725.000 chỗ, hơn 3.600 chuyến bay: Vé máy bay dịp 2/9 vẫn có chặng kín 100%

Cùng bay ngày 29/8 nhưng có chặng đã hết sạch vé, có chặng vẫn còn nhiều lựa chọn với giá từ vài trăm nghìn đồng. Nguồn cung tăng mạnh được kỳ vọng giúp hạ nhiệt giá vé dịp Quốc khánh.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày được kỳ vọng thúc đẩy mạnh nhu cầu đi lại, đặc biệt trên các đường bay đến điểm du lịch. Tỷ lệ đặt chỗ trên nhiều chặng bay trọng điểm nội địa đang tăng nhanh, trong đó một số chặng đã gần kín hoặc hết vé. Dù vậy, mặt bằng giá vé năm nay có dấu hiệu hạ nhiệt so với các năm trước nhờ nguồn cung được tăng cường.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, sau cao điểm du lịch Hè, các hãng hàng không đã nâng tải cung ứng dịp Quốc khánh trên những đường bay du lịch trọng điểm nội địa lên gần 1 triệu ghế, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, trong ngày cao điểm 29/8, tỷ lệ đặt chỗ trên nhiều chặng bay chính đã vượt 55%. Cụ thể, đường bay Hà Nội - Đà Nẵng đạt 55%, Hà Nội - Phú Quốc đạt 69%. Một số chặng thậm chí đã gần như kín chỗ như TPHCM - Tuy Hòa đạt 99%, TPHCM - Côn Đảo đạt 98%, riêng Hà Nội - Chu Lai đã đạt 100%.

Sau cao điểm du lịch Hè, các hãng hàng không đã nâng tải cung ứng dịp Quốc khánh trên những đường bay du lịch trọng điểm nội địa lên gần 1 triệu ghế, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ. Ảnh minh họa

Ở chiều ngược lại, một số đường bay vẫn còn tương đối nhiều chỗ trống. Ngày 29/8, tỷ lệ đặt chỗ trên chặng TPHCM - Phú Quốc mới đạt 48%, TPHCM - Nha Trang đạt 42%. Trong khi đó, trục Hà Nội - TPHCM có tỷ lệ đặt chỗ trung bình dưới 39%, chủ yếu do tần suất khai thác lớn và tâm lý hành khách thường có xu hướng đặt vé sát ngày.

Trước nhu cầu tăng cao, Vietnam Airlines Group cho biết sẽ bổ sung khoảng 60.000 chỗ trong dịp Quốc khánh, nâng tổng tải cung ứng toàn mạng lên gần 725.000 chỗ, tương ứng hơn 3.600 chuyến bay, tăng 25% so với cùng kỳ. Nguồn lực được ưu tiên cho trục Hà Nội - TPHCM và các điểm đến có nhu cầu cao như Đà Nẵng, Cam Ranh, Huế, Đà Lạt và Phú Quốc.

Đại diện hãng nhận định, kỳ nghỉ 2/9 là kỳ nghỉ lễ dài cuối cùng trong năm nên nhu cầu đi lại vẫn duy trì đà tăng. Việc chủ động tăng tải từ sớm được kỳ vọng giúp ổn định nguồn cung, trong bối cảnh chi phí khai thác, đặc biệt là giá nhiên liệu, vẫn ở mức cao.

Vietnam Airlines Group cho biết sẽ bổ sung khoảng 60.000 chỗ trong dịp Quốc khánh, nâng tổng tải cung ứng toàn mạng lên gần 725.000 chỗ, tương ứng hơn 3.600 chuyến bay, tăng 25% so với cùng kỳ.

Cục Hàng không Việt Nam dự báo tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay du lịch trọng điểm sẽ tiếp tục tăng nhanh trong những ngày cận lễ. Tuy nhiên, các hãng vẫn còn dư địa kích cầu thông qua các chương trình khuyến mại và điều chỉnh tải cung ứng theo nhu cầu thực tế.

Giá vé nhiều chặng có dấu hiệu hạ nhiệt

Bên cạnh tỷ lệ lấp đầy tăng cao, giá vé máy bay dịp 2/9 cũng là vấn đề được nhiều hành khách quan tâm. Khảo sát giá vé cho các chuyến bay ngày 29/8 cho thấy mặt bằng chung năm nay có dấu hiệu hạ nhiệt so với một số năm trước, dù vẫn cao hơn đáng kể so với ngày thường. Các mức giá thấp chủ yếu tập trung vào những chuyến bay sáng sớm hoặc đêm muộn.

Trên chặng Hà Nội - Phú Quốc ngày 29/8, giá vé của Vietjet dao động khoảng 1,6 - 3,4 triệu đồng/chiều, chưa bao gồm thuế, phí. Trong khi đó, Vietnam Airlines đã hết vé phổ thông, với mức giá khoảng 5 triệu đồng/chiều.

Chặng Hà Nội - TPHCM có giá phổ biến khoảng 1,1 - 3,6 triệu đồng/chiều, tùy hãng và khung giờ. Với đường bay Hà Nội - Đà Nẵng, vé Vietjet ở mức khoảng 1 - 1,6 triệu đồng/chiều, chưa gồm thuế, phí; Vietnam Airlines khoảng 1,8 - 2,4 triệu đồng/chiều, đã gồm thuế, phí.

Chặng Hà Nội - TPHCM có giá phổ biến khoảng 1,1 - 3,6 triệu đồng/chiều, tùy hãng và khung giờ.

Trên chặng Hà Nội - Huế, Vietjet có giá khoảng 1,1 - 1,6 triệu đồng/chiều, chưa gồm thuế, phí. Vietnam Airlines có giá khoảng 2,2 - 2,4 triệu đồng/chiều, đã gồm thuế, phí, song số lựa chọn giờ bay không còn nhiều, chủ yếu là các chuyến chiều và tối.

Với đường bay Hà Nội - Đà Nẵng, vé Vietjet ở mức khoảng 1 - 1,6 triệu đồng/chiều, chưa gồm thuế, phí; Vietnam Airlines khoảng 1,8 - 2,4 triệu đồng/chiều, đã gồm thuế, phí.

Chặng Hà Nội - Nha Trang có giá Vietjet khoảng 1,7 - 2,8 triệu đồng/chiều, chưa gồm thuế, phí; Vietnam Airlines khoảng 2,6 - 3,6 triệu đồng/chiều, đã gồm thuế, phí. Với chặng Hà Nội - Đà Lạt, giá Vietjet dao động 2,2 - 2,8 triệu đồng/chiều, chưa gồm thuế, phí, trong khi Vietnam Airlines khoảng 3,7 triệu đồng/chiều, đã gồm thuế, phí.

Với chặng Hà Nội - Đà Lạt, giá Vietjet dao động 2,2 - 2,8 triệu đồng/chiều, chưa gồm thuế, phí, trong khi Vietnam Airlines khoảng 3,7 triệu đồng/chiều, đã gồm thuế, phí.

Ở chiều từ TPHCM đi Hà Nội, giá Vietjet hiện khoảng 890.000 đồng - 2,1 triệu đồng/chiều, chưa gồm thuế, phí; Vietnam Airlines khoảng 3,7 triệu đồng/chiều, đã gồm thuế, phí.

Chặng TPHCM - Đà Nẵng của Vietjet có giá khoảng 1,1 - 1,6 triệu đồng/chiều, chưa gồm thuế, phí và vẫn còn nhiều chỗ. Trong khi đó, Vietnam Airlines có giá khoảng 2,3 - 2,5 triệu đồng/chiều, với nhiều chuyến đã hết vé hạng phổ thông và phổ thông đặc biệt.

Ở chiều từ TPHCM đi Hà Nội, giá Vietjet hiện khoảng 890.000 đồng - 2,1 triệu đồng/chiều, chưa gồm thuế, phí; Vietnam Airlines khoảng 3,7 triệu đồng/chiều, đã gồm thuế, phí.

Với đường bay TPHCM - Phú Quốc, giá Vietjet dao động 490.000 đồng - 1,1 triệu đồng/chiều, chưa gồm thuế, phí; Vietnam Airlines khoảng 1,5 - 1,9 triệu đồng/chiều, đã gồm thuế, phí. Một số chuyến của Vietnam Airlines đã hết vé hạng phổ thông.

Với đường bay TPHCM - Phú Quốc, giá Vietjet dao động 490.000 đồng - 1,1 triệu đồng/chiều, chưa gồm thuế, phí; Vietnam Airlines khoảng 1,5 - 1,9 triệu đồng/chiều, đã gồm thuế, phí. Một số chuyến của Vietnam Airlines đã hết vé hạng phổ thông.

Đáng chú ý, chặng TPHCM - Đà Lạt của Vietjet đã hết sạch chỗ. Vietnam Airlines cũng hết vé phổ thông, chỉ còn hạng phổ thông đặc biệt và thương gia với mức giá khoảng 2,9 - 11 triệu đồng/chiều, đã gồm thuế, phí. Trong ngày 29/8, hành khách chỉ còn khoảng 2 lựa chọn chuyến bay, trong đó một chuyến là hành trình nối chuyến tại Nội Bài.

Chặng TPHCM - Đà Nẵng của Vietnam Airlines có giá khoảng 2,3 - 2,5 triệu đồng/chiều, với nhiều chuyến đã hết vé hạng phổ thông và phổ thông đặc biệt.

Tương tự, chặng TPHCM - Tuy Hòa đã kín chỗ ngày 29/8. Với chặng TPHCM - Chu Lai, giá vé hiện dao động khoảng 1,9 - 2,4 triệu đồng/chiều, đã gồm thuế, phí.

Chặng TPHCM - Tuy Hòa đã kín chỗ vào ngày 29/8

So với năm 2025, giá vé trên một số chặng năm nay đã giảm nhờ nguồn cung dồi dào hơn. Tuy nhiên, hành khách muốn tiết kiệm chi phí vẫn cần lựa chọn những khung giờ ít thuận tiện như sáng sớm hoặc đêm muộn.

Đường sắt tăng cường nhiều chuyến tàu dịp lễ

Không chỉ hàng không, ngành đường sắt cũng lên phương án tăng cường tàu nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại trong kỳ nghỉ Quốc khánh. Tính đến ngày 21/8, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt cho biết đã bán khoảng 64.000 vé cho các tuyến tàu dịp lễ.

Bên cạnh 6 đôi tàu Thống nhất Bắc - Nam chạy thường xuyên, đơn vị tổ chức thêm 4 chuyến SE23, SE24, xuất phát từ Hà Nội và Sài Gòn vào các ngày 28 và 31/8. Các tuyến ngắn cũng được tăng cường, gồm các chặng Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội - Vinh, Hà Nội - Hải Phòng. Ở phía Nam, các tuyến Sài Gòn - Quy Nhơn, Sài Gòn - Nha Trang và Sài Gòn - Phan Thiết cũng được bổ sung chuyến.

Tính chung, ngành đường sắt dự kiến chạy thêm 4 chuyến tàu Thống nhất và 33 chuyến tàu khách khu đoạn trong dịp lễ.

Ngành đường sắt cũng lên phương án tăng cường tàu nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại trong kỳ nghỉ Quốc khánh. Ảnh minh họa

Đáng chú ý, sáng 28/8 tại ga Đồng Hới, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ khai trương đoàn tàu du lịch “Cố đô Huế - Phong Nha: Hành trình di sản Thế giới”. Đoàn tàu gồm 8 toa, có sức phục vụ hơn 300 hành khách, được kỳ vọng mang đến thêm một lựa chọn di chuyển kết hợp du lịch cho hành khách trong dịp nghỉ lễ.