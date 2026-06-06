Việt Nam có một nơi sở hữu 10 ngọn núi lửa 30 triệu năm tuổi, nổi tiếng với đặc sản "quốc dân" đang gây sốt

Sự kết hợp giữa địa chất núi lửa độc đáo, văn hóa biển đảo đặc sắc và những bãi biển trong xanh đang giúp nơi này trở thành một trong những điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất Việt Nam trong năm 2026.

Không còn là những cái tên quen thuộc như Vĩnh Hy, Phú Quý hay Côn Đảo, mùa hè 2026 chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của Lý Sơn, hòn đảo thuộc tỉnh Quảng Ngãi nổi tiếng với dấu tích núi lửa hàng triệu năm tuổi và đặc sản tỏi được mệnh danh là ngon nhất cả nước.

Theo dữ liệu tìm kiếm cơ sở lưu trú do Agoda công bố, trong 4 tháng đầu năm 2026, Lý Sơn dẫn đầu danh sách các điểm đến nội địa mới nổi. Lượng tìm kiếm về hòn đảo này tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, cho thấy xu hướng du khách ngày càng ưu tiên những điểm đến còn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, giàu trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa bản địa thay vì các địa điểm du lịch đã quá đông đúc.

Không chỉ sở hữu cảnh quan độc đáo, Lý Sơn còn ghi dấu ấn với giá trị địa chất và lịch sử đặc biệt. Năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xếp hạng hai danh lam thắng cảnh của huyện đảo là núi Giếng Tiền (xã An Vĩnh) và núi Thới Lới (xã An Hải) vào danh mục Di tích Quốc gia.

Hòn đảo mang dấu tích núi lửa hàng triệu năm tuổi

Nằm cách đất liền khoảng 15 hải lý về phía đông bắc tỉnh Quảng Ngãi, Lý Sơn gồm Đảo Lớn, Đảo Bé và hòn Mù Cu. Trên diện tích chỉ hơn 10 km², hòn đảo này lưu giữ hệ thống 10 miệng núi lửa cổ, trong đó có 3 miệng nằm dưới đáy biển, được hình thành cách đây khoảng 25-30 triệu năm.

Di sản địa chất đặc biệt ấy đã tạo nên những vách đá nham thạch kỳ vĩ, các ghềnh đá đen ven biển cùng nhiều thắng cảnh mang vẻ đẹp hiếm có. Trong số các miệng núi lửa cổ, núi Thới Lới và núi Giếng Tiền được xem là biểu tượng của Lý Sơn. Hai địa danh này đã được công nhận là Di tích Quốc gia từ tháng 1/2020, góp phần khẳng định giá trị nổi bật của huyện đảo trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Những miệng núi lửa niên đại triệu năm nằm rải rác trên khắp đảo Lý Sơn

Những năm gần đây, thay vì đổ về các điểm nghỉ dưỡng quen thuộc như Phú Quốc hay Vĩnh Hy, ngày càng nhiều du khách trẻ tìm đến Lý Sơn để trải nghiệm một không gian biển đảo yên bình và nguyên sơ hơn. Trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 kéo dài 3 ngày, hòn đảo đã đón khoảng 7.000 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng - một tín hiệu tích cực cho sự phát triển của du lịch địa phương.

Theo nhiều du khách, sức hút của Lý Sơn không chỉ đến từ làn nước biển xanh ngọc trong vắt, những rạn san hô rực rỡ sắc màu hay khung cảnh được ví như "Maldives của Việt Nam". Điều níu chân du khách còn là nhịp sống chậm rãi, bình yên hiếm thấy, nơi người ta có thể tạm rời xa sự hối hả thường nhật để tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp nguyên sơ của biển trời miền Trung.

Hòn đảo nhỏ nhưng sở hữu hàng loạt thắng cảnh độc đáo hiếm nơi nào có được

Dù diện tích chỉ hơn 10 km², Lý Sơn lại quy tụ nhiều danh thắng thiên nhiên, văn hóa và tâm linh đặc sắc, đủ để du khách dành vài ngày khám phá mà không thấy nhàm chán.

Núi Thới Lới “nóc nhà” của đảo Lý Sơn

Là ngọn núi lửa lớn nhất trên đảo, núi Thới Lới cao khoảng 170 m so với mực nước biển, với đường kính đáy lên tới 1,4 km và miệng núi rộng khoảng 350 m. Đây là một trong những dấu tích núi lửa cổ tiêu biểu nhất của Lý Sơn, được hình thành từ các đợt phun trào cách đây hàng chục triệu năm.

Phần lòng chảo bên trong miệng núi có địa hình dốc đứng, khá sâu và hiện tạo thành hồ nước tự nhiên. Chính quá trình vận động địa chất đã kiến tạo nên nhiều cảnh quan kỳ vĩ quanh khu vực này, nổi bật nhất là thắng cảnh Hang Câu dưới chân núi.

Ngày nay, Thới Lới là điểm dừng chân không thể bỏ lỡ đối với du khách khi đến đảo Lớn. Từ đỉnh núi, có thể thu trọn vào tầm mắt khung cảnh biển trời bao la, những cánh đồng tỏi xanh mướt cùng các lớp nham thạch đen uốn lượn dọc bờ biển. Trên đỉnh núi hiện có hồ nước ngọt lớn phục vụ sinh hoạt cho người dân huyện đảo và cột cờ Tổ quốc cao 20 m nổi bật giữa nền trời xanh.

Hang Câu - tuyệt tác của đá và biển

Nếu Thới Lới gây ấn tượng bởi vẻ đẹp hùng vĩ thì Hang Câu lại hấp dẫn du khách bằng sự kết hợp độc đáo giữa địa chất núi lửa và cảnh quan biển đảo.

Nằm dưới chân núi Thới Lới, nơi đây sở hữu những vách đá dựng đứng bị sóng và gió bào mòn qua hàng triệu năm, tạo nên hình thù kỳ lạ. Phía trước là bãi cát trắng cùng làn nước trong xanh có thể nhìn thấy tận đáy. Đây cũng là một trong những địa điểm lý tưởng để lặn ngắm san hô, chèo kayak hoặc đơn giản là tận hưởng vẻ đẹp nguyên sơ của biển đảo.

Cổng Tò Vò - biểu tượng check-in nổi tiếng

Nhắc đến Lý Sơn, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Cổng Tò Vò, địa điểm được xem là biểu tượng du lịch của hòn đảo.

Đây là vòm đá tự nhiên cao hơn 2 m nằm sát biển, được hình thành khi dòng nham thạch nóng chảy từ núi lửa gặp nước biển rồi đông cứng lại. Trải qua thời gian dài chịu tác động của sóng gió, khối đá dần tạo nên hình dáng cổng vòm độc đáo như ngày nay.

Khoảnh khắc đẹp nhất tại Cổng Tò Vò là lúc hoàng hôn buông xuống, khi những tia nắng cuối ngày xuyên qua vòm đá tạo nên khung cảnh đầy ấn tượng. Đây cũng là thời điểm thu hút đông đảo du khách và các nhiếp ảnh gia đến săn ảnh.

Chùa Hang - ngôi chùa hơn 400 năm tuổi trong lòng núi đá

Không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, Lý Sơn còn là vùng đất giàu giá trị văn hóa tâm linh. Trong đó, Chùa Hang là điểm đến nổi tiếng bậc nhất.

Ngôi chùa có lịch sử hơn 400 năm, nằm trong một hang đá lớn ở lưng chừng núi, gần khu vực Cổng Tò Vò. Đây là nơi thờ Phật và những bậc tiền hiền có công khai phá hòn đảo.

Điểm đặc biệt của Chùa Hang là các bệ thờ được tạo tác trên nền nhũ đá tự nhiên cùng những dấu tích văn hóa Chăm Pa còn lưu lại. Khuôn viên chùa rộng rãi, rợp bóng cây cổ thụ và có tượng Phật Bà Quan Âm hướng mặt ra biển, tạo nên không gian thanh tịnh giữa thiên nhiên.

Chùa Đục - nơi tựa lưng vào núi lửa, hướng mặt ra biển lớn

Tọa lạc trên sườn núi Giếng Tiền, một ngọn núi lửa đã tắt của Lý Sơn, Chùa Đục là điểm hành hương quen thuộc của người dân địa phương và du khách.

Để lên chùa, du khách phải chinh phục khoảng 100 bậc thang men theo sườn núi. Điểm nhấn nổi bật nhất tại đây là tượng Quan Âm Đài cao 27 m hướng ra biển khơi, tạo nên khung cảnh vừa linh thiêng vừa hùng vĩ.

Âm Linh Tự - nơi lưu giữ ký ức về đội hùng binh Hoàng Sa

Cách cảng Lý Sơn khoảng 500 m về phía tây, Âm Linh Tự là địa điểm gắn liền với lịch sử hình thành và bảo vệ chủ quyền biển đảo của cha ông.

Ngôi đền thờ các bậc tiền hiền khai phá đảo cùng những hùng binh Hoàng Sa đã hy sinh trong quá trình thực thi nhiệm vụ ngoài biển khơi. Nơi đây hiện vẫn lưu giữ nhiều tư liệu và hiện vật quý liên quan đến lịch sử huyện đảo. Hằng năm, Âm Linh Tự là nơi diễn ra nhiều nghi lễ truyền thống quan trọng, đặc biệt là Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa vào tháng 3 âm lịch - một nét văn hóa đặc sắc của cư dân biển đảo Lý Sơn.

Đảo Bé - thiên đường biển xanh giữa đại dương

Cách đảo Lớn khoảng 3 hải lý, Đảo Bé (xã An Bình) là điểm đến khiến nhiều du khách bất ngờ bởi vẻ đẹp không hề thua kém các hòn đảo nổi tiếng trong khu vực.

Chỉ mất khoảng 10 phút di chuyển bằng ca nô cao tốc, du khách sẽ đặt chân đến một không gian gần như tách biệt với nhịp sống thường nhật. Nơi đây nổi bật với những bãi biển trong xanh, bờ cát trắng mịn và khung cảnh yên bình đặc trưng của một hòn đảo còn giữ được nét nguyên sơ.

Hòn Mù Cu - điểm đón bình minh đẹp nhất quần đảo

Nằm ở phía đông đảo Lớn, cách trung tâm huyện đảo khoảng 3 km, Hòn Mù Cu được nhiều người đánh giá là nơi ngắm bình minh đẹp nhất tại Lý Sơn.

Do chưa có cư dân sinh sống nên khu vực này vẫn giữ được vẻ hoang sơ vốn có. Khi mặt trời dần nhô lên từ đường chân trời, cả vùng biển được nhuộm vàng rực rỡ, tạo nên khung cảnh khiến nhiều du khách phải thức dậy từ sáng sớm để chiêm ngưỡng.

Làng bích họa đầy sắc màu

Gần khu vực cảng Đảo Bé là làng bích họa với những bức tranh tường rực rỡ sắc màu, tái hiện cuộc sống thường ngày của cư dân vùng biển. Dù quy mô không quá lớn, nơi đây vẫn là điểm check-in được nhiều du khách yêu thích khi ghé thăm hòn đảo nhỏ.

Bãi Ngang - “Maldives của Việt Nam”

Bãi Ngang được xem là bãi biển đẹp nhất trên Đảo Bé với làn nước xanh ngọc trong vắt cùng những rạn san hô nằm sát bờ. Tại đây, du khách có thể dễ dàng quan sát các loài cá nhiều màu sắc bơi lội quanh những hốc đá ngay cả khi chỉ lội nước gần bờ. Trải nghiệm lặn ngắm san hô cũng là hoạt động được nhiều người yêu thích khi đến Bãi Ngang.

Gần khu vực bãi tắm còn có cầu Tình Yêu vươn ra biển, nơi du khách có thể ngắm nhìn làn nước trong veo, những mảng rong rêu và hệ sinh thái san hô đầy màu sắc dưới chân mình. Đây cũng là một trong những góc chụp ảnh được yêu thích nhất trên Đảo Bé.

Không chỉ có cảnh đẹp, Lý Sơn còn níu chân du khách bằng ẩm thực đặc sắc

Bên cạnh những thắng cảnh độc đáo, ẩm thực cũng là một trong những lý do khiến nhiều du khách muốn quay lại Lý Sơn. Hòn đảo này nổi tiếng với các món ăn mang đậm hương vị biển, từ gỏi tỏi - đặc sản làm nên thương hiệu của đảo, đến cua huỳnh đế, cháo nhum, gỏi sứa hay các món chế biến từ rong biển.

Trong đó, tỏi Lý Sơn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Không chỉ được sử dụng như một loại gia vị nổi tiếng, tỏi còn được người dân chế biến thành nhiều món ăn độc đáo, đặc biệt là gỏi tỏi. Ngoài ra, các loại hải sản tươi sống như cua huỳnh đế, hàu son, ốc tượng hay nhum biển cũng là những món ăn được nhiều du khách tìm thử khi ghé thăm đảo.

Nếu muốn mua quà mang về, du khách có thể lựa chọn tỏi Lý Sơn, rong biển, rong sụn, chả cá hoặc quế Trà Bồng, những sản vật đặc trưng của vùng đất Quảng Ngãi được bày bán khá phổ biến trên đảo.

Cánh đồng tỏi Lý Sơn

Thời điểm lý tưởng để khám phá Lý Sơn

Theo kinh nghiệm của người dân địa phương, khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 8 là mùa đẹp nhất để du lịch Lý Sơn. Lúc này biển êm, nắng đẹp, thuận lợi cho các hoạt động tham quan, tắm biển và di chuyển giữa các đảo. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn cao điểm nên lượng khách thường khá đông.

Để đến Lý Sơn, du khách cần đi tàu cao tốc từ cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) ra đảo, thời gian di chuyển khoảng 35 phút. Từ Hà Nội hoặc TP.HCM, du khách có thể bay đến sân bay Chu Lai rồi tiếp tục di chuyển đến cảng Sa Kỳ. Một lựa chọn khác là bay đến Đà Nẵng, sau đó đi tàu hỏa hoặc xe khách đến Quảng Ngãi trước khi ra đảo.

Có thể nói, sự tăng trưởng mạnh về lượng khách trong thời gian gần đây cho thấy Lý Sơn đang dần trở thành một trong những điểm đến nổi bật của du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, cùng với sức hút ngày càng lớn, việc bảo vệ môi trường, gìn giữ cảnh quan tự nhiên và phát triển du lịch bền vững cũng là bài toán quan trọng để hòn đảo núi lửa này tiếp tục giữ được vẻ đẹp vốn có trong tương lai.