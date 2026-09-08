Công an bắt Nguyễn Quỳnh Anh Phú SN 1990 lúc 4 giờ sáng

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đang phối hợp với Công an phường Ngũ Hành Sơn tiếp tục xác minh, làm rõ.

Công an TP Đà Nẵng cho biết, rạng sáng ngày 8/9, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường Ngũ Hành Sơn kịp thời phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Quỳnh Anh Phú (sinh năm 1990, trú phường Sơn Trà) đang lấy “khí cười” từ xe tải đỗ bên đường để đưa đi tiêu thụ. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ tổng cộng 289 bình “khí cười”, qua đó bước đầu làm rõ đường dây mua bán loại khí này để kiếm lời.

Theo đó, lúc 4 giờ 30 phút ngày 8/9/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an phường Ngũ Hành Sơn phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Quỳnh Anh Phú đang lấy “khí cười” từ một xe ô tô tải để vận chuyển đi bán.

Trước đó, Phú điều khiển xe ô tô VF3 biển số 43A-992.82 đến khu vực ngã ba đường Nguyễn Phan Chánh - Vùng Trung 1, thuộc Khu đô thị Phú Mỹ An, phường Ngũ Hành Sơn. Tại đây, Phú mở thùng xe ô tô tải biển số 43C-256.894 đang đỗ để lấy các bình “khí cười” đưa lên xe của mình thì bị lực lượng Công an phát hiện, kiểm tra.

Tang vật vụ án - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên xe 43A-992.82 có 6 bình và trên xe tải 43C-256.894 có 283 bình, tổng cộng 289 bình “khí cười”.

Làm việc với cơ quan Công an, Phú khai nhận, đầu tháng 9/2026, do cần tiền tiêu xài nên đối tượng liên hệ với một người không rõ lai lịch ở phía Bắc để mua “khí cười” về bán lại kiếm lời.

Sau khi thỏa thuận, bên bán vận chuyển hàng bằng xe tải đến khu vực ngã ba đường Nguyễn Phan Chánh - Vùng Trung 1 để giao cho Phú. Số hàng sau đó được Phú cất giữ trên xe tải 43C-256.894 đỗ tại địa điểm này.

Theo lời khai, Phú mua “khí cười” với giá 750.000 đồng/bình, thanh toán bằng tiền mặt. Bước đầu cơ quan Công an xác định, Phú đã mua tổng cộng 480 bình, với số tiền 360 triệu đồng.

Đối tượng bị bắt giữ - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Khi có khách đặt mua, Phú sử dụng xe ô tô 43A-992.82 đến vị trí xe tải để lấy “khí cười”, sau đó vận chuyển đi giao cho khách. Giá bán được Phú thỏa thuận là 1,4 triệu đồng/bình và thanh toán bằng tiền mặt.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an phường Ngũ Hành Sơn tiếp tục xác minh, làm rõ nguồn gốc số “khí cười”, phương thức hoạt động và các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.