NSƯT Chí Trung đưa bạn gái Ý Lan đi ăn đặc sản Hà Nội giá chỉ 15.000, hơn 60 năm vẫn đông nghịt khách

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, món ăn này vẫn là điểm dừng chân quen thuộc của người dân Thủ đô và du khách khi ghé Hồ Gươm. Sức hút đặc biệt ấy thậm chí còn khiến NSƯT Chí Trung hào hứng giới thiệu với bạn gái trong lần đầu thưởng thức.

Hà Nội không chỉ nổi tiếng với phở, bún chả, cà phê trứng hay những món ăn lâu đời gắn liền với văn hóa Thủ đô, mà còn có một món đặc sản mang sức hút đặc biệt đối với cả người dân địa phương lẫn du khách thập phương, đó chính là Kem Tràng Tiền. Chính vì sức ảnh hưởng ấy mà người ta vẫn truyền tai nhau câu nói vui: "Phi thực Kem Tràng Tiền, bất thành người Hà Nội".

Suốt nhiều thập kỷ qua, hàng kem nằm trên phố Tràng Tiền vẫn luôn đông nghịt khách, trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều thế hệ người Hà Nội cũng như du khách khi ghé thăm khu vực Hồ Gươm. Có lẽ cũng chính bởi sức hấp dẫn ấy mà NSƯT Chí Trung đã quyết định đưa bạn gái Ý Lan đến thưởng thức món kem nổi tiếng này.

NSƯT Chí Trung đưa bạn gái Ý Lan đi ăn kem Tràng Tiền

Trong đoạn video được đăng tải trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ vui vẻ chia sẻ: "Hôm nay chủ nhật tươi hồng, mình dẫn bạn gái lên phố nhà mình - phố Tràng Tiền. Cô gái Thái Bình lên Hà Nội 22 năm rồi nhưng chưa một lần thưởng thức Kem Tràng Tiền".

Nghe những lời giới thiệu đầy hào hứng từ bạn trai, người đẹp Ý Lan cũng không giấu được sự thích thú khi lần đầu tiên được thưởng thức món kem đã quá quen thuộc với người dân Thủ đô. Sau đó, cả hai cùng hòa vào dòng người xếp hàng mua kem tại cửa hàng số 35 Tràng Tiền. NSƯT Chí Trung và bạn gái lựa chọn hai vị kem là socola và đậu xanh - những hương vị được nhiều thực khách yêu thích. Mỗi que kem có giá 15.000 đồng, tổng cộng hai que là 30.000 đồng.

Khi thanh toán, nam nghệ sĩ hài hước đùa: "Có 30 nghìn. Tầm này anh chịu được". Không chỉ thưởng thức kem, NSƯT Chí Trung còn tranh thủ chia sẻ với bạn gái về lịch sử của thương hiệu nổi tiếng này. Anh hỏi Ý Lan: "Em có biết Kem Tràng Tiền này còn hơn cả tuổi anh không. Vì nó ra đời từ năm 1958". Cuối đoạn video, nam nghệ sĩ tiếp tục pha trò: "Lên bờ Hồ mà không ăn Kem Tràng Tiền là có tội với Chí Trung và Ý Lan nhé".

Nam nghệ sĩ và bạn gái lựa chọn hai vị kem là socola và đậu xanh. Mỗi que kem có giá 15.000 đồng, tổng cộng hai que là 30.000 đồng.

Chuyện phía sau những que Kem Tràng Tiền: Tỉ mẩn từ hạt cốm đến sợi dừa

Kem Tràng Tiền từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa và ẩm thực của Hà Nội. Thậm chí, với nhiều du khách, đây còn là món ăn được tìm đến đầu tiên mỗi khi đặt chân tới khu vực Hồ Gươm.

Ít ai biết rằng những cây kem đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam từ thời Pháp thuộc. Ban đầu, kem được người Pháp bán tại khách sạn Grand trên phố Hàng Trống và được xem là món ăn khá xa xỉ, không phải ai cũng có điều kiện thưởng thức.

Phải đến năm 1958, Kem Tràng Tiền mới chính thức được người dân Việt Nam biết đến rộng rãi hơn khi xuất hiện tại địa chỉ số 35 phố Tràng Tiền. Từ đó đến nay, thương hiệu này đã tồn tại và phát triển hơn nửa thế kỷ, trở thành một biểu tượng gắn liền với Hà Nội.

Tên gọi Kem Tràng Tiền cũng được đặt theo chính địa điểm sản xuất ban đầu - số 35 phố Tràng Tiền, đơn giản nhưng mang nhiều ý nghĩa đối với người dân Thủ đô.

Ảnh: Kem Tràng Tiền

Để tạo nên hương vị đặc trưng đã làm nên tên tuổi Kem Tràng Tiền suốt nhiều thập kỷ, những nguyên liệu quen thuộc như đậu xanh, cốm non, dừa tươi hay khoai môn đều được tuyển chọn kỹ lưỡng và chế biến theo những công thức riêng. Chính sự kết hợp giữa các nguyên liệu truyền thống ấy đã tạo nên hương vị rất riêng, khó nhầm lẫn với bất kỳ loại kem nào khác.

Sau khi hoàn tất các công đoạn sơ chế và làm nguội, hỗn hợp kem được đưa vào khuôn, làm đông trong bể nước muối rồi tiếp tục được làm khô, đóng gói cẩn thận trong những chiếc hộp vuông vức trước khi đến tay người tiêu dùng. Từ đây, những que kem mát lạnh mang đậm hương vị Hà Nội chính thức sẵn sàng phục vụ thực khách gần xa.

Năm 1958, Kem Tràng Tiền mới chính thức được người dân Việt Nam biết đến rộng rãi hơn khi xuất hiện tại địa chỉ số 35 phố Tràng Tiền. Ảnh: Kem Tràng Tiền

Dù ngày nay quy trình sản xuất đã có sự hỗ trợ của nhiều loại máy móc hiện đại, Kem Tràng Tiền vẫn duy trì không ít công đoạn thủ công để giữ trọn hương vị truyền thống. Những hạt cốm non vẫn được sàng lọc cẩn thận, dừa tươi được tỉ mỉ tách và lọc sợi, khoai môn được sơ chế kỹ lưỡng trước khi đưa vào sản xuất. Sự chăm chút trong từng công đoạn là một phần quan trọng tạo nên chất lượng đặc trưng của thương hiệu.

Nhiều công nhân đã gắn bó với nhà máy suốt hàng chục năm. Công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày nhưng họ vẫn giữ sự tận tâm và niềm tự hào với nghề, bởi phía sau mỗi que kem là một phần ký ức, một phần hương vị Hà Nội đã đồng hành cùng biết bao thế hệ người dân Thủ đô.

Hơn 60 năm vẫn giữ nguyên hương vị khiến người Hà Nội mê mẩn

Điều đặc biệt giúp Kem Tràng Tiền duy trì sức hút suốt nhiều năm chính là chất lượng và hương vị gần như không thay đổi theo thời gian. Dù thị trường xuất hiện ngày càng nhiều thương hiệu kem hiện đại với đủ loại hương vị mới lạ, Kem Tràng Tiền vẫn giữ được nét riêng mà khó có loại kem nào thay thế được.

Kem có kết cấu mềm, dẻo, không quá cứng cũng không quá lạnh. Chỉ cần cắn một miếng là có thể cảm nhận được sự thanh mát cùng hương thơm đặc trưng lan tỏa. Sản phẩm được làm từ các nguyên liệu tự nhiên, hạn chế sử dụng phẩm màu và hương liệu nhân tạo, nhờ đó chinh phục được khẩu vị của nhiều thế hệ người tiêu dùng.

Hiện nay, Kem Tràng Tiền đã phát triển thành nhiều dòng sản phẩm khác nhau để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, với mức giá dao động từ khoảng 15.000 đến 50.000 đồng.

Dòng sản phẩm quen thuộc nhất vẫn là kem que với giá từ 15.000 - 17.000 đồng/que. Những que kem đầu tiên được làm trên que gỗ với bốn hương vị truyền thống gồm đậu xanh, cacao, cốm và dừa.

Điều đặc biệt giúp Kem Tràng Tiền duy trì sức hút suốt nhiều năm chính là chất lượng và hương vị gần như không thay đổi theo thời gian. Ảnh: Kem Tràng Tiền

Theo nhiều tài liệu ghi nhận, ông Khánh - người gắn bó với công thức làm Kem Tràng Tiền trong giai đoạn 1961 - 1993 là người có công lớn trong việc hoàn thiện hương vị sản phẩm. Ông quan niệm kem dành cho người Hà Nội không được quá ngọt, không quá cứng; kem cốm phải thơm ngát, kem socola phải có vị đắng nhẹ còn kem sữa phải mang cảm giác mềm mại trên đầu lưỡi.

Ngày nay, ngoài các vị truyền thống, kem que Tràng Tiền còn có thêm nhiều hương vị như mơ tây, trà xanh, sầu riêng, khoai môn và sữa dừa. Bên cạnh đó là dòng kem ốc quế có giá khoảng 17.000 đồng/chiếc với các vị dâu tây, trà xanh, sầu riêng, khoai môn, vani, cốm và cacao. Lớp vỏ quế giòn tan kết hợp cùng phần kem mềm mịn tạo nên trải nghiệm thú vị cho người thưởng thức.

Để bắt kịp xu hướng hiện đại, Kem Tràng Tiền cũng cho ra mắt dòng kem mochi với giá khoảng 30.000 đồng/hộp. Đây là sự kết hợp giữa lớp bánh mochi dẻo theo phong cách Nhật Bản và phần kem mát lạnh bên trong. Sản phẩm hiện có nhiều hương vị như việt quất, mơ tây, cà phê, vani, dâu tây và trà xanh. Không chỉ có kem, cửa hàng còn phục vụ nhiều loại chè theo mùa như chè mochi khoai lang, chè bắp đậu xanh, chè sắn dẻo, chè mè đen và chè sen cốm non.

Cửa hàng Kem Tràng Tiền tại số 35 Tràng Tiền, Hà Nội

Hiện nay, cửa hàng Kem Tràng Tiền tại số 35 Tràng Tiền vẫn được xem là địa chỉ nổi tiếng nhất của thương hiệu. Không gian đã được cải tạo với nhiều cây xanh và hoa hơn nhưng vẫn giữ tông màu xanh quen thuộc. Sự kết hợp giữa nét kiến trúc cổ điển và hiện đại khiến nơi đây trở thành điểm check-in yêu thích của nhiều du khách.

Đặc biệt vào các dịp cuối tuần, khi phố đi bộ Hồ Gươm hoạt động, khu vực này luôn trong tình trạng đông đúc với những hàng người xếp hàng chờ mua kem. Nhờ vị trí nằm gần nhiều điểm tham quan nổi tiếng của Hà Nội, Kem Tràng Tiền không chỉ là nơi thưởng thức món ăn giải nhiệt mà còn là một phần trải nghiệm không thể thiếu trong hành trình khám phá Thủ đô của nhiều du khách.

Bích Ngọc