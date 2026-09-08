Bắt tạm giam nhân viên Trung tâm Y tế Lai Thị Kim Giang SN 1983

Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố, bắt tạm giam Lai Thị Kim Giang, nhân viên Trung tâm Y tế huyện Ba Tri, để điều tra về hành vi tham ô hơn 426 triệu đồng.

Ngày 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lai Thị Kim Giang (sinh năm 1983, ngụ xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi can tội tham ô tài sản.

Điều tra viên tống đạt quyết định khởi tố bị can. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Trước đó, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Trộm cắp tài sản” xảy ra năm 2024 tại Trung tâm Y tế huyện Ba Tri, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện có dấu hiệu sai phạm trong công tác quản lý tài chính.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2023 đến tháng 7/2024, Lai Thị Kim Giang, nhân viên Trung tâm Y tế huyện Ba Tri được giao nhiệm vụ thu tiền phí, lệ phí, tiền thuốc của trung tâm đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để chiếm đoạt số tiền 426.372.200 đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.