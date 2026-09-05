Một hòn đảo của Việt Nam lọt top 8 hòn đảo tuyệt vời nhất Đông Nam Á, nơi Sun Group đang làm khu đô thị 12.500 tỷ đồng và sở hữu một công trình giữa biển lập kỷ lục thế giới ngay ngày khai trương

Cát Bà lọt top 8 hòn đảo tuyệt vời nhất Đông Nam Á năm 2025, đồng thời sở hữu trụ cáp treo cao 214,8 m lập kỷ lục Guinness ngay ngày khai trương. Tại đây, Sun Group đang phát triển khu đô thị gần 50 ha, vốn 12.500 tỷ đồng.

Quần đảo Cát Bà thuộc đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng.

Quần đảo Cát Bà thuộc đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng, gồm 367 đảo, nằm ở phía nam vịnh Hạ Long, có tổng diện tích hơn 260 km2. Trong đó, đảo Cát Bà là đảo lớn thứ 3 Việt Nam, nổi bật với địa hình núi đá vôi, vùng biển xanh và hệ sinh thái đa dạng. Quần đảo được ví như “chuỗi ngọc xanh” giữa vịnh Bắc Bộ, đồng thời sở hữu nhiều lợi thế để phát triển du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp.

Tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long.

Một trong những công trình tạo dấu ấn tại đây là tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long do Sun Group đầu tư. Tuyến cáp treo chính thức vận hành từ ngày 6/6/2020, dài gần 4 km, sử dụng hệ thống cáp treo ba dây do Doppelmayr & Garaventa (Áo) thi công.

Ngay trong ngày khai trương, công trình được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới xác nhận danh hiệu “Trụ cáp treo cao nhất thế giới”. Kỷ lục thuộc về trụ cáp số 3 với chiều cao 214,8 m, tương đương một tòa nhà khoảng 48 tầng và cao hơn tòa Keangnam Hanoi Landmark Tower A&B cao 212 m.

Tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long.

Trụ cáp này cũng vượt qua kỷ lục trước đó của tuyến cáp treo Nữ Hoàng tại Hạ Long, với chiều cao 188,88 m. Từ cabin, du khách có thể quan sát toàn cảnh vùng biển Cát Hải - Cát Bà từ trên cao, hướng tầm nhìn về khu vực cảng container quốc tế Tân Cảng - Hải Phòng cùng các làng chài ven biển.

Để xây dựng tuyến cáp treo vượt biển, đội ngũ kỹ thuật phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là bài toán thi công trụ cáp giữa biển. Theo Sun World, các kỹ sư từng tính toán phương án đắp một “đảo nhân tạo” quy mô nhỏ làm công trường để tập kết vật tư và điều phối nhân lực trực tiếp trên biển.

Bên cạnh hệ thống cáp treo, Sun Group đang tiếp tục tạo dấu ấn tại Cát Bà với dự án Xanh Island Cát Bà do Sun Property, thành viên của tập đoàn, phát triển. Dự án có quy mô gần 50 ha, tổng mức đầu tư khoảng 12.500 tỷ đồng, được định hướng phát triển theo mô hình đô thị “all-in-one”, tích hợp các chức năng nghỉ dưỡng, thương mại, giải trí và dịch vụ.

Dự án thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island do Sun Property (thành viên Sun Group) phát triển tại trung tâm đảo Cát Bà.

Theo quy hoạch, Xanh Island được phát triển với mật độ xây dựng thấp, ưu tiên không gian xanh và sự hài hòa với hệ sinh thái tự nhiên của đảo. Dự án hướng tới mục tiêu góp phần đưa Cát Bà trở thành điểm đến sinh thái hàng đầu miền Bắc và xây dựng hình ảnh hòn đảo du lịch “Net Zero” đầu tiên của Việt Nam.

Điểm nhấn của dự án là công viên Central Park với phố trải nghiệm xanh, thác nước biểu tượng, đài phun nước và bãi cỏ chìm. Công viên được kết nối với công viên bãi biển Chu Tước, đồng thời liên kết cùng các công viên Thanh Long, Bạch Hổ và Huyền Vũ.

Được biết, quần đảo Cát Bà đồng thời sở hữu nhiều danh hiệu quốc tế và quốc gia về giá trị tự nhiên. Nơi đây được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới; quần đảo Cát Bà cùng vịnh Hạ Long được công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới; đồng thời có Vườn Quốc gia Cát Bà với hệ sinh thái đa dạng.

Dự án thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island do Sun Property (thành viên Sun Group) phát triển tại trung tâm đảo Cát Bà.

Không chỉ có giá trị về cảnh quan và sinh thái, Cát Bà còn được các tổ chức quốc tế đánh giá cao về tiềm năng du lịch. Trong danh sách 8 hòn đảo tuyệt vời nhất để khám phá ở Đông Nam Á công bố vào năm 2025, Cát Bà (Việt Nam) được tạp chí du lịch nổi tiếng National Geographic Traveller gợi ý là điểm đến lý tưởng cho những chuyến phiêu lưu.