TP.HCM nghiên cứu bảo tồn hố chôn tập thể liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Khu vực công viên Lê Thị Riêng là nơi chôn cất tập thể nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

UBND TP.HCM ngày 7/9 có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án bảo tồn khu vực hố chôn tập thể liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - phường Hòa Hưng như một di tích lịch sử.

Theo văn bản, xét báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao về việc nghiên cứu bảo tồn hố chôn tập thể liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở này chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, đánh giá giá trị lịch sử - văn hóa của khu vực hố chôn tập thể liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Công viên Lê Thị Riêng là nơi chôn cất tập thể nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. (Ảnh: Thy Huệ)

Đồng thời khảo sát, đánh giá hiện trạng, thu thập, xác minh, hệ thống hóa các tư liệu lịch sử, tư liệu về quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và các tài liệu có liên quan, để có cơ sở xác định giá trị, phạm vi nghiên cứu, bảo vệ của địa điểm.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tham mưu UBND TP.HCM thực hiện các bước tiếp theo lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích theo quy định.

Trường hợp có cơ sở đề nghị xếp hạng di tích quốc gia, sẽ thực hiện thủ tục xin ý kiến thống nhất cơ quan tham mưu, quản lý nhà nước về di sản văn hóa ở Trung ương theo quy định.

Sở Văn hóa và Thể thao cũng được giao chủ trì nghiên cứu, đề xuất phương án bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị địa điểm. Trong đó nghiên cứu việc khoanh vùng bảo vệ, xây dựng bia tưởng niệm, bia giới thiệu và các hạng mục phù hợp khác sau khi có kết quả đánh giá giá trị và xác định phạm vi cần bảo vệ.

Thành phố giao UBND phường Hòa Hưng phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao trong quá trình khảo sát, nghiên cứu, cung cấp các thông tin, tài liệu hiện có liên quan.

Trong thời gian nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích, phường Hòa Hưng phối hợp với đơn vị quản lý công viên Lê Thị Riêng thực hiện các biện pháp cần thiết giữ nguyên hiện trạng khu vực. Không tự ý di dời, cải tạo, xây dựng hoặc thực hiện các hoạt động khác khi chưa có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

Bộ Tư lệnh TP.HCM được yêu cầu phối hợp cung cấp các hồ sơ, tài liệu, tư liệu và thông tin liên quan đến quá trình chiến đấu, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ; quá trình phát hiện, tìm kiếm, khai quật, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực; sơ đồ, bản đồ, hình ảnh, lời kể nhân chứng và các tư liệu khác có liên quan.

Các tài liệu, tư liệu cung cấp cho Sở Văn hóa và Thể thao để tổng hợp, nghiên cứu, phục vụ việc đánh giá giá trị và lập hồ sơ khoa học di tích.

Sở Nội vụ phối hợp rà soát, cung cấp các hồ sơ, tài liệu và thông tin có liên quan đến các liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực hố chôn tập thể liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng trong phạm vi quản lý.

Đồng thời phối hợp xác minh các thông tin về liệt sĩ, số lượng, danh tính và các hồ sơ liên quan trong phạm vi hồ sơ, tài liệu quản lý, lưu trữ (nếu có), để phục vụ công tác nghiên cứu, xác định giá trị lịch sử của địa điểm.

Khu vực Công viên Lê Thị Riêng là nơi chôn cất tập thể nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, từ ngày 23/6 đến hết ngày 7/9, lực lượng tìm kiếm, quy tập đã phát hiện, quy tập 592 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 274 bộ có di vật.

Trong tổng số hài cốt được quy tập, có 559 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể. Trong đó, 2 vị trí mộ tập thể nằm tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.