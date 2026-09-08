Công an bắt giữ Lèo Thị Thu H. SN 2001

Lực lượng chức năng đồng thời thu giữ nhiều tang vật liên quan để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Sơn La ngày 7/9/2026 cho biết, thực hiện kế hoạch rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, người quản lý sau cai nghiện ma túy, Công an phường Chiềng Sinh tăng cường nắm tình hình địa bàn, đấu tranh với các đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy.

Điển hình, ngày 31/8/2026, Công an phường Chiềng Sinh đã phát hiện, xử lý 01 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại Tổ 4, phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La; bắt giữ 03 đối tượng, gồm: Cà Văn D (sinh năm: 1998, trú tại: phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La) và Lèo Thị Thu H. (sinh năm: 2001, trú tại: phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La) có hành vi tổ chức trái phép chất ma túy, Khoa Văn S. (sinh năm: 1994, trú tại: xã Phiêng Cằm, tỉnh Sơn La) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Sơn La

Lực lượng chức năng đồng thời thu giữ nhiều tang vật liên quan để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng vi phạm đã góp phần răn đe, phòng ngừa chung, tạo sự yên tâm trong Nhân dân và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của quần chúng trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Công an phường Chiềng Sinh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy sức mạnh của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.