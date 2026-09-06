Còn 10 ngày trước khi 35 Tràng Tiền đóng cửa: Khách chật kín giữa trưa nắng, phát hiện một khoảng sân nhiều người Hà Nội chưa từng bước vào

Chỉ còn ít ngày trước khi 35 Tràng Tiền chính thức dừng đón khách, quầy Kem Tràng Tiền những ngày này nhộn nhịp hơn thường lệ. Người xếp hàng mua kem, người tranh thủ chụp ảnh, dường như ai cũng muốn lưu lại một chút ký ức trước ngày địa chỉ gần 70 năm tuổi khép lại.

Nhắc đến những món ăn gắn liền với ký ức Hà Nội, Kem Tràng Tiền gần như là cái tên khó có thể bỏ qua. Hơn 6 thập kỷ qua, số 35 Tràng Tiền không chỉ là nơi bán những que kem quen thuộc mà còn trở thành một “điểm hẹn” đặc biệt của người Hà Nội và du khách mỗi khi dạo quanh Hồ Gươm.

Thế nhưng, một địa chỉ đã quá quen thuộc với nhiều thế hệ đang chuẩn bị khép lại một chặng đường.

“Khép một điểm đến - Tiếp nối hành trình”, Kem Tràng Tiền viết trong thông báo, đồng thời gửi lời cảm ơn tới những khách hàng đã đồng hành cùng địa chỉ này trong suốt gần 70 năm.

Thông báo mới nhất từ Kem Tràng Tiền

Thông tin nhanh chóng nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội. Bên cạnh những tò mò về các điểm bán mới, không ít người bày tỏ sự tiếc nuối khi một địa chỉ từng gắn với những buổi hẹn, những que kem tuổi thơ và ký ức về Hà Nội sẽ không còn đón khách theo cách quen thuộc.

Và dường như, trước khi cánh cửa 35 Tràng Tiền chính thức khép lại, nhiều người cũng muốn tranh thủ ghé qua thêm một lần.

Theo ghi nhận ngày 5/9, chỉ từ mặt phố cho đến khu vực sân trong, khách ra vào liên tục, những hàng người nối nhau chờ mua kem. Có người tới ăn như một buổi đi chơi cuối tuần, có người tranh thủ check-in, cũng có người đơn giản muốn mua vài que kem quen thuộc trước khi điểm bán này dừng phục vụ.

Một ngày sau khi thông báo được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, không khí tại Kem Tràng Tiền 35 Tràng Tiền nhộn nhịp hơn thường lệ.

Từ ngoài phố vào giếng trời, đâu đâu cũng thấy khách ăn kem

Ngay từ phía mặt tiền phố Tràng Tiền, lượng người qua lại đã khá đông. Những nhóm bạn trẻ, gia đình có trẻ nhỏ hay khách du lịch ghé qua thường chọn mua kem rồi vừa thưởng thức vừa thong thả dạo bộ quanh khu vực.

Video: Khung cảnh tại Kem Tràng Tiền - số 35 Tràng Tiền vào ngày 5/9

Không ít người gần như mỗi người một que kem trên tay. Có người vừa ăn vừa trò chuyện, có người đứng trước biển hiệu quen thuộc để chụp ảnh. Khung cảnh vốn đã quen thuộc với Hà Nội nay dường như mang thêm một chút vội vàng, bởi nhiều thực khách biết rằng thời gian để thưởng thức kem tại chính địa chỉ 35 Tràng Tiền đang được đếm ngược.



Khách Việt Nam và khách quốc tế mua kem ở quầy phía bên ngoài phố Tràng Tiền

Bước vào phía trong, khu vực giếng trời với những hàng cây xanh và dãy ghế gỗ là nơi tập trung đông khách nhất. Trong tiết trời cuối hè đầu thu của Hà Nội, nhiều gia đình, nhóm bạn và các cặp đôi ngồi kín hai bên lối đi, vừa ăn kem vừa trò chuyện.

Không gian nơi đây vốn mang vẻ hoài cổ đặc trưng. Phía trên giếng trời là hàng trăm dây pháo đỏ, nón lá được treo làm điểm nhấn, kết hợp cùng những bảng hiệu gỗ khiến khu vực này vừa có nét xưa cũ, vừa trở thành một góc check-in được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Bước vào phía trong, khu vực giếng trời với những hàng cây xanh và dãy ghế gỗ là nơi tập trung đông khách nhất.

Một số du khách nước ngoài cũng ghé mua kem, nhưng phần đông thực khách vẫn là người Việt Nam. Đáng chú ý, cả các quầy bán kem phía ngoài mặt phố lẫn những quầy bên trong đều liên tục có khách, nhiều thời điểm người mua phải xếp hàng chờ đến lượt.

Không khí không đến mức hỗn loạn mà chủ yếu là cảnh đông đúc, tấp nập. Mọi người kiên nhẫn đứng thành hàng, lần lượt chọn vị kem rồi tìm chỗ ngồi hoặc mang ra ngoài thưởng thức.

Xếp hàng mua kem, tranh thủ chụp ảnh trước ngày 15/9

Tại các quầy phục vụ bên trong, những hàng người nối nhau chờ mua kem. Trước các quầy, tấm biển thông báo được đặt nổi bật với dòng chữ “Tạm biệt điểm bán - Flagship Store 35 Tràng Tiền từ 15/09”, như một lời nhắc về mốc thời gian mà địa chỉ này sẽ chính thức dừng đón khách.

Bên cạnh thông báo chia tay, khách hàng cũng được hướng dẫn tới những điểm bán khác của thương hiệu như 18 Hàng Bài, 44 Tràng Tiền và 18 Ngô Quyền.

Tấm biển thông báo được đặt nổi bật ở nhiều khu với dòng chữ “Tạm biệt điểm bán - Flagship Store 35 Tràng Tiền từ 15/09

Chính tấm biển này cũng trở thành một trong những điểm được nhiều người chú ý. Không ít bạn trẻ dừng lại chụp ảnh, có người tạo dáng ngay bên dòng chữ “Tạm biệt”, có người chọn góc giếng trời hoặc mặt tiền 35 Tràng Tiền làm phông nền.

Với họ, những bức ảnh này không chỉ đơn thuần là check-in. Đó có thể là cách để lưu lại một địa chỉ đã xuất hiện trong rất nhiều lần đi chơi, những buổi hẹn hò, những lần đưa gia đình đi dạo Hồ Gươm hay đơn giản là một que kem ăn vội giữa lòng Hà Nội.

Mọi người kiên nhẫn đứng thành hàng, lần lượt chọn vị kem rồi tìm chỗ ngồi hoặc mang ra ngoài thưởng thức.

Kem cốm, dừa, vani vẫn là những vị được gọi nhiều

Dù có rất nhiều lựa chọn, những hương vị quen thuộc vẫn được thực khách ưu tiên. Kem que vị dừa, vị cốm và vị vani là những vị được gọi khá nhiều tại quầy trong ngày ghi nhận.

Một nhóm du khách từ TP.HCM còn lựa chọn mua cả hộp kem để mang về, đồng thời thưởng thức ngay tại chỗ. Với tâm lý “đã xếp hàng thì ăn cho bõ”, nhóm khách này chia nhau khoảng 2 cây/người, vừa có thể thử nhiều hương vị hơn, vừa tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm tại địa chỉ nổi tiếng này.

Kem que được nhiều thực khách lựa chọn, sau đó tới kem ốc quế

Trong khi đó, một bộ phận khách trẻ lựa chọn kem ốc quế, vừa dễ ăn vừa có thể cầm trên tay đi dạo quanh khu vực Tràng Tiền.

Có lẽ cũng vì thế mà khung cảnh tại 35 Tràng Tiền những ngày này mang một cảm giác khá đặc biệt: vẫn là những que kem quen thuộc, những vị cốm, dừa, vani đã quá đỗi thân quen, những hàng người kiên nhẫn chờ tới lượt; nhưng phía sau đó là tâm lý muốn ăn thêm một lần, chụp thêm một tấm ảnh và giữ lại một chút ký ức trước ngày 15/9.

35 Tràng Tiền sẽ dừng đón khách, nhưng hành trình của Kem Tràng Tiền chưa dừng lại. Thương hiệu cho biết sẽ tiếp tục hoạt động tại những điểm bán mới giữa lòng phố cổ, trong đó có các flagship store tại 18 Hàng Bài, 44 Tràng Tiền và 18 Ngô Quyền.

Vì vậy, với nhiều người, đây có lẽ không phải lời chia tay với một món kem quen thuộc, mà chỉ là lời tạm biệt một địa chỉ đã trở thành ký ức.