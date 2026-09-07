Tài xế ở Đà Nẵng bất ngờ khuyên du khách nước ngoài hủy cuốc xe, nhận "mưa lời khen" từ dân mạng

Biết hai du khách nước ngoài lần đầu đến Đà Nẵng và chưa từng xem cầu Rồng phun lửa, nam tài xế bất ngờ khuyên họ hủy cuốc xe về khách sạn để ở lại trải nghiệm.

Ngày 7/9, đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện giữa một tài xế ở Đà Nẵng và hai du khách nước ngoài nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.

Trong clip, hai vị khách đã lên ô tô và chuẩn bị trở về khách sạn. Thấy thời điểm này cầu Rồng sắp phun lửa, nam tài xế hỏi họ đã từng xem màn trình diễn đặc trưng của Đà Nẵng hay chưa.

Clip: Nhân vật cung cấp

Khi biết đây là lần đầu hai du khách đến thành phố và chưa có dịp xem cầu Rồng phun lửa, tài xế giải thích rằng tối 2/9 vẫn có chương trình phục vụ người dân, du khách.

Để chắc chắn, anh Khánh còn nhiệt tình gọi điện cho một người bạn kiểm tra lại lịch phun lửa của cầu Rồng tối 2/9 rồi mới khuyên khách hủy cuốc xe, ở lại xem.

Biết việc hủy không phát sinh chi phí, hai vị khách đồng ý xuống xe và gửi lời cảm ơn tới nam tài xế.

Hành động của nam tài xế sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội nhận nhiều phản hồi tích cực. Nhiều người cho rằng anh đã chấp nhận mất một cuốc xe để những vị khách lần đầu đến Đà Nẵng không bỏ lỡ một trải nghiệm đặc trưng của thành phố sông Hàn.

Anh Huỳnh Lê Quốc Khánh trò chuyện, khuyên các du khách hủy cuốc xe để ở lại xem cầu Rồng phun lửa tối 2/9. Ảnh cắt từ clip

Nam tài xế trong clip là anh Huỳnh Lê Quốc Khánh (32 tuổi, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Anh Khánh cho biết sự việc xảy ra khoảng 21h ngày 2/9, khi anh đang ở khu vực gần cầu Rồng và nhận chuyến đưa khách về một khách sạn phía biển.

“Thấy gần tới giờ cầu Rồng phun lửa mà khách lại đặt xe về khách sạn nên tôi hỏi tại sao không ở lại xem. Họ nói chưa từng xem và cũng không biết tối hôm đó có phun lửa”, anh Khánh kể.

Theo anh Khánh, hai vị khách chỉ biết cầu Rồng thường phun lửa vào các tối cuối tuần. Khi nghe tài xế cho biết dịp Quốc khánh vẫn có chương trình, họ tỏ ra khá bất ngờ và muốn ở lại trải nghiệm.

Để tránh trường hợp khách hủy xe nhưng sau đó lại không có màn trình diễn, anh Khánh chủ động kiểm tra lại lịch. Sau khi xác nhận thông tin, anh mới khuyên khách hủy chuyến.

Nam tài xế cho biết không tiếc cuốc xe vừa nhận bởi với anh, trải nghiệm của du khách quan trọng hơn.

“Khách đã đi du lịch, lại lần đầu đến Đà Nẵng và muốn xem một nét đặc trưng của thành phố nhưng không biết thông tin. Cuốc xe cũng không đáng bao nhiêu nên tôi muốn họ có cơ hội ở lại xem cho biết”, anh Khánh chia sẻ.

Tài xế Quốc Khánh nhận được nhiều lời khen về sự thân thiện. Ảnh: NVCC

Trước một số ý kiến cho rằng anh khuyên khách hủy vì cuốc xe có giá trị thấp, nam tài xế bác bỏ.

“Nếu chê chuyến xe rẻ thì ngay từ đầu tôi đã không nhận. Tôi chuyến nào cũng nhận chạy, bởi từ một chuyến xe mình có thể có thêm những chuyến đi xa hơn với khách”, anh nói.

Anh Khánh bắt đầu chạy xe từ tháng 11/2025. Trong quá trình làm nghề, anh thường trò chuyện với du khách, giới thiệu các điểm tham quan hoặc gợi ý những nơi vui chơi tại Đà Nẵng.

Theo nam tài xế, câu chuyện tối 2/9 là một trong những tình huống khiến anh cảm thấy vui nhất kể từ khi làm nghề, bởi một cuốc xe có thể không đáng bao nhiêu nhưng hai vị khách lại có thêm một trải nghiệm đáng nhớ trong lần đầu đến Đà Nẵng.