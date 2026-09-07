Nữ tài xế bị phạt nguội từ phản ánh trên VNeTraffic

Từ phản ánh của người dân qua ứng dụng VNeTraffic, nữ tài xế có hành vi vượt xe tại khu vực đường cong cua đã bị xử phạt nghiêm.

Ô tô vượt ẩu gây mất an toàn giao thông.

Ngày 7/9, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị vừa xử lý một trường hợp vi phạm quy định về vượt xe sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân trên ứng dụng VNeTraffic.

Trước đó, người dân phản ánh một ô tô mang biển kiểm soát 22A-345.XX thực hiện hành vi vượt xe tại khu vực đường cong cua. Đây là vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu phương tiện thực hiện thao tác vượt không đúng quy định.

Lực lượng chức năng phổ biến pháp luật với nữ tài xế.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 3 tiến hành xác minh, làm rõ và mời chủ phương tiện đến làm việc.

Qua xác minh, người điều khiển phương tiện là Đ.D.A. (SN 1991), trú tại phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang, đồng thời là chủ phương tiện.

Căn cứ kết quả xác minh, lực lượng chức năng lập biên bản đối với Đ.D.A. về hành vi “điều khiển xe vượt xe trong những trường hợp không được vượt”.

Với hành vi vi phạm, tài xế bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang, bên cạnh hệ thống camera giám sát giao thông, thông tin phản ánh của người dân qua VNeTraffic đang hỗ trợ tích cực cho lực lượng chức năng trong phát hiện, xác minh và xử lý vi phạm.

Việc phát huy các kênh tiếp nhận phản ánh từ cộng đồng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát giao thông, đồng thời khuyến khích người dân cùng tham gia xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.