Lãnh đạo Cục An ninh mạng chỉ ra 3 trách nhiệm cốt lõi của KOL trên môi trường số

Tại KOL Summit 2026, các lãnh đạo Cục An ninh mạng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiến tạo niềm tin số, đồng thời chỉ ra những trách nhiệm cốt lõi giúp cộng đồng sáng tạo nội dung chuyển hóa sức ảnh hưởng thành giá trị tích cực, bền vững cho xã hội.

Giá trị của sức ảnh hưởng nằm ở niềm tin

Sau loạt nội dung về AI, thông tin sai lệch, khủng hoảng niềm tin và những thay đổi công nghệ tạo ra đối với nghề sáng tạo nội dung trong các phiên chuyên đề buổi sáng, KOL Summit 2026 tiếp tục bước vào phiên toàn thể chiều 7/9.

Với chủ đề “KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số”, phiên toàn thể tập trung vào vai trò, trách nhiệm và giá trị của sức ảnh hưởng trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng phát triển. Chương trình quy tụ đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nghệ sĩ, KOL/KOC và các nhà sáng tạo nội dung, cùng thảo luận về cách biến sức ảnh hưởng và sự chú ý của cộng đồng thành những giá trị tích cực, bền vững.

Trung tướng, Tiến sĩ Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phó Chủ tịch điều hành Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Chủ tịch Liên minh Niềm tin số (Clip: Di Anh)

Nếu các phiên chuyên đề buổi sáng tập trung vào những thách thức KOL và người dùng đang đối mặt trong môi trường số, phiên toàn thể mở rộng câu chuyện sang trách nhiệm, chuẩn mực và giá trị của sức ảnh hưởng. Đặc biệt, trong bối cảnh AI đang khiến việc tạo và lan truyền nội dung nhanh hơn, niềm tin của công chúng trở thành yếu tố quan trọng đối với người làm nội dung.

Hội nghị toàn thể bắt đầu với phần phát biểu khai mạc và đề dẫn của Trung tướng, Tiến sĩ Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phó Chủ tịch điều hành Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Chủ tịch Liên minh Niềm tin số.

Mở đầu bài phát biểu, Trung tướng Lê Xuân Minh cho biết ông cảm nhận được một không khí đặc biệt tại hội nghị.

“Rất trẻ trung, năng động, cởi mở và tràn đầy sự sáng tạo. Đó chính là không khí, là khí chất của những người trẻ của Việt Nam ngày hôm nay”, Trung tướng Lê Xuân Minh nói.

Theo ông, những người sức có ảnh hưởng tại Việt Nam hiện nay không còn là những cá nhân hoạt động riêng lẻ, mà đã trở thành một cộng đồng có khả năng dẫn dắt xu hướng, kết nối giá trị và đóng góp ngày càng rõ nét vào đời sống xã hội. Từ đó, Trung tướng Lê Xuân Minh cho rằng giá trị của sức ảnh hưởng không chỉ nằm ở việc thu hút sự chú ý của cộng đồng.

Trung tướng, Tiến sĩ Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phó Chủ tịch điều hành Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Chủ tịch Liên minh Niềm tin số phát biểu tại Hội nghị toàn thể (Ảnh: Viết Thanh)

“Giá trị của sức ảnh hưởng không nằm ở khoảnh khắc mọi ánh nhìn cùng về một hướng, mà ở niềm tin và những điều tốt đẹp mà sức ảnh hưởng ấy mang lại cho cộng đồng, cho xã hội”, ông nói.

Theo Trung tướng Lê Xuân Minh, một tiếng nói chân thành có thể khiến hàng triệu người cùng chú ý đến một vấn đề, trong khi một nội dung tử tế có thể thay đổi cách công chúng nhìn nhận một sự việc.

“Đó là sức mạnh của ảnh hưởng số”, ông nhận định.

Cũng theo Trung tướng, những giá trị đích thực của sức ảnh hưởng là điều mà các đại biểu tại hội nghị cùng tìm kiếm trên hành trình kiến tạo niềm tin số.

Đặt vấn đề về vai trò của niềm tin, Trung tướng Lê Xuân Minh đặt ra hàng loạt câu hỏi: “Tại sao niềm tin số là tài sản quý giá nhất mà mỗi KOL phải giữ gìn và bồi đắp? Làm thế nào để mỗi KOL xây dựng được hành trình đúng đắn và tạo dựng được niềm tin bền vững từ trong cộng đồng?”

Ông đồng thời đặt ra câu hỏi về việc làm thế nào để KOL và cộng đồng có thể chuyển hóa sức ảnh hưởng thành những đóng góp thiết thực cho quê hương, đất nước và Việt Nam.

“Tôi tin tưởng rằng, với sự đóng góp đông đủ của các cơ quan quản lý, các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng những người có ảnh hưởng trên toàn quốc, hội nghị ngày hôm nay sẽ tìm ra những câu trả lời thiết thực, mở ra những hành trình đầy cảm hứng và tạo nên giá trị và ý nghĩa to lớn”, Trung tướng Lê Xuân Minh kỳ vọng.

Thượng tá Cục An ninh mạng chỉ rõ 3 trách nhiệm KOL cần lưu ý

Tại tọa đàm “Niềm tin và Giá trị” diễn ra trong sáng ngày 7/9 tại KOL Summit 2026, Thượng tá Đỗ Minh Kim, Phó Trưởng phòng 3, Cục An ninh mạng, cũng nhấn mạnh trách nhiệm của KOL không chỉ nằm ở việc tạo ra nội dung mà còn ở cách họ lan tỏa, chia sẻ thông tin tới cộng đồng.

Theo Thượng tá Đỗ Minh Kim, trước hết, KOL cần xác định trách nhiệm chung của một công dân đối với Tổ quốc, nhân dân và cộng đồng. Bên cạnh đó, KOL còn mang một sứ mệnh đặc biệt khi xã hội đã nhìn nhận KOL, KOC là một nghề mới và trao cho họ vai trò dẫn dắt dư luận.

Ông cho rằng KOL cũng được kỳ vọng lan tỏa niềm tin tích cực, quảng bá những hình ảnh tốt đẹp, giá trị tử tế về đất nước, con người, dân tộc và bản sắc Việt Nam tới cộng đồng.

Thượng tá Đỗ Minh Kim (Clip: Di Anh)

Thượng tá Đỗ Minh Kim (Ảnh: Viết Thanh)

Từ đó, Thượng tá Đỗ Minh Kim chỉ ra 3 trách nhiệm cụ thể mà KOL cần lưu ý khi hoạt động trên không gian mạng.

Thứ nhất là trách nhiệm đối với nội dung mình đăng tải

Theo ông, mỗi KOL cần xác định rõ trách nhiệm đối với nguồn thông tin mà mình tạo ra và đăng tải trên không gian mạng. Nội dung có thể được tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng khi được đăng trên trang, kênh, hội nhóm hoặc tài khoản cá nhân của KOL, đó trở thành nguồn thông tin do chính người này lan tỏa.

“Cái lời nói, cái status, cái câu chuyện mà các bạn KOL, KOC hoặc một nhà sáng tạo nội dung số đăng tải trên các nền tảng nào đó, trang, kênh, hội nhóm và tài khoản cá nhân thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến người tiếp nhận thông tin”, ông nói.

Thứ hai là trách nhiệm khi chia sẻ thông tin

Thượng tá Đỗ Minh Kim lưu ý, một lượt chia sẻ của KOL có thể tác động tới một bộ phận lớn cộng đồng trên không gian mạng. Vì vậy, trước khi thực hiện thao tác chia sẻ, KOL cần chủ động kiểm tra và kiểm chứng thông tin.

Ông nhấn mạnh người sáng tạo nội dung cần “chậm lại” trước khi bấm nút chia sẻ, đồng thời kiểm tra chéo để xác định thông tin có chính xác hay không. Đây là trách nhiệm khác với việc trực tiếp tạo ra nội dung, bởi chỉ một thao tác chia sẻ cũng có thể khiến thông tin tiếp cận thêm nhiều người.

Thứ ba là trách nhiệm đối với uy tín, pháp lý và xã hội khi lan truyền thông tin sai sự thật

Theo Thượng tá Đỗ Minh Kim, nếu KOL tạo ra hoặc chia sẻ thông tin không đúng sự thật, chính người đăng tải cũng là một trong những bên chịu ảnh hưởng trực tiếp.

“Đó là trách nhiệm đối với uy tín của chúng ta và trách nhiệm đối với pháp lý, đối với xã hội”, ông nhấn mạnh.

Từ góc nhìn này, Thượng tá Đỗ Minh Kim cho rằng sức ảnh hưởng của KOL không chỉ thể hiện ở khả năng tạo ra nội dung viral, mà còn đi kèm trách nhiệm với những thông tin được đưa tới cộng đồng.

Trong bối cảnh nội dung số ngày càng có khả năng lan truyền nhanh, việc kiểm chứng trước khi đăng tải hoặc chia sẻ trở thành một phần quan trọng trong trách nhiệm của người sáng tạo nội dung, qua đó góp phần xây dựng niềm tin trên không gian mạng.

Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II (KOL Summit 2026) là diễn đàn quốc gia thường niên với chủ đề "KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số", do Liên minh Niềm tin số dẫn dắt, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, phối hợp tổ chức cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, đồng tổ chức bởi VCCorp. Diễn đàn quy tụ hơn 100 cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức được xét duyệt tham gia, cùng hơn 1.000 nghệ sĩ, KOL, nhà sáng tạo nội dung và chuyên gia có sức ảnh hưởng trên không gian mạng. KOL Summit 2026 gồm hội nghị chuyên đề và đối thoại, hội nghị toàn thể và chuỗi hoạt động trải nghiệm, tập trung vào các vấn đề nổi bật của môi trường số như AI, khủng hoảng niềm tin và tương lai ảnh hưởng số – khẳng định vai trò trung tâm của người có ảnh hưởng trong kiến tạo niềm tin số. Đây cũng là dịp Liên minh Niềm tin Số với cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và nghệ sĩ, KOL, nhà sáng tạo nội dung trên toàn quốc, tiếp tục lan tỏa các sáng kiến hướng tới một không gian mạng an toàn, minh bạch và bền vững. Mọi thông tin chi tiết về diễn đàn được cập nhật tại website chính thức: https://kolsummit.vn/



