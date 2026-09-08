Quyết định mới nhất của Vingroup với VinFast

Vingroup vừa thông qua việc nhận chuyển nhượng một pháp nhân tại Úc từ VinFast Việt Nam.

Ngày 8/9, Vingroup (mã VIC) ban hành nghị quyết về việc đầu tư ra nước ngoài bằng hình thức nhận chuyển nhượng 100% vốn điều lệ của VinFast Engineering Australia Pty Ltd tại Úc từ CTCP VinFast Việt Nam (VFVN)

Theo thông tin công bố, pháp nhân tại Úc hiện không có hoạt động kinh doanh đáng kể. Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, công ty này sẽ không còn thuộc cấu trúc của VinFast Việt Nam mà sẽ chuyển sang trực thuộc tập đoàn mẹ, đóng vai trò là đầu mối tập trung nghiên cứu và phát triển thị trường tại quốc gia này, đặc biệt hướng tới các lĩnh vực lõi của Vingroup như bất động sản và công nghệ.

VinFast Việt Nam là pháp nhân được tách ra từ CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFTP) và hoạt động như một công ty con trực tiếp của VinFast. VFVN nắm giữ các hoạt động R&D toàn cầu, sở hữu trí tuệ, hoạt động hậu mãi và kinh doanh bán hàng, cổ phần tại Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast, VinFast Engineering Australia Pty Ltd, và VinFast Germany GmbH.

Trong khi đó, VFTP sẽ giữ lại các tài sản liên quan đến nhà máy sản xuất tại Việt Nam , cổ phần tại Công ty Cổ phần Giải pháp Năng lượng Xanh VinEG, cũng như tiếp tục gánh vác các khoản nợ tài chính với các chủ nợ độc lập bên thứ ba (tùy thuộc vào sự chấp thuận của chủ nợ).

Trong một diễn biến liên quan, vào ngày 27/8, HĐQT Vingroup đã thông qua nghị quyết về việc sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu của tập đoàn để thế chấp và cầm cố. Khoản tài sản này sẽ được dùng để bảo lãnh, đảm bảo cho các nghĩa vụ tài chính của VinFast Việt Nam liên quan đến khoản vay từ các ngân hàng nước ngoài được bảo lãnh bởi SACE S.p.A - tổ chức tín dụng xuất khẩu trực thuộc Bộ Kinh tế và Tài chính Cộng hòa Ý.

Trước đó, HĐQT Vingroup cũng thông báo đã phê duyệt chủ trương tiếp tục thu xếp hỗ trợ tài chính cho các công ty con trong tập đoàn nhằm phục vụ cho hoạt động đầu tư, sản xuất và kinh doanh. Việc hỗ trợ được thực hiện trong phạm vi nguồn lực tài chính của tập đoàn và có hiệu lực trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát hành báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2026 tương ứng của các công ty con.