Công an điều tra 9 chủ tài khoản ngân hàng

9 trường hợp này đã bị xử phạt với tổng số tiền xử phạt gần 800 triệu đồng về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động thanh toán”.

Ngày 4/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 9 trường hợp về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động thanh toán”, với tổng số tiền xử phạt gần 800 triệu đồng.

Trước đó, trong thời gian từ tháng 10/2025 đến tháng 4/2026, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện một số hội, nhóm trên mạng xã hội có thông tin “KIC sonla”, “KYC kiếm tiền” thường xuyên đăng tải các nội dung lôi kéo người tham gia mở tài khoản ngân hàng trực tuyến với những lời mời gọi hấp dẫn như “mở tài khoản nhận tiền hoa hồng”, “chỉ cần căn cước công dân và điện thoại là có tiền”.

Đáng chú ý, thành viên tham gia các hội, nhóm này chủ yếu là học sinh, sinh viên, là những người còn hạn chế về nhận thức pháp luật và dễ bị thu hút bởi những lời mời gọi kiếm tiền nhanh chóng.

Công an tỉnh Tuyên Quang xử phạt các trường hợp về hành vi vi phạm quy định về hoạt động thanh toán (Ảnh: Bộ Công an).

Qua xác minh, thu thập tài liệu, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định 09 trường hợp gồm: N.X.B. (sinh năm 2007); N.B.Q. (sinh năm 2007); T.H.Q.V. (sinh năm 2008); T.Q.T. (sinh năm 2007, cùng trú tại xã Linh Hồ, tỉnh Tuyên Quang); V.M.B. (sinh năm 2007, trú tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang); L.Q.T. (sinh năm 2007, trú tại xã Niêm Sơn, tỉnh Tuyên Quang); V.M.S. (sinh năm 2007, trú tại xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang); L.H.D. (sinh năm 2007, trú tại xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu); D.T.A. (sinh năm 2009, trú tại xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh) đã thực hiện hành vi mua, bán trái phép thông tin của 34 tài khoản ngân hàng.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên: Không mua bán, cho thuê, cho mượn, cầm cố hoặc đứng tên mở hộ tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào.

Không cung cấp căn cước công dân, ảnh khuôn mặt, số tài khoản, thông tin thẻ, mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin đăng nhập ứng dụng ngân hàng cho người khác. Không tham gia các hội, nhóm trên mạng xã hội có nội dung mua bán, trao đổi, cho thuê tài khoản ngân hàng.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến việc mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng, kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất.