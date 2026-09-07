"Giang hồ mạng" Cao Ngọc Sáng bị bắt trong chuyên án ma túy 740 đối tượng

Cao Ngọc Sáng, 36 tuổi, ở Thanh Hóa, bị cơ quan công an làm rõ trong quá trình mở rộng chuyên án 291T – đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với hơn 103 kg ma túy bị thu giữ và 740 đối tượng bị bắt.

Đối tượng Cao Ngọc Sáng.

Đường dây hoạt động tinh vi, chia thành nhiều lớp

Qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) phát hiện Nguyễn Hoàng Giang (29 tuổi, trú tại Hà Đông, Hà Nội) tham gia một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Đường dây này hoạt động xuyên quốc gia, đưa ma túy từ Lào và châu Âu về Việt Nam tiêu thụ.

Theo cơ quan công an, đây là đường dây có tổ chức, phương thức hoạt động tinh vi. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội mã hóa, thường xuyên thay đổi phương thức liên lạc nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Việc giao nhận ma túy được chia nhỏ qua nhiều khâu, nhiều địa bàn. Các đối tượng sử dụng người vận chuyển trung gian, giao hàng không trực tiếp và cất giấu ma túy tại những địa điểm bí mật. Dòng tiền từ hoạt động mua bán ma túy cũng được chuyển qua nhiều lớp trung gian nhằm che giấu nguồn gốc và gây khó khăn cho công tác điều tra.

Nhận định đây là đường dây đặc biệt nghiêm trọng, liên quan nhiều địa bàn và nhiều đối tượng, ngày 23/3/2026, C04 báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xác lập chuyên án 291T để tập trung đấu tranh, triệt phá.

Tham gia chuyên án có nhiều đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, cùng Công an 9 địa phương gồm Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk.

Ngoài ra, chuyên án còn có sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ và pháp luật thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và lực lượng Hải quan.

Các đối tượng liên quan đến vụ án.

Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án xác định đường dây có hàng trăm đối tượng liên quan, được tổ chức thành 4 lớp.

Lớp thứ nhất là nhóm các đối tượng làm đại lý phân phối ma túy. Lớp thứ hai đảm nhiệm việc vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới vào nội địa. Lớp thứ ba là nhóm vận chuyển ma túy trong nội địa. Cuối cùng là nhóm đối tượng tiêu thụ ma túy.

Hoạt động của đường dây liên quan đến 9 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk.

Sau thời gian thu thập thông tin, tài liệu, Ban chuyên án nhận định thời cơ phá án đã chín muồi. Gần 350 cán bộ, chiến sĩ được huy động, chia thành 10 tổ công tác và 19 mũi, triển khai giám sát toàn bộ các đối tượng trong đường dây.

Ma túy thu giữ trong đường dây tội phạm.

Đồng loạt bắt giữ hàng trăm đối tượng

Xác định khâu đột phá trong chuyên án, ngày 31/5/2026, C04 chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang 3 đối tượng tại tỉnh Hưng Yên.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 71 kg ma túy tổng hợp các loại.

Ngay sau đó, Ban chuyên án chỉ đạo Công an 9 địa phương đồng loạt khống chế, bắt giữ và khám xét 264 đối tượng khác có liên quan. Lực lượng chức năng thu giữ thêm 20,1 kg ma túy tổng hợp các loại, 5 ô tô và 741 triệu đồng.

Tiếp tục điều tra mở rộng, đến nay, tổng số đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án đã lên tới 740 người. Tang vật thu giữ gồm hơn 103 kg ma túy tổng hợp, 5,75 ml etomidate, 741 triệu đồng, 9 ô tô cùng nhiều đồ vật, tài sản khác.

C04 và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các địa phương đã khởi tố 212 vụ án với 540 bị can về 8 nhóm tội danh liên quan đến ma túy và các hành vi phạm tội khác.

Trong đó có các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; sử dụng trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã xử lý vi phạm hành chính 139 đối tượng, trong đó xử phạt hành chính 72 đối tượng và đưa 48 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. Hiện còn 17 đối tượng đang được tiếp tục củng cố tài liệu để xử lý theo quy định.

Theo kết quả điều tra, các đối tượng trong đường dây đã giao dịch mua bán ma túy với tổng số tiền lên tới khoảng hơn 150 tỷ đồng.

Quá trình mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ vai trò của nhiều đối tượng nguy hiểm.

Đáng chú ý là Cao Ngọc Sáng (36 tuổi, trú tại Thanh Hóa), được xác định là đối tượng cầm đầu một nhóm "giang hồ mạng". Sáng cùng các đối tượng liên quan bị làm rõ về các hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án, làm rõ toàn bộ vai trò của các đối tượng, nguồn cung ma túy, dòng tiền và những người có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.