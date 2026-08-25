Nhà hàng lịch sử gần 100 năm duy nhất bên cạnh Hồ Gươm, lợi nhuận lên tới cả triệu USD

Năm 2026, Thủy Tạ đặt kế hoạch tổng doanh thu 88,44 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 20,71 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh 2025 và kế hoạch 2026 của CTCP Thuỷ Tạ

Theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, Công ty CP Thủy Tạ ghi nhận doanh thu thuần gần 73 tỷ đồng, tăng 18,5% so với năm trước.

Lợi nhuận trước thuế tăng 31% lên 26,7 tỷ đồng, ghi dấu việc doanh nghiệp lần đầu cán mốc lợi nhuận triệu đô.﻿

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Thủy Tạ đạt gần 92 tỷ đồng, tăng khoảng 30% so với đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền tăng từ hơn 4 tỷ đồng lên gần 26,95 tỷ đồng. Công ty còn có 53,5 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn. Tổng cộng, hai khoản này đạt khoảng 80,45 tỷ đồng, tương đương 87,5% tổng tài sản.



Tài sản ngắn hạn đạt 84,75 tỷ đồng, lớn gấp hơn 5 lần nợ ngắn hạn, cho thấy khả năng thanh khoản cao. Tổng nợ phải trả ở mức hơn 19 tỷ đồng, chiếm khoảng 20,7% tổng tài sản, trong khi vốn chủ sở hữu tăng lên gần 73 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ 2026, cổ đông Thủy Tạ đã thông qua phương án dành 4,8 tỷ đồng trả cổ tức năm 2025.

Năm 2026, Thủy Tạ đặt kế hoạch tổng doanh thu 88,44 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 20,71 tỷ đồng. Doanh nghiệp dự kiến đầu tư nâng cấp Nhà hàng Thủy Tạ, phát triển nhà hàng Thủy Tạ Gourmet, nghiên cứu mở thêm cửa hàng tại Hà Nội và đẩy mạnh chuyển đổi số trong vận hành.

Hoạt động của doanh nghiệp những năm gần đây: Rời sàn chứng khoán, Tách công ty

Công ty Cổ phần Thủy Tạ (mã chứng khoán TTJ) lên sàn giao dịch UPCoM vào ngày 20/6/2017. Sau hơn ba năm giao dịch với thanh khoản thấp, công ty đã hủy đăng ký giao dịch và rời sàn vào ngày 19/1/2021 do không còn đủ điều kiện là công ty đại chúng.

﻿Sau khi rời sàn chứng khoán khoảng 2 năm và báo lãi kỷ lục vào năm sau đó, Thuỷ Tạ có động thái tách công ty.

Ngày 27/06/2023, Tổng Công ty thương mại Hà Nội - CTCP (Hapro, UPCoM: HTM) nhận được công văn của CTCP Thủy Tạ và CTCP Thực phẩm Thủy Tạ về việc thực hiện phương án tách công ty.



Theo đó, CTCP Thực phẩm Thủy Tạ được tách từ CTCP Thủy Tạ (công ty bị tách). Sau khi tách công ty, số lượng cổ phần của CTCP Thủy Tạ và CTCP Thực phẩm Thủy Tạ do HTM sở hữu đều là 449,925 cp, tương ứng 30% vốn điều lệ.



Như vậy, với việc công ty liên kết của HTM là CTCP Thủy Tạ thực hiện phương án tách công ty, HTM có thêm 1 công ty liên kết là CTCP Thực phẩm Thủy Tạ.

Về lý do tách công ty, CTCP Thủy Tạ cho biết, ngành sản xuất thực phẩm tại Việt Nam là một trong những ngành nghề có xu hướng tăng trưởng mạnh, từng bước cung ứng nhiều sản phẩm có sức cạnh tranh cao, chiếm lĩnh thị trường nội địa và gia tăng sản xuất. Trong khi đó, dây chuyền sản xuất kem và nước tinh khiết mang thương hiệu Thủy Tạ của Công ty đã lạc hậu với công suất thấp không đáp ứng được nhu cầu và thị hiếu ngày càng cao của khách hàng, các đối thủ cạnh tranh thì ngày càng nhiều với dây chuyền sản xuất và công nghệ hiện đại.



Vì vậy, để mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh cho thương hiệu kem và nước tinh khiết của Thủy Tạ, thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhà hàng và bất động sản, Công ty cần cơ cấu lại tổ chức, tách biệt mảng sản xuất kinh doanh thực phẩm và mảng kinh doanh dịch vụ, bất động sản để chuyên biệt hóa các lĩnh vực kinh doanh, tạo điều kiện cho mỗi mảng hoạt động tiếp tục phát triển hiệu quả hơn.

Lịch sử của thương hiệu Thuỷ Tạ ﻿

Nhà hàng Thủy Tạ (Nhà Thuỷ Tạ) nằm tại 1 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội là một công trình kiến trúc cổ của thủ đô Hà Nội, được xây dựng từ năm 1935 và khánh thành vào năm 1936. Đây là nơi tụ họp của “ông Tây bà đầm” thời hoàng kim của họ. Đến nay nhà Thuỷ tạ đã được 90 năm.

Tòa nhà được xây dựng uốn cong theo mép bờ hồ, dài khoảng hơn 50 m với diện tích khoảng 600 m2. Theo nguyên mẫu, tầng hai không có mái ngói mà chỉ có các cột làm giàn hoa để dành không gian thoáng đãng cho khách ngồi uống nước và ngắm cảnh Hồ Gươm.

Năm 1954 Thủ đô giải phóng, nhà hàng Thủy Tạ được sử dụng làm thư viện cho cán bộ, bộ đội, sinh viên đến đọc sách báo. Qua nhiều lần tổ chức, sát nhập chia tách từ cơ sở chuyên phục vụ người giàu thời Pháp thuộc, Thủy Tạ trở thành cơ sở phục vụ các tầng lớp nhân dân lao động thủ đô về các mặt hàng giải khát, cà phê, nước chanh, quả, nước cam quả, chè đỗ xanh… Cửa hàng giải khát Thủy Tạ còn có các chiếc xe di động dọc ngang phố phường phục vụ cán bộ, bộ đội, nhân dân Thủ đô và khách vãng lai.



Từ tháng 05/1958, Nhà hàng Thuỷ Tạ, được thành lập.

Ngành nghề chính hiện nay là kinh doanh nhà hàng ăn uống; sản xuất và kinh doanh sản phẩm kem công nghiệp mang thương hiệu Thuỷ Tạ; sản xuất và kinh doanh sản phẩm nước tinh khiết mang thương hiệu Pha Lê; dịch vụ kinh doanh vật tư ngành ảnh. Hiện nay, Công ty tập trung kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ chính trên địa bàn thành phố Hà Nội.