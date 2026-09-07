Bắt Trần Nguyên Long SN 1977 tại bệnh viện lúc 5 giờ sáng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Nguyên Long.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ngày 7/9/2026 cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Nguyên Long (sinh năm 1977, trú tại Tổ dân phố Hương Trầm, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Việt Đức, thuộc Tổ dân phố Phượng Lâu, phường Vân Phú.

Trước đó, khoảng 5 giờ ngày 01/9/2026, tại tầng 4, Khoa Nhi 1, Bệnh viện đa khoa Việt Đức, Công an phường Vân Phú phát hiện, bắt giữ Trần Nguyên Long khi đối tượng đang có hành vi trộm cắp tài sản.

Tài sản Long trộm cắp gồm 03 điện thoại di động, trong đó có 01 điện thoại iPhone 17 Pro Max màu cam, 01 điện thoại iPhone XS Max màu đen và 01 điện thoại iPhone 11 màu trắng, tổng trị giá khoảng 33 triệu đồng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 03/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Nguyên Long để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Long - Ảnh: Công an Phú Thọ

Vụ việc là lời cảnh báo đối với người dân, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về nguy cơ mất tài sản tại các cơ sở khám, chữa bệnh, nhất là vào thời điểm rạng sáng, khi người dân nghỉ ngơi, mất cảnh giác. Bệnh viện là nơi thường xuyên tập trung đông người, trong đó có cả người bệnh, người nhà và người đến thăm, chăm sóc bệnh nhân, do đó nếu tài sản không được quản lý, bảo quản cẩn thận sẽ tạo điều kiện để các đối tượng xấu lợi dụng.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi đến khám, chữa bệnh, thăm, nuôi người bệnh cần chủ động nâng cao ý thức bảo vệ tài sản. Không nên để điện thoại, ví tiền, trang sức, máy tính và các tài sản có giá trị tại những vị trí dễ bị lấy cắp như đầu giường, bàn, ghế hoặc cắm sạc tại nơi công cộng mà không có người trông giữ. Khi nghỉ ngơi, cần cất giữ tài sản ở vị trí an toàn, sát người hoặc trong túi xách được khóa, bảo quản cẩn thận.

Đặc biệt, người dân cần nâng cao cảnh giác vào thời điểm rạng sáng hoặc giờ nghỉ trưa, khi nhiều người thường ngủ hoặc ít chú ý đến tài sản cá nhân. Khi phát hiện người lạ có biểu hiện nghi vấn như thường xuyên đi lại tại hành lang, quan sát, dò xét các phòng bệnh hoặc xuất hiện tại những khu vực không liên quan, cần kịp thời thông báo cho lực lượng bảo vệ cơ sở y tế hoặc cơ quan Công an gần nhất để phối hợp kiểm tra, xử lý.

Công tác chủ động phòng ngừa, nâng cao cảnh giác và quản lý tài sản không chỉ giúp hạn chế nguy cơ mất trộm mà còn góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn.