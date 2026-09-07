Mang 1,2 tỷ đồng 'chạy án' để lấy 1,16 tấn ma túy giấu trên tàu cá

Biết tin tàu bị bắt, Danh nhờ Niềm móc nối mang 1,2 tỷ đồng "chạy" các lực lượng xin cho tàu ra nhằm mục đích lấy lại số ma túy 1,16 tấn đang cất giấu trên tàu.

Qua nắm tình hình trên biển và trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia đặc biệt nghiêm trọng.

Các đối tượng người nước ngoài câu kết với người Việt Nam, lợi dụng tàu cá để vận chuyển ma túy từ vùng biển nước ngoài qua vùng biển Việt Nam, đưa đi nước thứ ba tiêu thụ.

Lực lượng chức năng phát hiện hơn 1 tấn ma tuý giấu trên tàu cá.

Ngày 2/5, Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ đội Biên phòng, Hải quan xác lập chuyên án126MT.

Xác định điểm đột phá chuyên án từ khâu vận chuyển, ngày 25/5, thông qua công tác nắm tình hình, tổ chức tuần tra trên vùng biển, Ban chuyên án phát hiện tàu cá BT-92066-TS, có 4 đối tượng chở khoảng 8.000 lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hoá và 58 bao tải được giấu kín trong vách của hai bên mạn tàu nghi ma tuý.

Ngay sau đó, C04 báo cáo lãnh đạo Bộ Công an để xin ý kiến chỉ đạo; đồng thời chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Vụ 4, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khám xét phương tiện trên.

Cơ quan chức năng thu giữ 58 bao tải dứa màu trắng, bên trong chứa tổng cộng 1.160 gói nylon màu xanh (ngụy trang dạng túi trà) chứa tinh thể màu trắng để trưng cầu giám định.

Tang vật vụ án.

Kết luận giám định xác định toàn bộ số tinh thể thu giữ đều là chất ma túy , loại Ketamine, tổng khối lượng 1.160kg (1,16 tấn). Giá trị số ma túy bị bắt giữ trên thị trường ma túy đen khoảng 800 tỷ đồng.

C04 tập trung lực lượng đấu tranh, khai thác đối với 4 đối tượng thuyền viên của tàu BT-92066-TS. Kết quả đã làm rõ các đối tượng trực tiếp chỉ đạo, điều hành các thuyền viên thực hiện hành vi phạm tội là Trần Ngọc Danh và trực tiếp điều hành.

Xác định Trần Ngọc Danh là đối tượng cực kỳ quan trọng, là “mắt xích” trong vụ án, cần phải tập trung lực lượng bắt giữ bằng được, C04 áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Cơ quan Bộ Công an tại nước ngoài, Công an TP.HCM, An Giang, Tây Ninh, lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan truy bắt thành công Trần Ngọc Danh và Nguyễn Văn Niềm đang trên đường lẩn trốn sang nước ngoài bằng đường tiểu ngạch.

Đối tượng Trần Ngọc Danh.

Mở rộng truy xét, Ban chuyên án xác định, sau khi biết tin tàu bị bắt, Danh nhờ Niềm liên hệ với các đối tượng để mang số tiền 1,2 tỷ đồng “chạy” các lực lượng chức năng xin cho tàu ra nhằm mục đích lấy lại số ma túy 1,16 tấn đang cất giấu trên tàu.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 7/6, C04 khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma tuý xảy ra ngày 25/5 tại vùng biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia.

Đến nay, C04 khởi tố 9 bị can. Trong đó, 4 bị can bị khởi tố về tội Vận chuyển trái phép chất ma tuý; khởi tố 4 bị can về tội Môi giới hối lộ; khởi tố 1 bị can về tội Đưa hối lộ và Vận chuyển trái phép chất ma túy và thu hồi số tiền hơn 1,2 tỷ đồng do các bị can đã sử dụng để thực hiện hành vi đưa hối lộ và môi giới hối lộ.