại Khu B công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM).

Tính từ ngày 25/6 đến nay, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 494 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng , trong đó 253 bộ có di vật.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang mở rộng sang khu B công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày 25/8, lực lượng tìm kiếm phát hiện thêm 13 bộ hài cốt liệt sĩ và 3 bộ di vật tại Khu B.

Trong tổng số hài cốt đã được quy tập, có 461 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Trong ngày 25/8, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B, để tiếp cận những khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 750 m³ đất, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động nhiều xe, máy gồm máy cuốc, xe ủi, xe ben và xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất và triển khai tìm kiếm.

Đến nay, lực lượng tìm kiếm đã quy tập 494 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Khu B là vị trí tìm kiếm thứ 2 tại Công viên Lê Thị Riêng. Đây là khu vực có lượng đất đắp lớn hình thành trong quá trình cải tạo công viên trước đây, khiến lực lượng chức năng phải xử lý hàng trăm m³ đất mỗi ngày để tiếp cận các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ.

Việc tìm kiếm được triển khai từ 25/6, tại khu A, sau đó mở rộng sang khu B trên cơ sở thông tin từ các nhân chứng và kết quả khảo sát thực địa. Đến nay, lực lượng chức năng xác định 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại khu A và 6 vị trí tại khu B.