Việt Nam có "ngôi làng trong lòng đất", được trang du lịch lớn nhất thế giới vinh danh "điểm tham quan hàng đầu châu Á"

Cách trung tâm TP.HCM khoảng 70km, “ngôi làng” bí ẩn này là điểm đến hấp dẫn đối với nhiều du khách trong và ngoài nước.

Giữa vùng đất Củ Chi, cách trung tâm TP.HCM khoảng 70km về phía Tây Bắc, có một hệ thống địa đạo đặc biệt đã nhiều lần được báo chí quốc tế nhắc tới như một kỳ quan lịch sử. Không chỉ là di tích gắn với chiến tranh, nơi đây còn được du khách trong và ngoài nước tìm đến như một trải nghiệm “sống” giữa lòng đất, nơi quá khứ hiện lên rõ nét qua từng đường hầm, bếp Hoàng Cầm và không gian sinh hoạt thu nhỏ dưới mặt đất. ..

Theo Cục du lịch quốc gia Việt Nam, vừa qua, Giải thưởng Travelers’ Choice Awards Best of the Best vinh danh những điểm đến nhận được đánh giá xuất sắc từ cộng đồng du khách toàn cầu trong thời gian 12 tháng. Trong đó, địa đạo Củ Chi là góp mặt trong danh sách ở vị trí thứ 19 củadanh sách này - một trong những điểm tham quan độc đáo nhất của TP. Hồ Chí Minh.

Hệ thống đường hầm kỳ công được bảo tồn gần như nguyên vẹn không chỉ giúp du khách khám phá một công trình đặc biệt mà còn mở ra hành trình tìm hiểu về lịch sử Việt Nam. Những trải nghiệm tương tác sinh động tại đây mang đến cho khách tham quan góc nhìn chân thực về sự sáng tạo, ý chí và tinh thần kiên cường của nhân dân Việt Nam, tạo nên sức hấp dẫn riêng có của nơi này. Đáng chú ý, chưa đến 1% trong số hơn 8 triệu điểm đến, đơn vị trên nền tảng trực tuyến của Tripadvisor - trang web du lịch lớn nhất thế giới được trao danh hiệu này.﻿

Mô hình địa đạo Củ Chi

Địa đạo Củ Chi bắt đầu được xây dựng từ năm 1948 ở hai xã Tân Phú Trung và Phước Vĩnh An, sau đó lan rộng ra nhiều khu vực khác của huyện Củ Chi. Từ giai đoạn 1961-1967, người dân và quân dân địa phương đã nối các hầm, đường hầm thành một trục chính rồi đào thêm các nhánh để hình thành hệ thống liên hoàn. Chỉ với dụng cụ thô sơ như lưỡi cuốc và ki xúc đất bằng tre, họ đã tạo nên 250km đường hầm dọc ngang trong lòng đất, nối liền các xã, ấp với nhau như một “làng ngầm” kỳ diệu.

Địa đạo Củ Chi gồm hệ thống hang động thông nhau chằng chịt như tổ kiến

Hệ thống ngầm đặc biệt

Điểm khiến địa đạo Củ Chi được nhắc đến nhiều không chỉ là quy mô, mà còn ở cách nó được tổ chức như một “thành phố thu nhỏ” dưới lòng đất. Bên trong hệ thống hầm là các khu bệnh xá, bếp ăn, giếng nước, kho chứa vũ khí, lương thực, khu hội họp, khu trú ẩn và cả khu chiếu phim. Độ sâu của các tầng hầm được mô tả từ 3-10m, có nơi lên đến 8-12m, đủ để đảm bảo an toàn trước bom đạn hạng nặng.

Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi @shutterstock

Địa đạo Củ Chi còn được gọi là “kỳ quan đánh giặc” độc đáo của quân và dân ta trong thời kỳ kháng chiến. Hệ thống này không chỉ là nơi trú ẩn mà còn là căn cứ phòng thủ, nơi tập kết lực lượng để tiến vào giải phóng Sài Gòn, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ ngày 30/4/1975. Hiện nay, hai khu vực Bến Dược và Bến Đình là phần được bảo tồn và phục vụ khách tham quan.

Sức hút với du khách

Những năm gần đây, địa đạo Củ Chi không chỉ thu hút khách nội địa mà còn trở thành điểm đến được du khách quốc tế đặc biệt quan tâm. CNN đã đưa địa đạo Củ Chi vào danh sách những đường hầm kỳ thú nhất thế giới, đồng thời gọi đây là một “kỳ quan”, được xếp trong danh sách Top 20 địa đạo tuyệt vời nhất thế giới.

Trên TripAdvisor và Reddit, du khách quốc tế cũng bày tỏ sự ấn tượng trước cảm giác chật hẹp, tối tăm nhưng đầy cuốn hút khi đi qua các đường hầm. Tháng 5/2026, một du khách nước ngoài để lại bình luận trên TripAdvisor sau chuyến đi tới Củ Chi: "Hệ thống đường hầm Củ Chi rất ấn tượng và được tổ chức tốt. Tôi đã học được rất nhiều điều về lịch sử và cuộc sống trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Đi qua các đường hầm là một trải nghiệm độc đáo và khá thú vị. Tôi thực sự khuyên bạn nên tham gia tour này khi đến Thành phố Hồ Chí Minh" .

Không chỉ đến để xem, du khách tới địa đạo Củ Chi còn được trực tiếp trải nghiệm nhiều hoạt động gắn với đời sống thời chiến. Bài viết cho biết du khách có thể chui xuống một đoạn hầm ngắn, thử bắn súng thể thao quốc phòng, bắn súng đạn phun sơn, hoặc tham gia tour đêm “Trăng chiến khu”. Đây là những hoạt động giúp người xem hình dung rõ hơn về cuộc sống gian khổ nhưng kiên cường của quân và dân Củ Chi.

Không gian địa đạo Củ Chi ngày nay vừa là di tích lịch sử, vừa là sản phẩm du lịch trải nghiệm giàu cảm xúc. Chính sự kết hợp giữa giá trị lịch sử, chiều sâu trải nghiệm và độ độc đáo của hệ thống hầm ngầm đã giúp địa đạo Củ Chi trở thành một trong những điểm đến nổi bật nhất của Việt Nam. Từ một công trình quân sự phục vụ kháng chiến, nơi đây đã trở thành “ngôi làng trong lòng đất” được nhiều du khách tìm đến để nhìn lại một giai đoạn lịch sử không thể quên.

Ảnh: Shutterstock, Tripadvisor﻿, Tổng hợp

