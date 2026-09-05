Một quán cà phê 'thời bao cấp' có tiếng ở Hà Nội thông báo đóng cửa sau 10 năm hoạt động

Quán cà phê tại khu tập thể A11 Tôn Thất Tùng (Khương Thượng, Hà Nội) vừa đóng cửa sau một thập kỷ hoạt động.

Quán Cư Xá nằm tại khu tập thể A11 Tôn Thất Tùng (Khương Thượng, Hà Nội). Ảnh: Cư Xá.



Thông tin được Cư Xá chia sẻ trên trang fanpage chính thức của quán. Theo đó, quán đã chính thức dừng hoạt động vào ngày 31/8/2026.

Cư Xá được Thùy Anh (28 tuổi) mở vào năm 2016 tại một căn nhà rộng khoảng 60 m² ở tầng 2 khu tập thể A11 Tôn Thất Tùng (Khương Thượng, Hà Nội). Sau đó, quán mở rộng diện tích lên khoảng 160 m².

Chia sẻ trên báo chí trước đây, Thùy Anh cho biết khu tập thể được xây dựng từ những năm 1980, là nơi gia đình Thùy Anh sinh sống và gắn bó từ những năm 1990.

Ban đầu đây là căn nhà của người bác trong gia đình. Khi gia đình người bác chuyển đi, hai chị em cô thuê lại căn nhà với mong muốn vừa lưu giữ những kỷ niệm tuổi thơ, vừa tạo một không gian để chia sẻ những ký ức về khu tập thể với bạn bè và những người từng sinh sống tại đây.

Từ câu chuyện này, Cư Xá được thiết kế theo phong cách những căn hộ tập thể Hà Nội đầu những năm 1990, với nhiều vật dụng và đồ trang trí mang đậm lối sống của thời bao cấp.

Không gian quán gợi nhớ phong cách sống của người dân Hà Nội thời bao cấp. Ảnh: Cư Xá.

Khi mới hoạt động, quán hướng tới nhóm khách lớn tuổi, với ý tưởng tạo ra một không gian để họ tìm lại những ký ức quen thuộc. Tuy nhiên, phong cách hoài niệm sau đó cũng thu hút nhiều khách hàng trẻ.

Các món quà vặt từng phổ biến với thế hệ 8X, 9X như mì tôm trẻ em, ô mai, kẹo thổi bong bóng, kẹo cao su viên bi hay kẹo C Thái được đưa vào không gian và trải nghiệm tại quán.

Ngoài ra, khách hàng đến quán có thể được tham gia một số hoạt động của quán như: Chơi cá ngựa, cờ tướng, trò chơi dân gian.... chương trình âm nhạc, học làm bánh chưng, đèn ông sao, vẽ tranh,...

Sau gần 10 năm hoạt động, Cư Xá cho biết quyết định đóng cửa không dễ dàng.

Những trải nghiệm tuổi thơ tại Cư Xá. Ảnh: Cư Xá.

Cư Xá không phải cái tên duy nhất nói lời chia tay trong năm nay. Tokyo Moon ở TP.HCM khép lại sau khoảng 10 năm hoạt động…Ka Coffee mới đây đóng cửa 3 chi nhánh ở Hà Nội, Cà phê Ní - một quán cà phê phong cách hoài niệm khác cũng đóng cửa sau 2 năm.

Những biến động này diễn ra trong bối cảnh thị trường F&B đang trải qua giai đoạn cạnh tranh và thanh lọc mạnh.

Theo Báo cáo thị trường Kinh doanh Ẩm thực Việt Nam năm 2025 của iPOS.vn, có tới 69,38% doanh nghiệp cho biết đang chịu tác động từ việc giá nguyên vật liệu tăng mạnh.

Trong khi đó, 34,5% người tiêu dùng tham gia khảo sát cho biết dự kiến giảm chi tiêu cho ăn uống trong năm 2026, tăng so với mức 31,1% của năm trước.