Đề xuất xây sân bay Cần Thơ mới dù sân bay hiện tại ế khách

Tại dự thảo Quy hoạch chung TP. Cần Thơ, đơn vị tư vấn đề xuất nghiên cứu 3 phương án bố trí cảng hàng không mới, dù sân bay hiện nay hoạt động cầm chừng, dù có tên sân bay quốc tế nhưng không có chuyến bay quốc tế nào; thêm khu đô thị thể thao Olympic, di dời khu thể thao hiện hữu làm đất thương mại.

Dự thảo Quy hoạch chung TP. Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 đang được Sở Xây dựng Cần Thơ lấy ý kiến. Theo dự thảo này, đơn vị tư vấn đề xuất nâng công suất sân bay Cần Thơ lên khoảng 18-20 triệu hành khách/năm vào năm 2050. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng sân bay mới, nhằm phát huy tiềm năng kinh tế ven biển Trần Đề và tăng cường chức năng kết nối vùng, quốc tế.

Sân bay Cần Thơ hiện nay chỉ khai thác cầm chừng do lượng khách ít.

Đơn vị tư vấn lập quy hoạch đề xuất 3 vị trí đặt sân bay mới của Cần Thơ, gồm khu ven biển Trần Đề; phía Nam TP. Sóc Trăng cũ gần nút giao giữa cao tốc Châu Đốc - Trần Đề và cao tốc TPHCM - Sóc Trăng; hoặc cách sân bay Cần Thơ hiện hữu khoảng 30 km về phía Nam, gần nút giao giữa cao tốc Châu Đốc - Trần Đề và cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Trong đó, phương án đặt sân bay mới tại Trần Đề có nhiều lợi thế, khi kết nối trực tiếp với hệ thống giao thông khu vực cảng biển Trần Đề, phát triển kinh tế ven biển. Tiềm năng hình thành tổ hợp cảng biển - hàng không - đường bộ - đường sắt nếu được đầu tư đồng bộ. Có tiềm năng phát triển trung tâm logistics biển - hàng không quy mô quốc tế.

Cần phải nói thêm rằng, hiện sân bay Cần Thơ có 1 đường băng dài 3km, rộng 45m; 10 vị trí đỗ máy bay; một nhà ga hành khách công suất khoảng 3 triệu khách/năm. Sản lượng khai thác khách từ năm 2019 tới nay bình quân từ 1-1,4 triệu khách/năm. Từ sau dịch COVID-19 tới nay, sân bay quốc tế Cần Thơ không có chuyến bay quốc tế thường lệ nào được khai thác.

Theo quy hoạch mạng lưới sân bay toàn quốc, tới năm 2030 sân bay Cần Thơ được quy hoạch mở rộng đạt công suất 7 triệu khách/năm, năm 2050 đạt 12 triệu khách/năm.

Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030, Bộ Xây dựng dự kiến bố trí hơn 2.600 tỷ đồng để cải tạo, mở rộng sân bay Cần Thơ.

Các vị trí đơn vị tư vấn đề xuất quy hoạch thêm sân bay mới của Cần Thơ.

Dự thảo Quy hoạch chung TP. Cần Thơ cũng xác định chuyển đổi khu thể thao, sân vận động hiện nay ở khu vực Cái Khế thành khu thương mại, dịch vụ. Chức năng thể thao được chuyển về Ô Môn hoặc khu đô thị thể thao Olympic. Tư vấn lập quy hoạch đề xuất hình thành khu đô thị thể thao Olympic, quy mô khoảng 3.400 ha.

Vị trí dự án Khu đô thị thể thao Olympic TP. Cần Thơ tại khu vực tiếp giáp đường nối cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đi trung tâm thành phố; tiếp giáp với Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng MeKong ở phía Bắc; thuộc phường Hưng Phú, phường Cái Răng, xã Châu Thành, xã Đông Phước và xã Phú Hữu.

Khu đô thị thể thao Olympic TP. Cần Thơ được định hướng thành một quần thể đô thị - thể thao hiện đại, đồng bộ, đủ điều kiện để Cần Thơ đăng cai các sự kiện thể thao lớn tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Khu thể thao Olympic với các chức năng cấp quốc gia, quốc tế như trung tâm huấn luyện, trung tâm sức khỏe và phục hồi chức năng, khu công nghệ và thể thao số, khu đô thị dịch vụ hỗ trợ...