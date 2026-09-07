Nhận được giao dịch sau, người dân nên chụp lại thông tin, lưu giữ tin nhắn/cuộc gọi và trình báo ngay cơ quan Công an

Công an xã Cái Nước (tỉnh Cà Mau) lưu ý, người dân không nên vội vàng chuyển trả tiền cho bất kỳ tài khoản nào theo yêu cầu của người lạ khi chưa xác minh rõ nguồn gốc khoản tiền và chủ tài khoản.

Theo Công an tỉnh Cà Mau, thời gian gần đây các đối tượng lừa đảo sử dụng thủ đoạn ngày càng tinh vi, trong đó có chiêu thức cố tình chuyển một khoản tiền vào tài khoản của nạn nhân, sau đó giả vờ “chuyển nhầm” để tạo tình huống nhằm chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng có thể cố tình chuyển một khoản tiền vào tài khoản của nạn nhân. Sau đó, chúng liên hệ và đưa ra nhiều lý do như chuyển nhầm tiền, đang cần gấp để trả nợ hoặc cần tiền chữa bệnh, nhờ nạn nhân chuyển lại ngay.

Một số trường hợp khác, các đối tượng có thể nói đây là tiền vay hoặc tiền giải ngân nhưng vô tình chuyển nhầm tài khoản. Thậm chí, chúng còn đưa ra những câu chuyện khẩn cấp, đánh vào tâm lý thương người hoặc sợ phiền phức của nạn nhân để yêu cầu chuyển trả tiền ngay lập tức.

﻿Đáng chú ý, sau khi nạn nhân đồng ý chuyển trả, các đối tượng có thể tiếp tục sử dụng nhiều kịch bản khác nhau tùy từng trường hợp để dẫn dụ nạn nhân cung cấp thông tin, truy cập đường link, quét mã QR hoặc thực hiện các thao tác trên điện thoại nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Điều nguy hiểm là các đối tượng thường tạo ra cảm giác “việc này rất gấp, phải chuyển ngay”, khiến nạn nhân mất cảnh giác và thực hiện thao tác theo hướng dẫn.

Nguồn ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

﻿ Để chủ động phòng ngừa, Công an xã Cái Nước (tỉnh Cà Mau) khuyến cáo người dân, k﻿hi bất ngờ nhận được một khoản tiền không rõ người chuyển, không sử dụng số tiền này để chi tiêu cá nhân. Việc tự ý sử dụng tiền của người khác có thể phát sinh trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Không vội vàng chuyển trả cho bất kỳ tài khoản nào theo yêu cầu của người lạ khi chưa xác minh rõ nguồn gốc và chủ tài khoản.

Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, mã PIN, thông tin tài khoản, thông tin thẻ cho bất kỳ ai.

Đồng thời, người dân không bấm vào đường link lạ, không quét mã QR, không cài đặt ứng dụng hoặc thực hiện các thao tác trên điện thoại theo hướng dẫn của người tự xưng là chủ khoản tiền.

Khi phát hiện khoản tiền chuyển đến bất thường, n gười dân nên chụp lại thông tin giao dịch, lưu giữ tin nhắn/cuộc gọi và trình báo ngay với cơ quan Công an để được hướng dẫn, xác minh và hỗ trợ xử lý theo quy định.