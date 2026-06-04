Bánh mì Việt Nam nổi tiếng toàn thế giới, có cả bài hát riêng mà vẫn bị Michelin ngó lơ?

Danh sách Bib Gourmand 2026 vừa được công bố với hàng loạt quán phở, bún, miến quen thuộc. Trong khi đó, bánh mì - món ăn được xem là biểu tượng của ẩm thực Việt Nam trên toàn cầu - tiếp tục là cái tên vắng mặt, làm dấy lên nhiều tranh luận về góc nhìn của Michelin đối với ẩm thực Việt.

Lễ trao giải MICHELIN Guide 2026 vừa diễn ra tối 4/6 tại Hà Nội, chính thức công bố những gương mặt nổi bật nhất của bản đồ ẩm thực Việt Nam trong năm nay. Theo kết quả được công bố, MICHELIN Guide Việt Nam 2026 ghi nhận: 11 nhà hàng đạt một Sao MICHELIN (trong đó có 2 nhà hàng mới); 72 cơ sở ăn uống đạt Bib Gourmand (11 địa điểm mới); 3 nhà hàng đạt Sao Xanh MICHELIN (1 địa điểm mới); 110 địa điểm được tuyển chọn trong danh sách MICHELIN Selected (9 địa điểm mới).

Trong đó, hạng mục Bib Gourmand - danh sách các quán ăn ngon với mức giá hợp lý - tiếp tục là tâm điểm chú ý của đông đảo thực khách bởi đây là nơi xuất hiện nhiều địa chỉ quen thuộc, gần gũi với đời sống thường nhật nhất. Năm nay, danh sách Bib Gourmand chào đón 11 tân binh mới gồm: Bà Vui, Bánh bèo bánh đập, Bánh canh cua Bà Ba, Bánh cuốn gia truyền Thanh Vân, Bánh cuốn Tây Hồ, Bún riêu Yến, Chị Mơ, La Lola, Lê Gia Khang (Ngũ Hành Sơn), Mắm Móm và Phở gà Hàng Hòm.

Tuy nhiên, ngay sau khi danh sách được công bố, một cuộc tranh luận mới cũng bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội.

Chỉ cần lướt qua danh sách Bib Gourmand năm nay, không khó để nhận ra sự hiện diện áp đảo của các món nước. Hàng loạt thương hiệu phở, bún, miến tiếp tục được xướng tên như Phở 10 Lý Quốc Sư, Phở Khôi Hói, Phở Gà Châm, Bún bò Huế 14B, Bún chả Đắc Kim... Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu Michelin có đang quá quen thuộc với những lựa chọn an toàn hay chưa thực sự mở rộng góc nhìn tới những biểu tượng khác của ẩm thực Việt Nam.

Xem danh sách Bib Gourmand năm nay, không khó để nhận ra sự hiện diện áp đảo của các món nước.

Tâm điểm của cuộc tranh luận chính là sự vắng bóng hoàn toàn của bánh mì.

Dù được xem là một trong những món ăn đại diện cho ẩm thực Việt Nam trên trường quốc tế, bánh mì vẫn chưa xuất hiện trong bất kỳ hạng mục nào của MICHELIN Guide Việt Nam kể từ khi cẩm nang ẩm thực danh tiếng này đặt chân đến Việt Nam vào năm 2023.

Trước lễ trao giải năm nay, không ít thực khách kỳ vọng năm thứ tư của Michelin tại Việt Nam sẽ chứng kiến một đại diện bánh mì lần đầu được vinh danh. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa xảy ra.

Trên các diễn đàn ẩm thực, nhiều bình luận bày tỏ sự tiếc nuối: "Bánh mì không phải nhà hàng nên chắc không được chấm?", "Có hẳn phong trào 'stan bánh mì' mà vẫn không thấy xuất hiện", hay "Có quá nhiều tiệm bánh mì ngon nên inspector chưa biết chọn ai?"...

Dân mạng dự đoán bánh mì sẽ xuất hiện nhưng cuối cùng lại tràn trề thất vọng

Thực tế, ngay sau khi danh sách Michelin được công bố, hàng loạt thương hiệu bánh mì nổi tiếng tại Việt Nam lại tiếp tục được cộng đồng mạng gọi tên. Từ những cái tên quen thuộc như Bánh mì Huỳnh Hoa, Bánh mì Bà Huynh, Bánh mì Chim Chạy cho đến các xe bánh mì vỉa hè lâu năm tại Hà Nội và TP.HCM, nhiều người cho rằng đây đều là những ứng cử viên xứng đáng để xuất hiện trong các hạng mục của Michelin.

Sự tiếc nuối càng trở nên rõ ràng hơn khi nhìn vào vị thế ngày càng nổi bật của bánh mì Việt trên bản đồ ẩm thực thế giới. Những năm gần đây, bánh mì Việt liên tục góp mặt trong các bảng xếp hạng ẩm thực quốc tế, được nhiều chuyên trang và tờ báo nước ngoài ca ngợi như một trong những món sandwich ngon nhất thế giới.

Theo TasteAtlas, bánh mì Việt Nam xếp thứ 3 trong danh sách 100 loại bánh ngon nhất thế giới năm 2026. Không chỉ vậy, tại New York - một trong những thị trường ẩm thực cạnh tranh bậc nhất thế giới - bánh mì Việt đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên các chuyên trang ẩm thực uy tín.

Từ The New York Times, The New Yorker, Michelin Guide cho tới Eater hay The Infatuation, nhiều cây bút ẩm thực quốc tế đã không còn xem bánh mì đơn thuần là một chiếc sandwich châu Á, mà là một món ăn sở hữu bản sắc riêng, kỹ thuật riêng và câu chuyện văn hóa riêng.

Điều đáng chú ý là thực khách quốc tế ngày càng nhận diện rõ những yếu tố làm nên một ổ bánh mì Việt đúng nghĩa: lớp vỏ giòn nóng nhưng không quá cứng, phần ruột nhẹ xốp, pate đậm vị, đồ chua cân bằng, rau thơm tươi mới và phần nước sốt đóng vai trò kết nối tất cả hương vị.

Thậm chí, độ phổ biến của món ăn này còn lớn đến mức cộng đồng mạng quốc tế từng tạo nên trào lưu "stan bánh mì", chia sẻ hình ảnh, trải nghiệm và những cuộc tranh luận sôi nổi về ổ bánh mì ngon nhất. Không dừng lại ở đó, bánh mì còn là một trong số rất ít món ăn Việt Nam có cả ca khúc riêng, góp phần đưa hình ảnh món ăn này đến gần hơn với công chúng quốc tế.

Chính vì vậy, việc bánh mì tiếp tục vắng bóng trong tất cả các hạng mục của Michelin Guide Việt Nam năm thứ tư liên tiếp đang khiến không ít thực khách đặt dấu hỏi: liệu biểu tượng ẩm thực nổi tiếng bậc nhất của Việt Nam có đang bị Michelin bỏ quên?

Có thể Michelin vẫn chưa tìm được đại diện đủ thuyết phục. Cũng có thể những tiêu chí đánh giá hiện tại chưa thực sự phù hợp với mô hình kinh doanh phổ biến của bánh mì Việt. Nhưng sau bốn năm hiện diện tại Việt Nam, việc một trong những món ăn nổi tiếng nhất của đất nước vẫn đứng ngoài mọi danh sách vinh danh chắc chắn sẽ tiếp tục là chủ đề tranh luận trong cộng đồng yêu ẩm thực.

Từ những xe bánh mì vỉa hè ở Hà Nội, TP.HCM cho đến các cửa hàng đông khách tại New York, bánh mì đã chứng minh sức sống và sức lan tỏa của mình mà không cần đến một ngôi sao hay chứng nhận nào. Tuy nhiên, nếu một ngày nào đó bánh mì xuất hiện trong danh sách Michelin, đó có lẽ sẽ không chỉ là niềm vui của một cửa hàng, mà còn là sự ghi nhận dành cho một biểu tượng ẩm thực đã đồng hành cùng người Việt suốt nhiều thế hệ.