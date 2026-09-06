Sáng dạo phố cổ, tối nghe nhạc bên biển, Hội An đang có thêm lý do để du khách ở lại qua đêm

Nhiều năm nay, Hội An vẫn nằm trong nhóm điểm đến bị đi ngang nhiều nhất miền Trung. Khách đến từ Đà Nẵng vào buổi chiều, dạo phố cổ, ăn tối, thả đèn hoa đăng trên sông Hoài rồi lên xe về lại thành phố bên kia đèo. Vài giờ ở lại là đủ cho một danh sách những thứ cần chụp ảnh.

Thế nhưng, nhịp độ vội vã ấy đang dần thay đổi. Vài tháng gần đây, buổi tối ở Hội An bắt đầu có thêm những trải nghiệm mới, và một số du khách chọn ở lại qua đêm vì lý do không chỉ bó hẹp trong phố cổ.

Phía sau buổi tối của một thành phố di sản

Điểm mạnh của Hội An xưa nay là ban ngày. Phố cổ, chùa Cầu, những căn nhà cổ mở cửa cho khách tham quan, làng rau Trà Quế, rừng dừa Bảy Mẫu, các lớp học nấu ăn, những xưởng may đo lấy trong ngày. Đến chiều muộn, khi đèn lồng lên đèn, thành phố đẹp nhất trong khoảng hai tiếng.

Và rồi, mọi thứ dường như chững lại. Phần lớn hoạt động buổi tối ở Hội An chỉ tập trung quanh khu vực phố đi bộ, và với những người đã đi một vòng, mọi thứ trở nên lặp lại khá nhanh. Đó cũng là lý do nhiều đơn vị lữ hành vẫn xếp Hội An vào lịch trình nửa ngày, thay vì một điểm lưu trú riêng.

Bài toán này không riêng gì Hội An. Với các thành phố sống bằng du lịch, khoảng thời gian từ 20h đến nửa đêm là phần khó lấp nhất, mà cũng là phần sinh ra nhiều doanh thu nhất khi lấp được: khách ở lại thì phải thuê phòng, ăn thêm một bữa, gọi thêm đồ uống, đặt thêm xe.

Khi một đêm nhạc trở thành trọng tâm trong lịch trình

Để giải bài toán lưu trú, cách đang được thử nghiệm ở Hội An là đưa âm nhạc ra khỏi khán phòng, đặt vào chính không gian mà du khách tìm đến.

Tối 29/8, Harmony Lawn trong khu nghỉ dưỡng The Pearl Hoi An là nơi diễn ra Sea Sound Session #2 với Phan Mạnh Quỳnh và Uyên Linh. Đây là đêm thứ hai của chuỗi chương trình, sau lần đầu hồi cuối tháng 5 có Hà Nhi, Vicky Nhung và Dũng Hà Hakoota.

Điểm khác biệt so với một concert thông thường nằm ở quy mô. Khán giả không ngồi giữa biển người hàng chục nghìn, mà trong một không gian mở vừa phải, nơi tiếng sóng và gió biển là một phần của buổi tối. Uyên Linh mở màn bằng Bài Hát Của Em, Chờ Người Nơi Ấy, Khát Vọng. Phan Mạnh Quỳnh, vốn có thói quen trò chuyện nhiều trên sân khấu, mang đến Khi Người Mình Yêu Khóc, Tri Kỷ, Huyền Thoại. Màn song ca Nước Ngoài là tiết mục được nhắc lại nhiều nhất sau đêm diễn.

Đêm nhạc rơi đúng dịp Quốc khánh 2/9, thời điểm Hội An đông khách. Một số khán giả mang theo cờ đỏ sao vàng, tạo nên những khoảnh khắc riêng của kỳ nghỉ năm nay.

Vượt ra ngoài yếu tố giải trí, với người đi chơi, giá trị của một chương trình như vậy không chỉ nằm ở bản thân đêm diễn. Nó nằm ở chỗ buổi tối cuối cùng cũng có một điểm đến, và cả ngày hôm đó được sắp xếp lại quanh nó.

Một ngày ở Hội An sẽ ra sao nếu có đêm nhạc vào buổi tối?

Với những ai đi theo lịch này, ngày thường được chia làm ba phần khá rõ.

Buổi sáng dành cho phố cổ. Đi sớm trước 8h là lúc dễ chịu nhất, ít khách, ánh sáng đẹp và các hàng ăn sáng vừa mở. Cao lầu, mì Quảng, bánh mì là những lựa chọn quen thuộc để bắt đầu ngày mới. Sau đó là các nhà cổ và hội quán trong khu vực vé tham quan.

Buổi trưa và chiều dành cho vùng ven. Trà Quế, rừng dừa Bảy Mẫu, hoặc đơn giản là về khách sạn nghỉ để dành sức. Đây cũng là lúc nhiều người chọn ra biển An Bàng nằm dài, vì buổi chiều ở Hội An nắng gắt và phố cổ khá đông.

Buổi tối dành cho chương trình âm nhạc. Khoảng cách từ khu vực phố cổ ra các khu nghỉ dưỡng ven biển thường chỉ 10 đến 15 phút xe, đủ gần để không phải bỏ dở buổi chiều nhưng cũng đủ tách biệt để cảm giác như đang ở một nơi khác.

Chính sự sắp xếp khéo léo này khiến chuyến đi kéo dài thêm ít nhất một đêm so với lịch trình đi trong ngày quen thuộc. Không chỉ riêng Hội An, mô hình đưa sân khấu ra khỏi nhà hát đang xuất hiện ở nhiều điểm đến trong nước, mỗi nơi chọn một cách tiếp cận riêng.

Ở phía Bắc, Flamingo Đại Lải có chuỗi Soul of the Forest, các đêm nhạc acoustic tổ chức giữa rừng thông với âm thanh mộc và ánh sáng dịu. Chuỗi này từng có Bằng Kiều, Lệ Quyên, Trung Quân, Hà Nhi, Uyên Linh. Sang mùa thứ hai, khu vực ghế ngồi được làm lại bằng gỗ, xếp cao dần như một sân vận động thu nhỏ.

Ở Nha Trang, cách làm lại khác hẳn. Tối 13/6 vừa qua, đêm nhạc Mega Booming tại Charmora City diễn ra tại Quảng trường 2/4 với 18 nghệ sĩ, hoàn toàn miễn phí và có bảo trợ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa. Sân khấu ở đây không nằm trong khuôn viên một khu nghỉ dưỡng mà đặt giữa không gian công cộng của thành phố.

Còn ví dụ rõ nhất về việc một sự kiện có thể kéo khách ở lại thì nằm ở Đà Nẵng. Trong 5 đêm trình diễn của lễ hội pháo hoa quốc tế từ 30/5 đến 27/6, thành phố đón hơn 557.000 lượt khách lưu trú, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi đêm có hơn 100.000 lượt khách ở lại, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 42%.

Những con số đó cho thấy điều mà các điểm đến đang nhắm tới: không phải bán thêm vé, mà bán thêm một đêm lưu trú.

Đi vì một buổi tối, ở lại vì cả thành phố

Theo báo cáo về ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam của Đại học RMIT Việt Nam, riêng năm 2025 cả nước đã có hơn 800 sự kiện âm nhạc. Một phần trong số đó không còn đặt ở Hà Nội hay TP.HCM mà tỏa về các điểm du lịch.

Với du khách, thay đổi này khá dễ thấy: thay vì chọn điểm đến trước rồi mới tìm việc để làm, nhiều người bắt đầu chuyến đi từ một tấm vé, rồi mới xếp phần còn lại quanh nó.

Quay trở lại với Hội An, một thành phố vốn đã không thiếu lý do để ghé, câu chuyện đơn giản hơn. Ban ngày vẫn là phố cổ, sông Hoài, những món ăn quen. Chỉ là buổi tối, thứ vốn hay bị bỏ trống, giờ đã có thêm một điểm hẹn để khám phá. Âm nhạc không thay thế những giá trị cũ, mà trở thành mảnh ghép hoàn thiện để du khách thực sự muốn nán lại lâu hơn.