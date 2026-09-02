Dịp 2/9, các hãng hàng không “chiều” khách thế nào: Làm vé cờ đỏ sao vàng, cho tiếp viên mặc trang phục theo chủ đề, giảm đúng 29% giá vé

Không khí Quốc khánh năm nay không chỉ xuất hiện ở quảng trường hay các điểm vui chơi mà còn được đưa lên những chuyến bay. Mỗi hãng một cách, từ vé máy bay phiên bản đặc biệt, trang phục mang sắc đỏ sao vàng đến những màn biểu diễn ngay giữa trời.

8Không chỉ tăng chuyến phục vụ nhu cầu đi lại trong kỳ nghỉ lễ, dịp Quốc khánh năm nay, nhiều hãng hàng không còn “cài” thêm những chi tiết mang màu sắc riêng vào hành trình, khiến chuyến bay trở thành một phần của không khí Tết Độc lập.

Từ tấm thẻ lên máy bay được thiết kế với cờ đỏ sao vàng, những bộ trang phục lấy cảm hứng từ quốc kỳ cho đến các chương trình giảm giá, tặng quà, minigame..., mỗi hãng chọn một cách khác nhau để tạo thêm trải nghiệm cho hành khách.

Vietnam Airlines: Từ tấm vé đến chuyến bay ở độ cao 10.000 m đều mang không khí Quốc khánh

Với Vietnam Airlines, dấu ấn Quốc khánh xuất hiện ngay từ thời điểm hành khách làm thủ tục. Trong 3 ngày từ 31/8 đến hết 2/9, hãng áp dụng phiên bản thẻ lên máy bay đặc biệt trên các chuyến bay nội địa khởi hành từ Hà Nội và TP.HCM.

Về cơ bản, tấm thẻ vẫn giữ thiết kế xanh - trắng quen thuộc, nhưng được bổ sung hình ảnh cờ đỏ sao vàng ở phần đầu. Chi tiết không quá cầu kỳ nhưng khiến chiếc boarding pass vốn chỉ là giấy tờ làm thủ tục bỗng trở thành một món đồ có thể giữ lại làm kỷ niệm.

Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 nhận thẻ lên tàu được thiết kế riêng với hình ảnh cờ Tổ quốc.

Không dừng ở đó, Vietnam Airlines còn mang không khí Quốc khánh lên một chuyến bay đặc biệt. Sáng 1/9, trên chuyến VN245 từ Hà Nội đi TP.HCM, 220 hành khách trên máy bay Airbus A350 đã có trải nghiệm khá khác thường: ở độ cao 10.000 m, các cán bộ, chiến sĩ Đoàn Nghi lễ Quân đội trực tiếp biểu diễn nhạc cụ ngay trên khoang hành khách.

Ba ca khúc “Đất nước trọn niềm vui”, “Nối vòng tay lớn” và “Như có Bác trong ngày đại thắng” lần lượt vang lên giữa chuyến bay. Trước phần biểu diễn, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đi dọc khoang máy bay trao cờ Tổ quốc cho hành khách. Đến tiết mục cuối, nhiều người cùng giơ cao lá cờ và hát theo giai điệu.

Các cán bộ, chiến sĩ Đoàn Nghi lễ Quân đội biểu diễn bằng nhạc cụ ngay trên khoang máy bay.

Đây là một phần trong chuỗi chương trình “Âm hưởng tự hào - Chắp cánh Việt Nam” do Vietnam Airlines phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh.

Có thể nói, với hãng hàng không quốc gia, “chiêu” dịp 2/9 năm nay không chỉ nằm ở một tấm vé đẹp hơn mà còn là việc biến chính khoang máy bay thành một không gian để hành khách cảm nhận không khí ngày lễ.

Bé Diệp An bất chợt hát theo tiếng nhạc của Đoàn Nghi lễ Quân đội.

Bên cạnh những hoạt động mang tính trải nghiệm, Vietnam Airlines Group cũng tăng mạnh nguồn cung. Nhóm gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO bổ sung khoảng 60.000 chỗ, nâng tổng cung lên gần 725.000 chỗ trên toàn mạng bay, với hơn 3.600 chuyến, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm trước.

Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam và tiếp viên Vietnam Airlines trao quà blind box phiên bản giới hạn mascot chủ đề 2/9 tới hành khách sau chương trình âm nhạc.

Vietjet: Đưa cờ đỏ sao vàng lên cả trang phục của nhân viên, tiếp viên

Nếu Vietnam Airlines tạo điểm nhấn bằng boarding pass và chương trình biểu diễn trên máy bay, Vietjet lại chọn cách trực quan hơn: đưa sắc đỏ sao vàng lên trang phục của đội ngũ phục vụ hành khách.

Sắc đỏ – vàng nổi bật trên trang phục của các tiếp viên hòa cùng giai điệu “Hello Việt Nam”, mang niềm tự hào về đất nước đến gần hơn với mỗi hành khách.

Trong dịp Quốc khánh năm nay, nhân viên Vietjet tại sân bay khoác lên mình những trang phục mang hình ảnh cờ đỏ sao vàng cách điệu. Trên các chuyến bay, sắc đỏ - vàng tiếp tục xuất hiện trên trang phục của tiếp viên, cùng giai điệu “Hello Việt Nam” vang lên giữa khoang máy bay.

Trên một số chuyến bay, hành khách còn được nhận những món quà lưu niệm phiên bản giới hạn mang dấu ấn 2/9. Như vậy, với Vietjet, không khí Quốc khánh được tạo ra từ nhiều điểm chạm: từ sân bay, trang phục nhân viên đến âm nhạc và những món quà nhỏ trên chuyến bay.

Trên một số chuyến bay, hành khách còn nhận được những món quà lưu niệm phiên bản giới hạn mang dấu ấn 2/9

Hãng cũng chuẩn bị thêm nguồn lực khá lớn cho cao điểm lễ, dự kiến bổ sung khoảng 82.000 chỗ trong giai đoạn phục vụ Quốc khánh.

Sun PhuQuoc Airways: “Chơi” đúng con số 29%

Trong khi hai hãng trên tập trung vào trải nghiệm, Sun PhuQuoc Airways lại có một cách “chiều” khách dễ nhìn thấy ngay trên giá vé: giảm đúng 29% nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Hãng triển khai chương trình với mã QUOCKHANH, giảm 29% giá vé cơ bản cho hạng Economy Lite trên một số hành trình. Thời gian đặt vé từ 31/8 đến 2/9/2026, trong khi thời gian bay được áp dụng kéo dài đến 29/12, tùy chặng và khung giờ.

Sun PhuQuoc Airways giảm đúng 29% nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Mức giảm 29% được lựa chọn khá “đúng dịp”, gắn trực tiếp với ngày 2/9. Các hành trình áp dụng trải rộng từ Phú Quốc, Đồng Hới đến một số điểm đến miền Trung và khu vực Đông Bắc như Vân Đồn.

Với những người chưa nhất thiết phải đi ngay trong kỳ nghỉ, đây cũng là một cách để hãng kéo nhu cầu sang giai đoạn sau lễ, khi khách có thể tranh thủ những chuyến đi cuối năm.

Sắc đỏ sao vàng hiện diện ở trên những hành trình bay của Sun PhuQuoc Airways.

Vietravel Airlines: Không giảm giá ồ ạt, chuyển sang “rủ” khách săn vé

Vietravel Airlines lại chọn một cách khác để tạo tương tác với hành khách: tổ chức minigame “Gọi tên điểm đến - Nhận vé cùng bay”.

Người tham gia bình luận điểm đến muốn tới, lý do lựa chọn, đồng thời tag 3 người bạn và thực hiện các bước tương tác theo yêu cầu. Giải Nhất là một vé máy bay khứ hồi nội địa của Vietravel Airlines; ngoài ra còn có 5 giải Nhì, mỗi giải là voucher 500.000 đồng và 10 giải Khuyến khích, mỗi giải nhận voucher 200.000 đồng. Chương trình kéo dài đến hết ngày 13/9/2026.

Vietravel Airlines cũng tổ chức minigame đặc biệt dành riêng cho ngày 2/9.

Cách làm này biến việc săn ưu đãi thành một hoạt động tương tác trên mạng xã hội, đồng thời khiến hành khách bắt đầu nghĩ về điểm đến tiếp theo ngay trong kỳ nghỉ 2/9.

Mỗi hãng một cách “chiều” khách

Nếu nhìn tổng thể, các hãng hàng không đang chọn những cách khá khác nhau để tạo dấu ấn trong mùa Quốc khánh.

Vietnam Airlines biến tấm boarding pass thành món đồ lưu niệm, thậm chí đưa âm nhạc của Đoàn Nghi lễ Quân đội lên độ cao 10.000 m. Vietjet đưa sắc đỏ sao vàng lên trang phục, âm nhạc và quà tặng. Sun PhuQuoc Airways chọn cách đơn giản hơn nhưng dễ gây chú ý bằng mức giảm đúng 29%. Trong khi đó, Vietravel Airlines lại kéo hành khách tham gia minigame săn vé và voucher.

Các hãng hàng không đang chọn những cách khác nhau để tạo dấu ấn trong mùa Quốc khánh.

Điểm chung là các hãng không chỉ cạnh tranh bằng số chuyến bay hay giá vé trong dịp cao điểm. Những chi tiết mang màu sắc Quốc khánh đang được đưa vào hành trình để biến một chuyến bay vốn rất quen thuộc thành một trải nghiệm có thêm câu chuyện, có thứ để chụp ảnh, chia sẻ và thậm chí giữ lại sau khi chuyến đi kết thúc.

Trong bối cảnh nhu cầu đi lại dịp 2/9 tăng cao, Vietnam Airlines Group đã bổ sung 60.000 chỗ, Vietjet bổ sung 82.000 chỗ, trong khi các chương trình ưu đãi và hoạt động tương tác của nhiều hãng tiếp tục được triển khai. Vì thế, với hành khách, mùa Quốc khánh năm nay không chỉ là câu chuyện “bay đi đâu”, mà ngay cả trải nghiệm trên hành trình cũng có thêm nhiều thứ để mong chờ.

Ảnh: Vietnam Airlines, Vietjet Air, Sun PhuQuoc Airways, Vietravel Airlines