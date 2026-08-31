Cậu bé khóc nức nở suốt chuyến tàu về Hà Nội chỉ vì sắp phải xa cốc cháo sườn ở Hải Phòng

Không cần chấm điểm, cũng chẳng cần nói “ngon xuất sắc”, cậu bé đã dùng nước mắt để chứng minh độ mê món cháo sườn Hải Phòng.

Một đoạn video ghi lại cảnh một cậu bé vừa ăn cháo vừa khóc nức nở trên chuyến tàu từ Hải Phòng về Hà Nội đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Lý do khiến cậu bé bật khóc lại vô cùng đáng yêu: tiếc vì từ hôm sau sẽ không còn được ăn món cháo sườn yêu thích.

Theo chia sẻ của người mẹ, gia đình vừa có chuyến foodtour Hải Phòng 2 ngày và cả hai ngày, cậu bé đều chỉ ăn cháo cô Dung ở 73 Hai Bà Trưng. Trước khi lên tàu về Hà Nội, cậu còn cố xách theo một cốc cháo để dành ăn trên đường. Thế nhưng vừa lên tàu, vì quá thèm, cậu đã ăn luôn.

Cậu bé vừa ăn cháo vừa khóc nức nở trên chuyến tàu từ Hải Phòng về Hà Nội, lý do là vì từ hôm sau sẽ không còn được ăn món cháo sườn yêu thích.

Người mẹ hài hước viết: “Đi foodtour Hải Phòng 2 ngày cả hai ngày đều chỉ ăn cháo cô Dung 73 Hai Bà Trưng. Cố xách tay 1 hộp mang về mà lên tàu thèm quá trót ăn rồi, vừa ăn vừa khóc vì từ mai không được ăn cháo nữa rồi. Nhờ các cô chú, các bác có đi Hải Phòng rồi về Hà Nội xách tay giúp cháu ạ”.

Trong video, cậu bé tay vẫn cầm cốc cháo gần hết, nước mắt ngắn nước mắt dài, vừa xúc từng thìa vừa sụt sịt: “Huhu, từ mai không được ăn cháo này…”.

Thấy con khóc, người mẹ phải dỗ dành: “Cứ ăn đi, nếu có ai đi Hải Phòng mẹ nhờ xách cháo từ Hải Phòng về cho”. Nghe vậy, cậu bé mới chịu nín, nhưng vẫn vừa ăn vừa sụt sịt, ánh mắt đầy tiếc nuối khi cốc cháo yêu thích đang vơi dần.

Cậu bé vừa ăn vừa sụt sịt, ánh mắt đầy tiếc nuối khi cốc cháo yêu thích đang vơi dần.

Theo chia sẻ thêm của người mẹ dưới phần bình luận, ban đầu cô thấy con trai buồn bã, nước mắt ngắn dài nên tưởng cậu bé có chuyện gì. Hỏi ra mới biết con oà lên khóc vì nghĩ từ hôm sau sẽ không được ăn món cháo này nữa. Sau đó, người mẹ lấy điện thoại quay lại khoảnh khắc này. Khoảng một phút sau, cô còn phải nhắc con giữ trật tự để không làm phiền những hành khách khác trên tàu.

Thế nhưng chính khoảnh khắc khóc vì… nhớ một món ăn lại khiến cậu bé nhanh chóng trở thành “food reviewer nhí” được chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đây có lẽ là một trong những màn review ẩm thực chân thực nhất, bởi chẳng cần nói món ăn ngon thế nào, chỉ nhìn cậu bé vừa ăn vừa khóc cũng đủ hiểu mức độ yêu thích.

Người mẹ cũng tiết lộ cô chưa từng thử món cháo này. “Nhưng thấy mọi người bình luận là ngon lắm, chắc ngon thật. Mẹ cháu cũng chưa ăn thử vì ở Hải Phòng món nào cũng ngon phải để dành bụng. Không nghĩ nó ngon tới mức con khóc nức nở như thế. Vét sạch bát luôn”, cô viết.

Đoạn video được chia sẻ rộng rãi đến mức tài khoản của chính chủ quán cháo cũng vào bình luận. Chủ quán viết: “Cô cảm ơn con, khách lần đầu ăn của quán cô mà ấn tượng như con đấy. Lần sau có dịp lại qua quán cô nhé. Yêu ghê cơ”.

Bên dưới video, dân mạng cũng không khỏi bật cười trước biểu cảm của cậu bé. Nhiều người nhận xét đây là kiểu review “không thể diễn”, thậm chí có người còn đùa rằng các quán cháo ở Hà Nội “tự ái” sau màn quảng cáo quá chân thực này.

“Review ẩm thực nó phải cảm xúc chân thực như vậy chứ”.

“Foodboy chính hiệu đây rồi. Những lần diễn viên không hề diễn”.

“Mẹ hướng cho cháu làm food review hoặc người chuyên đi review đồ đi ạ. Cảm xúc chân thật như thế này cực kỳ uy tín, cực hút view”.

“Riêng tôi mà ngồi gần bé này thì buồn cười chết chứ chả phiền đâu, thấy dễ thương mà. Kiểu không được ăn món ngon đó nữa cũng hụt hẫng và buồn chứ bộ”.

Ánh mắt hạnh phúc của cậu bé khi được mẹ mua cho cốc cháo mới vào ngày hôm sau. Nguồn: Evan Le

Có người còn chia sẻ trải nghiệm từng ăn món cháo này và cho biết họ cũng rất “ghiền”. Một bình luận kể rằng từng tìm khắp Hà Nội nhưng không tìm được hương vị giống cháo Hải Phòng, có lần thèm quá còn phải nhờ gửi xe limousine từ Hải Phòng lên Hà Nội. Người này cho biết thời điểm đó, một cốc cháo chỉ khoảng hơn 10.000 đồng nhưng tiền vận chuyển có khi hơn 100.000 đồng.

Quán cháo bình dân được nhiều người Hải Phòng yêu thích

Món cháo khiến cậu bé khóc nức nở là cháo sườn cô Dung, nằm tại số 73 Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải Phòng. Đây là một quán cháo bình dân, phục vụ nhiều món như cháo sườn, cháo trai, cháo ruốc, cháo quẩy; quán có cả chỗ ngồi trong nhà và ngoài trời.

Quán cháo vô tình viral đó là cháo sườn cô Dung, nằm tại số 73 Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải Phòng.

Cháo tại đây có hạt được xay nhuyễn, mịn, thường ăn kèm quẩy, ruốc, hành khô, hạt tiêu, rau mùi, ớt bột... Những nguyên liệu khá quen thuộc nhưng khi kết hợp lại tạo thành hương vị được nhiều thực khách yêu thích, đặc biệt là các bạn trẻ.

Cháo tại đây có hạt được xay nhuyễn, mịn, thường ăn kèm quẩy, ruốc, hành khô, hạt tiêu, rau mùi, ớt bột... Nguồn: Em Gái Hải Phòng

Trên Google, quán nhận được nhiều đánh giá 5 sao. Một thực khách nhận xét cháo sườn ở đây “mịn đúng kiểu cháo sườn cũ ngày xưa”, trong khi món thập cẩm có cả sườn và trai, giá bán khá mềm so với mặt bằng chung ở Hải Phòng.

Một người khác kể từng ghé quán vào khoảng 19h và chỉ còn món cháo mix trai - sườn. Suất 30.000 đồng kèm quẩy, ruốc được nhận xét là “no ú ụ”, cháo mịn, thơm, có vị ngọt từ sườn và trai, không quá mặn; phần trai khá to và quẩy mềm, dễ ăn.

Nguồn: Món Ngon Hải Phòng

Một đánh giá khác cho biết cháo sườn tại đây khá đầy đặn, có sườn, ruốc, trai tươi, quẩy và hành phi; giá khoảng 20.000-25.000 đồng/bát người lớn. Bên cạnh chất lượng món ăn, thực khách cũng dành lời khen cho sự thân thiện, đon đả của chủ quán.

Thậm chí, có người cho biết dù nhà cách quán khoảng 27 km, họ vẫn đi tới ăn cháo cô Dung khoảng 2 lần mỗi tuần. Những chia sẻ này phần nào lý giải vì sao một cốc cháo bình dân lại có thể khiến cậu bé trên chuyến tàu về Hà Nội vừa ăn vừa khóc vì tiếc đến vậy.