Hãy tận dụng ăn 3 "báu vật" của tháng 9 này: Nấu thành 1 món hấp, 1 món hầm và 1 món canh cực ngon

3 món ăn này đều dễ làm, và nếu bạn ăn đúng cách, bạn sẽ tận hưởng một mùa thu ấm áp và dễ chịu.

Khi tháng 9 đến, những cơn gió buổi sáng và buổi tối trở nên mát mẻ hơn hẳn, và các chợ nông sản cũng thay đổi theo mùa. Có một câu nói của thế hệ trước lưu truyền lại như thế này: "Ăn ba món ngon này vào tháng 9, chân bạn sẽ khỏe mạnh suốt mùa thu" ám chỉ ba loại thực phẩm có lợi nhất nên ăn trong thời gian này. Chúng đang vào mùa, giá cả phải chăng và rất giàu dinh dưỡng. Quan trọng hơn, chúng có thể được chế biến theo nhiều cách khác nhau, khiến cả người già và trẻ em trong gia đình đều thích ăn.

Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ 3 món ăn tận dụng các nguyên liệu đang vào mùa và có giá rất rẻ, lại bổ dưỡng: Một món hấp, một món hầm và một món canh. Tất cả đều dễ làm, và nếu bạn ăn đúng cách, bạn sẽ tận hưởng một mùa thu ấm áp và dễ chịu.

1. Khoai môn

Khoai môn bắt đầu tràn ngập thị trường vào tháng 9. Khi bổ ra, nó có hoa văn tinh tế, phức tạp; sau khi hấp, nó trở nên bở, dẻo và hơi dính. Khoai môn giàu chất xơ và kali, giúp no lâu. Ngoài việc hấp và chấm đường, nấu canh xương bạn có thể bào khoai môn thành dạng sợi rồi trộn với thịt băm và nấm để làm bánh khoai môn viên hấp. Kết quả là một món ăn mềm và thơm ngon mà ngay cả những người không thích khoai môn cũng "ăn tì tì".

Món ăn gợi ý: Bánh khoai môn hấp nấm và thịt băm

Nguyên liệu: Nửa củ khoai môn, 200g thịt nạc vai, 3-5 cây nấm hương, nửa củ cà rốt, 2-3 muỗng canh bột bắp, nước tương, muối, hành lá thái nhỏ.

Cách làm món bánh khoai môn hấp nấm và thịt băm

Bước 1: Gọt vỏ khoai môn, rửa sạch và bào thành sợi mỏng. Sợi càng mỏng thì kết cấu sau khi hấp sẽ càng ngon hơn. Cắt nấm hương và cà rốt thành miếng nhỏ, rồi băm nhỏ thịt nạc. Cho một ít dầu vào chảo, xào thịt băm đến khi đổi màu, sau đó cho nấm hương và cà rốt thái hạt lựu vào xào đến khi thơm. Thêm một ít nước tương và muối, sau đó tắt bếp và để nguội.

Bước 2: Cho các nguyên liệu đã xào và khoai môn bào sợi vào một tô lớn, thêm 2-3 muỗng canh tinh bột (tinh bột khoai lang hoặc tinh bột bắp đều được). Đeo găng tay thực phẩm vào rồi trộn đều cho đến khi hỗn hợp có thể vo thành viên, không cần cho quá nhiều tinh bột. Làm ướt nhẹ lòng bàn tay, nặn khoai môn thành những viên nhỏ, rồi xếp lên đĩa.

Bước 3: Cho nước vào nồi hấp, sau đó để đĩa khoai môn lên xừng, bật bếp và bắt đầu hấp. Hấp trong 18-20 phút sau khi nước sôi, hoặc cho đến khi khoai môn bào sợi trở nên trong suốt. Sau đó rắc hành lá thái nhỏ lên trên trước khi dùng. Khoai môn sẽ mềm, dẻo và thơm, rất thích hợp để ăn vặt mà không bị ngấy.

2. Hạt dẻ

Hạt dẻ bắt đầu căng mọng vào tháng 9, giòn và ngọt khi ăn sống, và mềm ngọt khi nấu chín. Giàu tinh bột, hạt dẻ có thể là một loại thực phẩm thiết yếu. Khi hầm với thịt gà, chúng ngấm nước dùng và thường được ăn hết trước cả thịt. Khi bạn không muốn nấu quá nhiều món ăn khác nhau thì món ăn một nồi vừa có thịt vừa có tinh bột là lựa chọn hợp lý.

Món ăn gợi ý: Thịt gà hầm hạt dẻ

Nguyên liệu: Nửa con gà, 200g hạt dẻ, một ít đường phèn, gừng thái lát, hành lá cắt khúc, 2 hoa hồi, rượu nấu ăn, nước tương, nước tương đen, muối.

Cách làm món thịt gà hầm hạt dẻ

Bước 1: Khía hình chữ thập trên hạt dẻ, luộc trong nước khoảng 3 phút, rồi bóc vỏ khi còn nóng. Chặt thịt gà thành từng miếng, cho vào nồi nước lạnh chần sơ, sau đó rửa sạch bọt bẩn. Cho một ít dầu vào nồi, thêm vài viên đường phèn và đảo đều trên lửa nhỏ cho đến khi đường chuyển thành caramel. Khi thấy nổi bọt nhỏ, cho thịt gà vào đảo đều để thịt gà được phủ đều caramel.

Bước 2: Cho gừng thái lát, hành lá cắt khúc và hoa hồi vào, rưới rượu nấu ăn, sau đó thêm nước tương và nước tương đen, xào đến khi thịt gà đều màu, dậy mùi thơm. Đổ lượng nước nóng vào sao cho ngập các miếng gà, đun sôi ở lửa lớn, sau đó giảm lửa xuống mức trung bình và ninh trong 40 phút.

Bước 3: Thêm hạt dẻ và (nấm hương nếu bạn thích) vào và đun nhỏ lửa thêm khoảng 20 phút nữa. Hạt dẻ sẽ mềm và nhuyễn, thịt gà cũng mềm. Cuối cùng, đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh lại, để lại một ít nước dùng đặc để trộn với cơm - món này đặc biệt ngon! Đừng cho hạt dẻ vào quá sớm, nếu không chúng sẽ dễ bị nát trong quá trình nấu. Nếu thích ăn có vị cay, sau khi nấu xong bạn có thể cắt một ít ớt hiểm vào.

3. Củ sen

Củ sen mùa thu có hàm lượng tinh bột cao, giòn và ngọt khi ăn sống, còn khi hầm làm món canh thì mềm và bở. Canh sườn heo hầm củ sen là món ăn được nhiều người yêu thích với nước dùng trong, có màu hồng nhạt, rất dễ chịu cho dạ dày. Thêm một ít hạt ý dĩ, hạt sen, táo đỏ và củ hoa huệ, không cần nêm nếm cầu kỳ, món canh sẽ ngon với vị ngọt tự nhiên.

Món ăn gợi ý: Canh sườn heo hầm củ sen, hạt ý dĩ

Nguyên liệu: 500g sườn heo, 1 củ sen, một ít hạt ý dĩ, một ít hạt sen, một ít củ hoa huệ khô, 5-6 quả táo đỏ, muối.

Cách làm món canh sườn heo hầm củ sen, hạt ý dĩ

Bước 1: Rửa sạch rồi cho sườn heo vào nồi nước, thêm rượu nấu ăn, vài lát gừng rồi chần sơ. Hớt sạch bọt rồi vớt sườn ra rửa lại bằng nước ấm. Gọt vỏ củ sen, cắt thành khúc, rồi ngâm trong nước để tránh bị thâm đen. Ngâm hạt ý dĩ, hạt sen và củ hoa huệ khô trong nửa tiếng trước, rồi rửa sạch và bỏ hạt táo đỏ.

Bước 2: Cho sườn heo, hạt ý dĩ và hạt sen vào nồi, thêm nước nóng vừa đủ, tốt nhất là đổ lượng nước đủ dùng vào một lúc, không nên thêm trong quá trình nấu. Sau khi đun sôi trên lửa lớn, giảm lửa nhỏ, đậy nắp và ninh khoảng 40 phút.

Bước 3: Thêm củ sen, củ hoa huệ và táo đỏ, tiếp tục ninh thêm 20 phút nữa, cho đến khi củ sen mềm và sườn heo mềm đến mức dễ dàng tách khỏi xương. Thêm muối cho vừa ăn trước khi dùng. Món canh có vị ngọt thanh mát, với hương thơm của củ sen và táo đỏ hòa quyện, rất tốt cho dạ dày.

3 món ăn này đều dễ nấu và sử dụng những nguyên liệu phổ biến nhất ở chợ vào tháng 9. Chúng không đòi hỏi phương pháp chế biến phức tạp và rất ngon ngay cả khi được chuẩn bị đơn giản. Khoai môn hấp nấm và thịt băm có thể dùng làm món ăn kèm hoặc món chính; gà kho hạt dẻ là món ăn bổ dưỡng, rất hợp với cơm; canh củ sen thì thanh mát và không ngấy. Hãy tận dụng nguyên liệu đang vào mùa, giá rẻ và nhanh chóng chế biến thành các món ngon cho gia đình bạn.