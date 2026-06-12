Việt Nam có 1 hàng kem bình dân đón Tổng thống Hàn Quốc, sản xuất tới 1 triệu lít/năm, nằm ngay báu vật của Hà Nội

Không phải nhà hàng sang trọng hay món ăn cao cấp, thứ khiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung dừng chân trong chuyến thăm Hà Nội lại là một cây kem Thủy Tạ bên Hồ Gươm. Đằng sau thương hiệu bình dị ấy là câu chuyện gần 70 năm gắn liền với ký ức tuổi thơ và văn hóa ẩm thực của người Hà Nội.

Từ buổi dạo Hồ Gươm của Tổng thống Hàn Quốc đến thương hiệu kem gắn bó với người Hà Nội

Giữa lịch trình dày đặc với các cuộc hội đàm, ký kết và tiếp kiến cấp cao, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng Phu nhân lại chọn kết thúc buổi tối bằng một cây kem bên bờ Hồ Gươm. Khoảnh khắc giản dị ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến hàng triệu người Hàn Quốc lần đầu biết đến cái tên Thủy Tạ.

Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc mua kem Thuỷ Tạ cho đoàn thưởng thức

Tối 23/4/2026, sau chuỗi hoạt động ngoại giao tại Việt Nam, Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, thưởng thức phở tại một nhà hàng trên phố Đinh Liệt trước khi ghé mua kem Thủy Tạ và ngắm phố phường Hà Nội về đêm. Đáng chú ý, Phu nhân Kim Hae Kyung còn chia kem cho các thành viên trong đoàn tùy tùng, tạo nên hình ảnh gần gũi, đời thường hiếm thấy trong một chuyến thăm cấp nhà nước.

Hình ảnh Phu nhân vừa thưởng thức kem Thuỷ Tạ vừa ngắm phố phường mang lại cảm giác gần gũi nhưng đầy sức hút.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là thương hiệu được lựa chọn không phải một nhà hàng hay điểm đến sang trọng, mà là quầy kem đã hiện diện hơn 60 năm bên bờ Hồ Gươm. Trong không gian mát mẻ ven hồ, hình ảnh Tổng thống, Phu nhân và các thành viên trong đoàn vừa thưởng thức kem vừa dạo phố mang đến cảm giác thân thiện, giản dị nhưng đầy sức hút. Việc lựa chọn một thương hiệu mang đậm dấu ấn Hà Nội như Thủy Tạ cũng phần nào cho thấy sự quan tâm tới những trải nghiệm văn hóa bản địa trong chuyến thăm Việt Nam.

Hàng kem hơn 60 năm tuổi, sản xuất 1 triệu lít mỗi năm

Không chỉ là một địa chỉ quen thuộc của du khách, kem Thủy Tạ còn gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội, trở thành một phần trong bức tranh văn hóa ẩm thực của Thủ đô.

Tiền thân của thương hiệu là Nhà hàng Thủy Tạ, được thành lập vào tháng 5/1958. Đây là nhà hàng duy nhất nằm ngay bên bờ Hồ Gươm, tại vị trí trung tâm của Thủ đô. Trong giai đoạn đầu, khi điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn và thu nhập người dân chưa cao, Thủy Tạ tập trung vào các dòng kem bình dân như kem đá và những hương vị truyền thống.

Kem Thủy Tạ gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội

Nhìn từ quầy kem nhỏ bên hồ, ít ai nghĩ phía sau là cả một hệ thống sản xuất quy mô công nghiệp. Năm 1999, Thủy Tạ đưa vào vận hành nhà máy kem công nghiệp ứng dụng công nghệ Ý với công suất khoảng 1 triệu lít mỗi năm. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, giúp thương hiệu mở rộng thị trường và trở thành một trong những doanh nghiệp kem có thị phần lớn tại Hà Nội và khu vực phía Bắc thời điểm đó.

Từ 14 dòng sản phẩm trong những ngày đầu vận hành nhà máy, đến nay Thủy Tạ đã phát triển danh mục lên khoảng 50 loại kem khác nhau, tiếp tục duy trì vị thế là một trong những thương hiệu kem lâu đời và quen thuộc nhất của Hà Nội.

Menu đa dạng các loại kem của Thuỷ Tạ

Bí quyết giữ chân nhiều thế hệ thực khách

Kem Thủy Tạ sở hữu hương vị riêng khó nhầm lẫn: thanh mát, ngọt dịu nhưng vẫn đậm chất truyền thống Hà Nội. Trải qua nhiều lần đổi mới và mở rộng sản phẩm, thương hiệu này vẫn giữ được những nét đặc trưng đã làm nên tên tuổi suốt nhiều thập kỷ. Những cái tên quen thuộc như kem bạc hà chanh, sữa chua dâu, kem sô cô la phủ hạt điều hay kem ốc quế đã trở thành ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ người Hà Nội. Với du khách, đây cũng là một trong những món ăn gắn liền với trải nghiệm dạo quanh Hồ Gươm.

Một trong những yếu tố giúp Thủy Tạ duy trì sức hút là sự chú trọng vào chất lượng nguyên liệu. Sữa được nhập khẩu từ New Zealand, trong khi cốm, khoai môn, trái cây và nhiều nguyên liệu khác được tuyển chọn từ các vùng nguyên liệu nổi tiếng trong nước. Đặc biệt, màu sắc của sản phẩm được tạo từ các nguyên liệu tự nhiên như nghệ, dong riềng thay vì phẩm màu tổng hợp, góp phần mang đến sự an toàn và tạo dấu ấn riêng cho thương hiệu.

Kem Thủy Tạ sở hữu hương vị thanh mát, ngọt dịu nhưng vẫn đậm chất truyền thống Hà Nội

Bên cạnh các dòng kem truyền thống, Thủy Tạ liên tục phát triển sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường. Từ kem que, kem ốc quế đến kem hộp, kem cân, thương hiệu mang đến nhiều lựa chọn cho các nhóm khách hàng khác nhau. Trong đó, các dòng kem hộp và kem cân không chỉ phục vụ người tiêu dùng trực tiếp mà còn được sử dụng tại nhiều nhà hàng, khách sạn ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Suốt gần bảy thập kỷ phát triển, Thủy Tạ đã chứng kiến nhiều biến động của thị trường kem Việt Nam, đặc biệt khi hàng loạt thương hiệu lớn như KIDO Foods hay Vinamilk liên tục mở rộng thị phần. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, thương hiệu kem bên Hồ Gươm vẫn duy trì được chỗ đứng nhờ kết hợp giữa giá trị truyền thống và quá trình đổi mới liên tục.

Máy bán kem tự động của Thuỷ Tạ

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại nhập khẩu từ châu Âu, đồng thời áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm như HACCP, ISO 22000. Việc chú trọng kiểm soát chất lượng từ nguyên liệu đến quy trình sản xuất không chỉ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn góp phần củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với một thương hiệu đã gắn bó với Hà Nội suốt hơn 60 năm qua.

"Đi Bờ Hồ ăn kem Thủy Tạ" - câu cửa miệng của người Hà Nội

Nằm ngay bên bờ Hồ Gươm, kem Thủy Tạ từ lâu đã trở thành một trong những biểu tượng ẩm thực gắn liền với Hà Nội. Với nhiều người dân Thủ đô, câu nói "ra Bờ Hồ ăn kem Thủy Tạ" gần như đã trở thành một thói quen quen thuộc mỗi dịp cuối tuần hay những buổi dạo phố. Trải qua 68 năm phát triển, thương hiệu này không chỉ gắn với ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ người Hà Nội mà còn trở thành một phần trong đời sống văn hóa của thành phố.

Nhắc đến Thủy Tạ, nhiều thực khách nhớ ngay đến những hương vị đã làm nên tên tuổi như cam, chuối trứng, chanh bạc hà hay các dòng kem ốc quế truyền thống. Dù được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, các sản phẩm vẫn giữ được hương vị đặc trưng đã tạo nên sức hút suốt nhiều thập kỷ. Song song với việc bảo tồn những công thức quen thuộc, thương hiệu cũng liên tục phát triển thêm các dòng sản phẩm mới để đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ.

Kem Thuỷ Tạ 3D in hình các địa danh nổi tiếng ở Hà Nội như Tháp Bút, Đền Ngọc Sơn, Bưu điện Hà Nội...

Không chỉ là điểm dừng chân quen thuộc của người Hà Nội, quầy kem Thủy Tạ còn là địa chỉ được nhiều du khách trong và ngoài nước tìm đến mỗi khi ghé thăm Hồ Hoàn Kiếm. Với không ít người, trải nghiệm thưởng thức một cây kem bên hồ đã trở thành một phần của hành trình khám phá Hà Nội, giống như việc ghé thăm Tháp Rùa, Đền Ngọc Sơn hay khu phố cổ.

Chính vì vậy, việc Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân lựa chọn dừng chân thưởng thức kem Thủy Tạ không đơn thuần là một hoạt động ăn uống trong lịch trình tham quan. Đó còn là cách trải nghiệm một nét văn hóa rất đời thường của người Hà Nội thông qua một thương hiệu đã tồn tại gần bảy thập kỷ.

Khoảnh khắc vị Tổng thống cầm cây kem bên bờ Hồ Gươm nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, góp phần đưa hình ảnh Hồ Hoàn Kiếm, Đền Ngọc Sơn, khu phố cổ và cả thương hiệu kem lâu đời này đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Bởi hơn cả một món ăn, kem Thủy Tạ từ lâu đã trở thành một phần ký ức và bản sắc của Hà Nội.